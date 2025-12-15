403 Forbidden

Moda
VJEČNI KLASICI

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost

Žena.hr
15. prosinca 2025.
Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
Massimo Dutti
Izdvojili smo sedam elegantnih komada – od kaputa do obuće – koji postavljaju temelje moderne i elegantne capsule garderobe koja će u 2026. godini izgledati osvježeno, usklađeno i besprijekorno jednostavno

Capsule garderoba u 2026. godini usmjerena je prema smirenijem, profinjenijem pristupu koji se ne oslanja na radikalne promjene, nego na tiho usavršavanje već postojećih klasika. Siluete postaju čišće, linije elegantnije, a naglasak je na komadima koji pružaju dugotrajnost, funkcionalnost i osjećaj nenametljive sofisticiranosti. Sedam ključnih elemenata ističe se kao temelj modernog, uravnoteženog ormara - riječ je o komadima koji se lako kombiniraju, moderniziraju svakodnevne outfite i uklapaju u estetiku tihog luksuza.

U nastavku izdvajamo sedam komada čine promišljenu, modernu i elegantnu osnovu capsule garderobe za 2026., kao i favorite iz aktualnih high street kolekcija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funnel-neck kaputi

Kaputi s povišenim ovratnikom postaju jedan od najpopularnijih komada za zimu 2026. Njihove čiste, arhitektonske linije daju kombinacijama suvremeniji karakter, dok podignuti ovratnik pruža dojam skulpturalnosti i dodatnu zaštitu od hladnoće. Ovakav kaput istodobno izgleda moderno i vrlo praktično, što ga čini idealnim komadom za capsule garderobu.

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
COS - 299 €

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
Zara - 169 €

Puloveri s V-izrezom

Nakon godina dominacije okruglog izreza, V-izrez tiho preuzima glavnu ulogu. Ovakav pulover donosi izduženu liniju i profinjeniji dojam, posebno kada se nosi ispod kaputa ili uz klasične hlače. Njegova jednostavnost i elegancija čine ga jednim od najsvestranijih komada za novu sezonu.

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
Zara - 79,95 €

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
Massimo Dutti - 169 €

Traperice ravnog kroja

Modna industrija polako napušta pretjerano široke krojeve, a ravne nogavice ponovno dolaze u prvi plan. Ovaj kroj omogućuje jednostavno kombiniranje uz pletivo, košulje i čizme, zadržavajući udobnost, ali pružajući uravnoteženiju, zreliju siluetu. Ravne traperice prirodan su korak prema profinjenijem svakodnevnom stilu.

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
Massimo Dutti - 59,95 €

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
COS - 89 €

Minimalističke tenisice 

Sleek, low-profile tenisice čistih linija zamjenjuju sve masivnije modele koji su vladali posljednjih sezona. Njihov dotjeraniji oblik daje svakodnevnim kombinacijama uredan, a i dalje vrlo ležeran izgled. Uz traperice, hlače ili suknje stvaraju nenametljivo elegantan dojam.

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
Adidas Tokyo - 100 €

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
COS - 99 €

Velike tote torbe

Velike torbe vraćaju se u svojoj najstrukturalnijoj verziji. Umjesto mekih, ležernih modela, naglasak je na skulpturalnim linijama i čvršćem obliku koji podiže i najjednostavniji outfit. Ovakvi tote modeli spajaju praktičnost i estetiku tihog luksuza, što ih čini savršenim dodatkom za 2026. godinu.

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
Massimo Dutti - 299 €

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
& Other Stories - 149 €

Hlače s ušitcima

Tailoring se pomiče prema suptilnijem oblikovanju, a ušitci postaju ključni detalj. Lagano definiraju struk i daju hlačama profinjen, uredan izgled bez stroge formalnosti. To su one hlače koje pristaju uz sve - od pletiva do blejzera - i djeluju moderno u svakoj kombinaciji.

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
Massimo Dutti - 69,95 €

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
Zara - 29,95 €

Čizme s kitten potpeticom

Masivne pete ustupaju mjesto elegantnijim, nižim kitten modelima. Ovakve čizme donose dozu ženstvenosti i sofisticiranosti, a istodobno su vrlo ugodne za cjelodnevno nošenje. Lako se nose uz traperice, suknje ili haljine, što ih čini jednim od najpraktičnijih modnih izbora za nadolazeću godinu.

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
Zara - 59,95 €

Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost
& Other Stories - 299 €
VJEČNI KLASICI
Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost