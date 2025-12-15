Capsule garderoba za 2026. godinu: Komadi koji donose profinjenost i jednostavnost

Izdvojili smo sedam elegantnih komada – od kaputa do obuće – koji postavljaju temelje moderne i elegantne capsule garderobe koja će u 2026. godini izgledati osvježeno, usklađeno i besprijekorno jednostavno

Capsule garderoba u 2026. godini usmjerena je prema smirenijem, profinjenijem pristupu koji se ne oslanja na radikalne promjene, nego na tiho usavršavanje već postojećih klasika. Siluete postaju čišće, linije elegantnije, a naglasak je na komadima koji pružaju dugotrajnost, funkcionalnost i osjećaj nenametljive sofisticiranosti. Sedam ključnih elemenata ističe se kao temelj modernog, uravnoteženog ormara - riječ je o komadima koji se lako kombiniraju, moderniziraju svakodnevne outfite i uklapaju u estetiku tihog luksuza.

U nastavku izdvajamo sedam komada čine promišljenu, modernu i elegantnu osnovu capsule garderobe za 2026., kao i favorite iz aktualnih high street kolekcija.

Funnel-neck kaputi

Kaputi s povišenim ovratnikom postaju jedan od najpopularnijih komada za zimu 2026. Njihove čiste, arhitektonske linije daju kombinacijama suvremeniji karakter, dok podignuti ovratnik pruža dojam skulpturalnosti i dodatnu zaštitu od hladnoće. Ovakav kaput istodobno izgleda moderno i vrlo praktično, što ga čini idealnim komadom za capsule garderobu.

COS - 299 €

Zara - 169 €

Puloveri s V-izrezom

Nakon godina dominacije okruglog izreza, V-izrez tiho preuzima glavnu ulogu. Ovakav pulover donosi izduženu liniju i profinjeniji dojam, posebno kada se nosi ispod kaputa ili uz klasične hlače. Njegova jednostavnost i elegancija čine ga jednim od najsvestranijih komada za novu sezonu.

Zara - 79,95 €

Massimo Dutti - 169 €

Traperice ravnog kroja

Modna industrija polako napušta pretjerano široke krojeve, a ravne nogavice ponovno dolaze u prvi plan. Ovaj kroj omogućuje jednostavno kombiniranje uz pletivo, košulje i čizme, zadržavajući udobnost, ali pružajući uravnoteženiju, zreliju siluetu. Ravne traperice prirodan su korak prema profinjenijem svakodnevnom stilu.

Massimo Dutti - 59,95 €

COS - 89 €

Minimalističke tenisice

Sleek, low-profile tenisice čistih linija zamjenjuju sve masivnije modele koji su vladali posljednjih sezona. Njihov dotjeraniji oblik daje svakodnevnim kombinacijama uredan, a i dalje vrlo ležeran izgled. Uz traperice, hlače ili suknje stvaraju nenametljivo elegantan dojam.

Adidas Tokyo - 100 €

COS - 99 €

Velike tote torbe

Velike torbe vraćaju se u svojoj najstrukturalnijoj verziji. Umjesto mekih, ležernih modela, naglasak je na skulpturalnim linijama i čvršćem obliku koji podiže i najjednostavniji outfit. Ovakvi tote modeli spajaju praktičnost i estetiku tihog luksuza, što ih čini savršenim dodatkom za 2026. godinu.

Massimo Dutti - 299 €

& Other Stories - 149 €

Hlače s ušitcima

Tailoring se pomiče prema suptilnijem oblikovanju, a ušitci postaju ključni detalj. Lagano definiraju struk i daju hlačama profinjen, uredan izgled bez stroge formalnosti. To su one hlače koje pristaju uz sve - od pletiva do blejzera - i djeluju moderno u svakoj kombinaciji.

Massimo Dutti - 69,95 €

Zara - 29,95 €

Čizme s kitten potpeticom

Masivne pete ustupaju mjesto elegantnijim, nižim kitten modelima. Ovakve čizme donose dozu ženstvenosti i sofisticiranosti, a istodobno su vrlo ugodne za cjelodnevno nošenje. Lako se nose uz traperice, suknje ili haljine, što ih čini jednim od najpraktičnijih modnih izbora za nadolazeću godinu.

Zara - 59,95 €