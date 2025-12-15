Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
Pletivo je neizostavan dodatak garderobi u hladnim zimskim danima, a topli i udobni džemperi pritom zauzimaju posebno mjesto jer su istodobno praktični i iznimno chic. Svake sezone pojavljuju se novi trendovi, no modeli s prepoznatljivim pletenicama uvijek se vraćaju na modnu scenu, potvrđujući svoj status bezvremenskog klasika.
Džemperi s pletenicama imaju dugu povijest i potječu iz tradicionalnog irskog pletiva, poznatog po bogatim teksturama i simboličnim uzorcima koji su se nekoć pleli ručno i nosili kao zaštita od hladnoće i vjetra. Tijekom desetljeća postali su obožavani u svakodnevnoj modi, zahvaljujući svom cozy izgledu i udobnosti koju pružaju. Danas dolaze u bezbroj boja, od nježnih neutralnih tonova do intenzivnih nijansi, kao i u raznim krojevima – od klasičnih pulovera do oversized modela i elegantnih kardigana.
Ove sezone ponuda u high street trgovinama posebno je bogata, a cable knit modeli vraćaju se u punom sjaju, prilagođeni modernim siluetama i potrebama dnevnih kombinacija. Bilo da tražiš toplinu, udobnost ili savršeni chic komad, džemper s pletenicama ostaje siguran odabir za svaku zimsku garderobu.
Neke od naših favorita iz aktualnih high street kolekcija izdvajamo u nastavku.