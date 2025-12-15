403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
TOPLI, UDOBNI I UVIJEK U TRENDU

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije

Žena.hr
15. prosinca 2025.
Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pletivo je neizostavan dio garderobe u hladnoj sezoni, a topli i udobni džemperi s pletenicama pritom zauzimaju posebno mjesto. Istodobno cozy i chic, ovi modeli vraćaju se svake zime, spajajući tradiciju, eleganciju i suvremeni stil u komad koji pristaje baš svakom stilu

Pletivo je neizostavan dodatak garderobi u hladnim zimskim danima, a topli i udobni džemperi pritom zauzimaju posebno mjesto jer su istodobno praktični i iznimno chic. Svake sezone pojavljuju se novi trendovi, no modeli s prepoznatljivim pletenicama uvijek se vraćaju na modnu scenu, potvrđujući svoj status bezvremenskog klasika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli LE:APT (@le.apt)

Džemperi s pletenicama imaju dugu povijest i potječu iz tradicionalnog irskog pletiva, poznatog po bogatim teksturama i simboličnim uzorcima koji su se nekoć pleli ručno i nosili kao zaštita od hladnoće i vjetra. Tijekom desetljeća postali su obožavani u svakodnevnoj modi, zahvaljujući svom cozy izgledu i udobnosti koju pružaju. Danas dolaze u bezbroj boja, od nježnih neutralnih tonova do intenzivnih nijansi, kao i u raznim krojevima – od klasičnih pulovera do oversized modela i elegantnih kardigana.

Ove sezone ponuda u high street trgovinama posebno je bogata, a cable knit modeli vraćaju se u punom sjaju, prilagođeni modernim siluetama i potrebama dnevnih kombinacija. Bilo da tražiš toplinu, udobnost ili savršeni chic komad, džemper s pletenicama ostaje siguran odabir za svaku zimsku garderobu.

Neke od naših favorita iz aktualnih high street kolekcija izdvajamo u nastavku.

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
Zara - 39,95 €

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
Zara - 27,95 €

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
Zara - 29,95 €

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
Zara - 35,95 €

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
COS - 199 €

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
H&M - 29,99 €

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
H&M - 99 €

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
H&M - 49,99 €

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
& Other Stories - 119 €

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
& Other Stories - 119 €

Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije
Pull and Bear - 39,99 € 
Pročitajte još o:
PletivoDzemperiZimske KombinacijeHigh Street Ponuda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TOPLI, UDOBNI I UVIJEK U TRENDU
Džemperi s pletenicama: Bezvremenski klasik za chic zimske kombinacije