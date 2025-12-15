Planirajte odmor na vrijeme: Vodič kroz neradne dane i praznike u 2026.

Prema službenom kalendaru, u 2026. godini očekuje nas ukupno 14 zakonom propisanih neradnih dana

Godina pred nama uvijek donosi nove prilike, a za one koji vole planirati unaprijed, 2026. godina izgleda iznimno obećavajuće. Uz malo organizacije i pametnog korištenja dana godišnjeg odmora, kalendar državnih praznika nudi pregršt mogućnosti za stvaranje produženih vikenda i mini-odmora idealnih za bijeg od svakodnevice, putovanja ili jednostavno prijeko potrebno opuštanje.

Prema službenom kalendaru, u 2026. godini očekuje nas ukupno 14 zakonom propisanih neradnih dana. Iako neki od njih padaju na vikend, ostatak je strateški raspoređen kroz tjedan, otvarajući vrata za čak sedam produženih vikenda. Pripremite svoje planere i krenite s nama u detaljan pregled prilika koje ne smijete propustiti.

Neradni dani i blagdani u Hrvatskoj za 2026. godinu

Kako biste mogli uspješno planirati, donosimo vam cjelovit popis svih državnih praznika i blagdana u 2026. godini s pripadajućim danima u tjednu:

Nova godina: Četvrtak, 1. siječnja

Bogojavljenje ili Sveta tri kralja: Utorak, 6. siječnja

Uskrs: Nedjelja, 5. travnja

Uskršnji ponedjeljak: Ponedjeljak, 6. travnja

Praznik rada: Petak, 1. svibnja

Dan državnosti: Subota, 30. svibnja

Tijelovo: Četvrtak, 4. lipnja

Dan antifašističke borbe: Ponedjeljak, 22. lipnja

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja: Srijeda, 5. kolovoza

Velika Gospa: Subota, 15. kolovoza

Svi sveti: Nedjelja, 1. studenoga

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje: Srijeda, 18. studenoga

Božić: Petak, 25. prosinca

Sveti Stjepan: Subota, 26. prosinca

Kako spojiti dane i stvoriti savršeni mini-odmor?

Sada slijedi najzanimljiviji dio: kako iskoristiti ove datume za stvaranje dužih perioda odmora. Godina 2026. uistinu je darežljiva, a ovo su najbolje prilike:

Zimski odmor na samom početku godine

Već prvi tjedan 2026. nudi dvije sjajne prilike. Nova godina pada u četvrtak, što znači da uzimanjem slobodnog petka (2. siječnja) dobivate raskošan četverodnevni odmor, idealan za oporavak od slavlja ili kratki odlazak na snijeg. Odmah nakon toga, Sveta tri kralja (6. siječnja) padaju na utorak. Spojite li ponedjeljak (5. siječnja), osigurali ste si još jedan četverodnevni predah od subote do utorka.

Proljetni izleti i prvosvibanjsko slavlje

Proljeće donosi buđenje prirode i nove prilike za odmor. Uskrsni ponedjeljak (6. travnja) automatski stvara trodnevni vikend, savršen za obiteljska druženja. Prava poslastica stiže s Praznikom rada 1. svibnja, koji pada na idealan dan - petak. To vam bez dodatnih dana godišnjeg osigurava trodnevni vikend, kao stvoren za prvi ovogodišnji roštilj, izlet u prirodu ili posjet nekom od nacionalnih parkova koje Hrvatska nudi.

Uvertira u ljeto

Lipanj donosi dvije fantastične prilike za zagrijavanje za ljetnu sezonu. Tijelovo (4. lipnja) pada na četvrtak, što je klasična i omiljena prilika za "spajanje". Uzmete li slobodan petak (5. lipnja), pred vama je četverodnevni vikend, idealan za prvi odlazak na more ili istraživanje kontinentalnih ljepota. Već krajem mjeseca, Dan antifašističke borbe (22. lipnja) pada na ponedjeljak, donoseći još jedan lagani trodnevni vikend za uživanje u dugim ljetnim danima.

Blagdani na kraju godine

Iako ljetni i jesenski praznici poput Dana pobjede i Dana sjećanja padaju sredinom tjedna, što otežava spajanje, kraj godine ponovno donosi radost. Božić (25. prosinca) slavit ćemo u petak, što znači da nas čeka trodnevni božićni vikend. Budući da Sveti Stjepan pada na subotu, uzimanjem nekoliko slobodnih dana između Božića i Nove godine možete si osigurati pravi zimski godišnji odmor i u velikom stilu ispratiti 2026. godinu.

Praznici koji padaju na vikend

Nažalost, četiri državna praznika u 2026. godini neće donijeti dodatne neradne dane jer padaju na subotu ili nedjelju:

Dan državnosti (30. svibnja) - subota

Velika Gospa (15. kolovoza) - subota

Svi sveti (1. studenoga) - nedjelja

Sveti Stjepan (26. prosinca) - subota

Iako ne produžuju vikend, ovi dani ostaju važni datumi za obilježavanje i provođenje vremena s obitelji i prijateljima.

Sada kada imate sve informacije na jednom mjestu, vrijeme je da otvorite kalendare i počnete s planiranjem. Bilo da sanjate o kratkim putovanjima, aktivnom odmoru ili jednostavnom lješkarenju, 2026. godina pruža obilje prilika. Iskoristite ih pametno i uživajte u svakom slobodnom trenutku.