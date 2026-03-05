403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
Fun

Danas za zagorsku ekipu kuha Ana: 'Ima tu tradicije, ali ima i mladenačkog pristupa'

Žena.hr
5. ožujka 2026.
Danas za zagorsku ekipu kuha Ana: 'Ima tu tradicije, ali ima i mladenačkog pristupa'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Večerašnja domaćica kuhat će u svom domu u Stubičkim Toplicama, a prijavila se, kako kaže, da vidi kako je to ispred, ali i iza kamere

Danas za zagorsku ekipu kuha umirovljenica Ana i pred njom nije lak zadatak. Naime, svo troje domaćina koji su kuhali ovaj tjedan osvojili su visok broj bodova -  Romina 75, Mirjana 77, Mario čak 79 pa bi tako Ana morala osvojiti maksimalnih osamdeset bodova kako bi prešla u vodstvo. Večerašnja domaćica kuhat će u svom domu u Stubičkim Toplicama, a prijavila se, kako kaže, da vidi kako je to ispred, ali i iza kamere.

Danas za zagorsku ekipu kuha Ana: 'Ima tu tradicije, ali ima i mladenačkog pristupa'
RTL

„Ona je baš jedan miks - ima tu tradicije, ali ima i mladenačkog pristupa“, kaže Albert, a Mirjana se slaže. „Ja sam snalažljiva osoba, vesela, malo možda i luda, ali ja sam zadovoljna sa sobom“, za sebe kaže Ana, koja ne skriva kako poštuje i voli tradiciju, skuplja starine, ali s druge strane smatra da je važno i biti moderan - šije si moderne haljine, aktivna je na društvenim mrežama i čak ima i tetovažu posvećenu svojim unucima.

Danas za zagorsku ekipu kuha Ana: 'Ima tu tradicije, ali ima i mladenačkog pristupa'
RTL

Ana će pripremati glavno jelo naziva 'Gujdina flinka', predjelo 'Zmešana Zagorka' te desert 'Žuti i plavi'. Zagorci u ekipi prepoznali su da će glavno jelo sigurno biti svinjska potrbušina, dok za ostala jela nisu tako lako mogli zaključiti o čemu je riječ na temelju samog naziva.

Danas za zagorsku ekipu kuha Ana: 'Ima tu tradicije, ali ima i mladenačkog pristupa'
RTL

Kako će proći Anina večera - pogledajte danas od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

 

Pročitajte još o:
VeČera Za 5Hrvatsko Zagorje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Fun
Danas za zagorsku ekipu kuha Ana: 'Ima tu tradicije, ali ima i mladenačkog pristupa'