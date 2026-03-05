New York kao nova pozornica: Ana Radišić realizirala američko izdanje podcasta

"Putem oblaka" prvi je domaći podcast sniman u Americi, a Ana je time svoj format testirala u globalnom kontekstu i publici približila priče o uspjehu iz najzahtjevnijeg poslovnog okruženja

New York, grad koji postavlja tempo svijetu, ovog je puta postao kulisa za regionalnu priču s međunarodnim ambicijama. Ana Radišić snimila je posebno izdanje podcasta „Putem oblaka“ u srcu Manhattana, čime je postala prva podcasterica s područja Balkana koja je svoj format realizirala u globalnom kontekstu. Nakon više od 160 epizoda u gotovo šest godina emitiranja, Ana je ugostila niz istaknutih sugovornika iz područja biznisa, sporta, kulture i medija, a među međunarodno prepoznatim imenima nalazi se i Robin Sharma, kojeg je ekskluzivno intervjuirala u Italiji. No ovaj prekooceanski potez predstavlja još jedan strateški i simbolički iskorak u razvoju platforme koja već godinama gradi sadržaj s integritetom, dubinom i jasnom svrhom.

Privatni album

Njujorško izdanje zamišljeno je kao serijal razgovora s profesionalcima koji žive i rade u Sjedinjenim Američkim Državama, a porijeklom su iz Hrvatske.

U prvoj epizodi gostuje Filip Šašić koji vodi neprofitnu organizaciju Entrepreneurs for Global Change (EGC), čija je misija pružiti podršku mladim poduzetnicima diljem svijeta.

„New York je grad koji te stalno izaziva. Ovdje si svakodnevno okružen ljudima koji uspijevaju, stvaraju i pomiču granice i to te prirodno tjera da i sam budeš bolji. Uvijek si korak unaprijed, uvijek planiraš, uvijek razmišljaš globalno. Ja živim to što radim“, kazao je Filip koji svoju svrhu vidi u povezivanju mladih ljudi i u tome da ih educira, podrži i pomogne im pronaći investitore koji će vjerovati u njihove ideje. No najveći mir pronalazi u moru i ronjenju, odnosno u svojoj Korčuli za koju je iznimno vezan.

Privatni album

Osim s Filipom, Ana je razgovarala i s Tomislavom Nevistićem, nagrađivanim profesionalnim plesačem, koreografom i predavačem koji već 11 godina živi u New Yorku. U epizodi snimljenoj u Broadway Dance Centeru govori o važnosti discipline i svakodnevnog rada. Ističe kako samopouzdanje u njegovoj profesiji proizlazi iz pripreme i kontinuiranog treninga, a iako karijeru gradi u SAD-u, navodi da redovito prati hrvatske medije, čita hrvatske pisce i svaki dan se čuje sa svojom obitelji.

U kultnom restoranu Delmonico’s, osnovanom 1837. godine, u kojem su redovito boravili Nikola Tesla, Marilyn Monroe, Mark Twain i Abraham Lincoln, razgovor je vođen s Dennisom Turčinovićem, poduzetnikom koji danas stoji iza tog restorana.

Privatni album

„Kao poduzetnik morao sam napraviti niz grešaka. Preko grešaka se dolazi do uspjeha. Svaka pogreška bila je lekcija, svaka lekcija korak naprijed. Dolazim iz jako skromnih uvjeta i zato vjerujem da svatko može uspjeti“, kazao je Dennis koji svaka tri mjeseca dolazi u Hrvatsku, u svoju Istru.

Ana Radišić ovim je serijalom željela pokazati da se priče iz regije mogu ispričati i na globalnoj pozornici, a da njihovi glavni akteri mogu biti svima inspiracija.

Privatni album

„New York nisam odabrala slučajno. To je grad koji predstavlja najvišu razinu konkurencije, ambicije i profesionalnog tempa. Htjela sam vidjeti kako naš format funkcionira u takvom okruženju i možemo li ga ondje postaviti ravnopravno, bez kompromisa u kvaliteti. Važno mi je bilo publici u regiji približiti iskustva ljudi koji su uspjeli na zahtjevnom međunarodnom tržištu, a pritom ostali čvrsto povezani sa svojim korijenima. Istodobno, ovo je za mene bio i osobni profesionalni izazov - organizirati i realizirati snimanje koje produkcijski i logistički izlazi iz svega što sam dosad radila. Upravo zato se iz New Yorka vraćam zadovoljna i ponosna“, istaknula je Ana.

Privatni album

Serijal „Putem oblaka - New York edition“ počinje s emitiranjem već ove nedjelje, u 19 sati YouTube kanalu Ane Radišić te na audio platformama poput Spotifyja, Apple Podcasta i Deezera.

Ovim projektom podcast prvi put izlazi iz regionalnog produkcijskog okvira, ali zadržava istu publiku i uređivački pristup, no sada u globalnom kontekstu.