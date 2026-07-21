Hrana ove chefice prava su remek-djela: Bit će vam ih žao jesti

Karijera Julije Vysotske dokaz je da se najbolji profesionalni putevi ponekad dogode onda kada se usudimo promijeniti smjer

Dok prvi gosti uz jutarnju kavu promatraju kako se sunce polako podiže iznad Jadrana, iz brodske kuhinje već se šire mirisi svježe pečenog kruha, domaćih peciva, maslaca, začinskog bilja i tek pripremljenih specijaliteta. Nekoliko sati kasnije iste će te mirise zamijeniti aroma lagano pečene ribe, bogatih umaka, mesa koje se satima priprema na niskoj temperaturi i deserata koji izgledaju kao da su upravo stigli iz vitrine vrhunske slastičarnice. Na luksuznim kružnim putovanjima gastronomija je važan dio iskustva, ali na Ave Mariji ona je postala mnogo više od toga. Ona je jedan od razloga zbog kojih se gosti vraćaju i jedna od tema o kojoj se najviše razgovara nakon iskrcavanja.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Tko stoji iza tanjura koje gosti prvo fotografiraju?

Dovoljno je prošetati među stolovima tijekom večere da biste primijetili zanimljiv prizor. Prije nego što uzmu pribor za jelo, mnogi će posegnuti za mobitelom. Fotografije tanjura završit će na društvenim mrežama prije nego što prvi zalogaj nestane s tanjura, a razgovori će se vrlo brzo pretvoriti u pitanje koje se iz tjedna u tjedan ponavlja. "Tko je chef?" Odgovor se nalazi samo nekoliko metara dalje, iza vrata kuhinje u kojoj vlada savršeno organizirani ritam. Ondje dominira Julia Vysotska, chefica iz Ukrajine koja već četvrtu sezonu vodi kuhinju broda Ave Maria i koja je, sasvim tiho i bez velike pompe, postala jedno od zaštitnih lica ovog luksuznog broda.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Već nakon nekoliko minuta razgovora postaje jasno kako Julia ne kuha samo da bi pripremila obrok. Ona kuha kako bi gostima ispričala priču – priču o Hrvatskoj, o lokalnim proizvođačima, priču o namirnicama koje svakodnevno pronalazi na domaćem tržištu. I priču o tome kako tradicionalni okusi mogu izgledati moderno, elegantno i istodobno ostati potpuno autentični. Na njezinim tanjurima nema nepotrebnih dodataka ni kompliciranih dekoracija koje odvlače pažnju od hrane. Sve ima svoju svrhu. Svaki element na tanjuru pažljivo je promišljen, svaka boja stvara ravnotežu, a svaki okus nadopunjuje onaj prethodni. Možda upravo zato gosti često kažu kako na Ave Mariji nisu doživjeli samo vrhunsku večeru, nego cijelo gastronomsko putovanje kroz Hrvatsku.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Od krajobrazne arhitekture do jedne od najpoznatijih brodskih jela na Jadranu

Karijera Julije Vysotske dokaz je da se najbolji profesionalni putevi ponekad dogode onda kada se usudimo promijeniti smjer. Iako je završila fakultet krajobrazne arhitekture, vrlo je brzo shvatila da je njezina prava strast kuhanje. Odluku da uđe u profesionalnu kuhinju donijela je hrabro, a već prvi posao dobila je bez probnog rada. Sljedeće četiri godine bile su njezina najveća škola – učila je kroz praksu, usavršavala tehnike i gradila iskustvo radeći uz iskusne chefove. Kako bi svoje praktično znanje nadogradila teorijom, završila je i kuharsku školu te stekla profesionalnu diplomu.

Tijekom karijere radila je u restoranima i hotelima u Ukrajini, Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj i Hrvatskoj. Svaka kuhinja u kojoj je radila oblikovala je njezin stil i proširila pogled na gastronomiju. Od američke organizacije rada, preko europske preciznosti do mediteranske jednostavnosti, iz svakog je iskustva uzela ono najbolje. Danas u svom kuhanju spaja međunarodno iskustvo s lokalnim hrvatskim namirnicama, stvarajući jela koja poštuju tradiciju, ali izgledom i izvedbom prate suvremene gastronomske trendove. Od 2022. godine članica je posade broda Ave Maria, gdje kao chefica svakodnevno kreira jelovnik koji gostima pruža autentičan gastronomski doživljaj hrvatske obale, potvrđujući da su znanje, predanost i stalna želja za učenjem ključ uspješne kuharske karijere.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Zašto se gosti na Ave Mariju vraćaju gladni novih okusa?

"Hrvatska ima sve što jedan chef može poželjeti-vrhunsku ribu, kvalitetno meso, izvrsno maslinovo ulje, tartufe i fantastične sezonske proizvode. Moj cilj nije mijenjati njihove okuse, nego ih predstaviti na elegantan način", objašnjava dodajući kako joj se jako sviđa i dinamika posla kojeg radi. Svaki tjedan upoznaje nove putnike iz cijelog svijeta, što znači da svaki tjedan počinje ispočetka. Nema rutine i upravo je to ono što je motivira.

Osim dinamike posla, posebno ističe atmosferu među članovima posade. Na brodu, kaže, svi ovise jedni o drugima i zato je međusobno povjerenje iznimno važno. Veliku podršku ima i u pomoćnom chefu Veljku Blagojeviću, s kojim svakodnevno dijeli zahtjevan tempo rada. Njihova suradnja temelji se na dobroj organizaciji, međusobnom uvažavanju i zajedničkoj želji da svaki gost, bez obzira dolazi li na brod prvi ili peti put, dobije jednako kvalitetno gastronomsko iskustvo.

Kapetanova večera trenutak je kada Julia pokazuje svoje najbolje adute

Upravo takva uigranost tima jedan je od razloga zbog kojih kuhinja broda Ave Maria funkcionira gotovo besprijekorno, čak i tijekom najzahtjevnijih servisa poput kultne Kapetanove večere. Tada Julia pokazuje ono najbolje što može ponuditi – kao gastro hit poslužuje predjelo sa šljivom omotanom pancetom i sour cream umakom, mozaik od bifteka te tortu za koju gosti gotovo uvijek traže recept.

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