Više od salate: Evo kako sve možete pripremiti rotkvice

Hrskava, pomalo paprena i jarko crvena, rotkvica je jedan od prvih vjesnika proljeća na našim tanjurima. Iako je najčešće doživljavamo kao jednostavan dodatak salati, ova skromna korjenasta biljka krije iznenađujuću svestranost i bogatstvo okusa koji samo čekaju da budu otkriveni. Od elegantnog francuskog predjela do neočekivano slasnog toplog priloga, rotkvica nudi puno više od onoga što se na prvi pogled čini.

Rotkvica zdravstvene prednosti

Stara kineska poslovica kaže: "Kad su rotkvice u sezoni, liječnici mogu na odmor", a moderna znanost potvrđuje mudrost tih riječi. Rotkvica se s pravom smatra pravim prirodnim antibiotikom i čuvarom zdravlja. Sadrži izuzetno malo kalorija, tek oko 16 na 100 grama, što je čini idealnom namirnicom za sve koji paze na tjelesnu težinu.

Bogata je vitaminom C, koji jača imunitet i štiti stanice od oštećenja, te vlaknima koja su ključna za zdravu probavu. Rotkvice potiču rad jetre i lučenje žuči, pomažući tijelu u procesu detoksikacije. Sadrže i jedinstvene spojeve poput sulforafana, koji se povezuju s prevencijom određenih vrsta karcinoma. Osim toga, pomažu u regulaciji sluzi u dišnom sustavu, pa se preporučuju kod prehlada, upale sinusa i bronhitisa.

Klasični recepti koji ističu svježinu

Najpoznatiji način uživanja u rotkvicama svakako je u sirovom obliku, gdje do izražaja dolazi njihova hrskavost i prepoznatljiva ljutina.

Rotkvica u salati recept

Klasična proljetna salata ne može se zamisliti bez rotkvica. Narežite ih na tanke kolutiće i pomiješajte sa zelenom salatom i mladim lukom. Začinite jednostavnim preljevom od maslinovog ulja, limunovog soka ili jabučnog octa te prstohvatom soli. Upravo kiselina iz limuna i masnoća iz ulja ublažavaju oštrinu rotkvice i naglašavaju njezinu svježinu i sočnost.

Za kremastiju varijantu, narezane rotkvice pomiješajte s kiselim vrhnjem ili grčkim jogurtom, dodajte malo svježeg kopra i sitno sjeckanog češnjaka za bogatiji okus. Ova verzija odlično se slaže s kuhanim jajima i može poslužiti kao osvježavajući lagani obrok.

Francuski klasik: Rotkvica s maslacem

Jedan od najjednostavnijih, a opet najprofinjenijih načina posluživanja rotkvica dolazi iz Francuske, gdje se kombinacija rotkvice i maslaca smatra popularnim proljetnim predjelom. Trik je u balansu okusa. Kvalitetan maslac sobne temperature svojom kremastom teksturom i bogatstvom savršeno neutralizira paprenu notu rotkvice, pretvarajući je u pravu deliciju. Jednostavno prerežite rotkvice na pola, bogato ih premažite maslacem i pospite s nekoliko zrna krupne morske soli. Poslužite uz svježi baguette i čašu vina za autentični pariški doživljaj.

Proljetna rotkvica kao prilog

Iako zvuči neobično, termička obrada potpuno transformira rotkvicu. Njezina ljutina nestaje, a na površinu izbija prirodna slatkoća, čineći je sličnijom pečenoj repi ili krumpiru, ali s puno manje ugljikohidrata.

Pečenje u pećnici jedan je od najboljih načina za pripremu. Prerežite rotkvice na pola, pomiješajte ih sa žlicom maslinovog ulja, soli, paprom i, po želji, malo češnjaka u prahu. Pecite ih na 200°C oko 15 do 20 minuta, dok ne omekšaju i rubovi im se lagano ne karameliziraju. Ovako pripremljene rotkvice postaju sočne, blago slatke i savršen su prilog uz piletinu, ribu ili odrezak. Možete ih poslužiti i uz malo kiselog vrhnja ili umaka na bazi jogurta.

Savjeti za kupnju i čuvanje

Prilikom kupnje birajte čvrste plodove jarke boje, bez oštećenja i mekanih dijelova. Ako rotkvice dolaze s lišćem, ono bi trebalo biti svježe i zeleno, što je znak da je korijen nedavno ubran.

Ključan korak za očuvanje svježine je da odmah po dolasku kući uklonite lišće. Ono crpi vlagu i hranjive tvari iz korijena, zbog čega rotkvica brzo omekša. Oprane i osušene rotkvice čuvajte u zatvorenoj posudi ili vrećici u hladnjaku, gdje mogu ostati svježe i do dva tjedna. Nemojte bacati lišće! Ono je jestivo, bogato nutrijentima i može se pripremiti poput špinata, dodati u smoothie ili iskoristiti za pripremu ukusnog pesta.

Bilo da ih grickate sirove s malo maslaca, dodajete u salatu ili pečete kao slastan prilog, rotkvice su dragulj proljetne sezone koji zaslužuje istaknuto mjesto na vašem jelovniku.