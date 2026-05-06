Torte za Majčin dan: Najljepši način da mami kažete hvala

Majčin dan savršena je prilika da mami pokažete koliko vam znači, a domaća torta jedan je od najljepših načina da to učinite. Donosimo četiri recepta – od raskošnih do jednostavnih – među kojima ćete lako pronaći onaj pravi za ovu posebnu prigodu

Majčin dan je pred vratima i idealna je prilika da osobi koja vam je dala sve pokažete koliko vam znači. Cvijeće i pokloni uvijek su lijepa gesta, ali malo što može nadmašiti trud i ljubav uložene u domaću slasticu. Torta za Majčin dan pripremljena s pažnjom nije samo desert, već i mala, slatka poruka ljubavi i zahvalnosti.

Bez obzira jeste li već pravi majstor u kuhinji ili tek isprobavate prve recepte, izdvojili smo četiri recepta za torte među kojima ćete sigurno pronaći nešto po svom guštu. Od raskošne torte s jagodama koja traži malo više vremena, preko elegantne varijante s ružom, pa sve do jednostavnijih i brzih opcija za one dane kad ste u stisci s vremenom. Odaberite onu koja vam najviše odgovara i razveselite svoju mamu nečim zaista posebnim.

Torta s jagodama

Torta s jagodama pravi je klasik svibnja – lagana, svježa i uvijek rado viđena na stolu. Upravo zato savršen je izbor za Majčin dan, jer spaja sezonske okuse i onu poznatu domaću toplinu koju svi volimo.

Sastojci:

Za preljev od jagoda: 900 g svježih ili smrznutih jagoda, 100 g šećera, 1 žlica soka od limuna

900 g svježih ili smrznutih jagoda, 100 g šećera, 1 žlica soka od limuna Za biskvit: 400 g glatkog brašna, 225 g maslaca sobne temperature, 300 g šećera, 180 g bjelanjaka (od otprilike šest jaja), 120 ml mlijeka, 180 g ohlađene redukcije od jagoda, 60 ml ulja, 1 žlica soka od limuna, 1 žličica ekstrakta vanilije, po želji kap ružičaste prehrambene boje, 1 ½ žličice praška za pecivo, 1 žličica sode bikarbone, ½ žličice soli

400 g glatkog brašna, 225 g maslaca sobne temperature, 300 g šećera, 180 g bjelanjaka (od otprilike šest jaja), 120 ml mlijeka, 180 g ohlađene redukcije od jagoda, 60 ml ulja, 1 žlica soka od limuna, 1 žličica ekstrakta vanilije, po želji kap ružičaste prehrambene boje, 1 ½ žličice praška za pecivo, 1 žličica sode bikarbone, ½ žličice soli Za kremu: 450 g maslaca sobne temperature, 450 g šećera u prahu, 120 g pasteriziranih bjelanjaka, 120 g ohlađene redukcije od jagoda, 1 žličica ekstrakta vanilije, prstohvat soli

Priprema:

Prvo pripremite redukciju. Izmiksajte jagode u blenderu do glatke smjese. Pire sa šećerom i limunovim sokom kuhajte na laganoj vatri 40 do 60 minuta, dok se ne zgusne poput umaka od rajčice i količina se otprilike prepolovi. Ostavite da se potpuno ohladi. Najbolje je redukciju pripremiti dan ranije.

Zagrijte pećnicu na 175°C. Namastite i pobrašnite dva okrugla kalupa promjera 20 cm.

U jednoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol. U drugoj zdjeli pomiješajte mokre sastojke: mlijeko, ulje, redukciju od jagoda, sok od limuna, vaniliju i boju.

U velikoj zdjeli mikserom pjenasto izmutite maslac i šećer. Dodajte bjelanjke jedan po jedan, miksajući između svakog dodavanja.

Na najmanjoj brzini naizmjence dodajte trećinu suhih i trećinu mokrih sastojaka, ponavljajući postupak dok se sve ne sjedini. Nemojte previše miksati.

Ravnomjerno rasporedite smjesu u kalupe i pecite 30 do 35 minuta. Ostavite biskvite da se ohlade prije slaganja.

Za kremu, miksajte pasterizirane bjelanjke i šećer u prahu pet minuta. Zatim postupno dodajte komadiće maslaca i miksajte desetak minuta dok smjesa ne postane bijela i pjenasta. Na kraju umiješajte ohlađenu redukciju, vaniliju i sol.

Ohlađene biskvite premažite kremom, a za dodatnu sočnost možete između slojeva dodati i tanak sloj preostalog preljeva.

Pexels

Ružina torta

Ako želite nešto zaista posebno, ova torta s blagom aromom ruže i osvježavajućim punjenjem od malina pravi je izbor. Nježna i profinjena, idealna je za proslavu Majčinog dana.

Sastojci

Za biskvit: 400 g namjenskog brašna za kolače, 370 g šećera, 180 g maslaca, 150 g bjelanjaka, 120 ml ulja, 300 g kiselog vrhnja, 1 ½ žličice ružine vodice, 1 žličica ekstrakta vanilije, 1 žlica praška za pecivo, ½ žličice sode bikarbone, 1 žličica soli

400 g namjenskog brašna za kolače, 370 g šećera, 180 g maslaca, 150 g bjelanjaka, 120 ml ulja, 300 g kiselog vrhnja, 1 ½ žličice ružine vodice, 1 žličica ekstrakta vanilije, 1 žlica praška za pecivo, ½ žličice sode bikarbone, 1 žličica soli Za punjenje od malina: 3 šalice malina, 140 g šećera, 1 žlica soka od limuna, 2 žlice kukuruznog škroba razmućene u 4 žlice vode

3 šalice malina, 140 g šećera, 1 žlica soka od limuna, 2 žlice kukuruznog škroba razmućene u 4 žlice vode Za kremu: 450 g maslaca, 450 g šećera u prahu, 120 g pasteriziranih bjelanjaka, 6 žlica punjenja od malina, 1 žličica vanilije

Priprema

Zagrijte pećnicu na 175°C i pripremite tri kalupa promjera 15 cm ili dva od 20 cm.

Za punjenje, kuhajte maline i šećer dok ne proključaju. Dodajte smjesu škroba i vode te kuhajte još minutu dok se ne zgusne. Maknite s vatre, umiješajte limunov sok i ostavite da se potpuno ohladi.

Za biskvit, u posudi miksera pomiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo, sodu i sol. Dodajte omekšani maslac i miksajte dok ne dobijete smjesu nalik pijesku.

U drugoj posudi pomiješajte polovicu kiselog vrhnja s uljem, ružinom vodicom i vanilijom. Ulijte u suhe sastojke i miksajte dvije minute.

Ostatak vrhnja pomiješajte s bjelanjcima i postepeno dodajte u smjesu, miksajući na maloj brzini.

Pecite 35 do 40 minuta. Ostavite da se potpuno ohladi.

Kremu pripremite na isti način kao i kod torte od jagoda, a na kraju lagano umiješajte ohlađeno punjenje od malina.

Složite tortu tako da svaki biskvit prvo premažete punjenjem od malina, a zatim kremom.

Pexels

Brza torta bez pečenja kad nemate vremena

Nemate vremena ili volje za paljenje pećnice? Ovaj recept je spas u zadnji čas. Gotov je za manje od pola sata, a jedino što trebate je malo strpljenja dok se hladi.

Sastojci

Za podlogu: 250 g mljevenih integralnih keksa, 120 g otopljenog maslaca, 50 g šećera

250 g mljevenih integralnih keksa, 120 g otopljenog maslaca, 50 g šećera Za kremu: 450 g krem sira, 150 g šećera u prahu, 1 žličica ekstrakta vanilije, 2 žličice soka od limuna, 80 g kiselog vrhnja, 350 ml vrhnja za šlag

Priprema

Pomiješajte mljevene kekse sa šećerom i otopljenim maslacem. Smjesu utisnite u dno kalupa za tortu promjera 23 cm.

U velikoj zdjeli mikserom izradite krem sir i šećer u prahu dok ne postane glatko. Dodajte vaniliju, sok od limuna i kiselo vrhnje te kratko sjedinite.

U zasebnoj posudi istucite vrhnje za šlag u čvrsti šlag.

Špatulom lagano umiješajte šlag u smjesu od sira dok ne dobijete jednoličnu kremu.

Kremu rasporedite preko podloge od keksa i poravnajte vrh.

Stavite u hladnjak na najmanje četiri do šest sati, a najbolje preko noći. Prije posluživanja ukrasite svježim voćem po želji.

Jednostavna torta

Ovaj recept koristi gotovu smjesu za biskvit i idealan je za sve koji se ne osjećaju sigurno u pripremi slastica. Unatoč jednostavnosti, rezultat je ukusna i sočna torta s jagodama.

Sastojci

1 kutija bijele smjese za tortu

1 kutija (85 g) želatine s okusom jagode

1 šalica pirea od jagoda

180 ml biljnog ulja

120 ml mlijeka

4 velika jaja

Priprema