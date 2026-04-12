Imamo sjajne recepte za domaća peciva i kruh od zobenog brašna

Zobeno brašno sve je češći gost u kuhinjama zaljubljenika u pečenje, i to s dobrim razlogom. Osim što je bogato vlaknima koja potiču probavu i daju dugotrajan osjećaj sitosti, zob jelima daje ugodnu, blago orašastu aromu i neodoljivo mekanu teksturu. Bilo da tražite zdraviju alternativu klasičnim pekarskim proizvodima ili ste u potrazi za bezglutenskim opcijama, peciva od zobenog brašna izvrstan su izbor koji ne zahtijeva kompromise po pitanju okusa.

Priprema domaćih peciva od zobi iznenađujuće je jednostavna, čak i za one bez mnogo pekarskog iskustva. Ovisno o receptu, zobeno brašno može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s drugim brašnima, a rezultat su ukusna i nutritivno bogata peciva savršena za doručak, užinu ili kao prilog glavnim jelima. Od brzih recepata bez kvasca do onih koji zahtijevaju malo više strpljenja za dizanje tijesta, zobena peciva nude raznolikost koja će zadovoljiti svačiji ukus.

U nastavku donosimo četiri provjerena recepta za neodoljiva domaća peciva od zobenog brašna. Ovi recepti pokrivaju različite pristupe – od jednostavnog kruha bez kvasca idealnog za početnike, preko pahuljasto mekih peciva s kvascem, do brzih varijanti s jogurtom ili chia sjemenkama. Isprobajte ih i otkrijte zašto su zobena peciva postala omiljena zdrava poslastica u mnogim domovima.

Jednostavan kruh od zobenog brašna bez kvasca

Ovaj recept idealan je za brzu pripremu jer ne zahtijeva dizanje tijesta. Kruh je mekan, ukusan i nutritivno bogat.

Sastojci:

2 šalice zobenih pahuljica (ili 2 šalice zobenog brašna)

2 velika jaja (ili 2 lanena jaja za vegansku opciju)

1 šalica običnog punomasnog jogurta (ili nezaslađenog sojinog jogurta)

2 žlice maslinovog ulja (ili drugog ulja po izboru)

1 žličica praška za pecivo

½ žličice soli

Opcionalno: 1 žlica jabučnog octa (za mekšu teksturu)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C i obložite kalup za kruh (cca 20 cm) papirom za pečenje ili ga namastite. Ako koristite zobene pahuljice, sameljite ih u blenderu velike brzine dok ne dobijete fino brašno. U velikoj zdjeli pomiješajte zobeno brašno, prašak za pecivo i sol. U drugoj zdjeli umutite jaja, jogurt, maslinovo ulje i opcionalno jabučni ocat. Napravite udubljenje u sredini suhih sastojaka i ulijte mokru smjesu. Špatulom miješajte dok se svi sastojci ne sjedine u glatko tijesto bez grudica. Ravnomjerno rasporedite tijesto u pripremljeni kalup. Pecite 30 do 40 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu kruha ne izađe čista. Ostavite kruh da se hladi u kalupu najmanje 15 minuta prije rezanja.

Najmekša bezglutenska peciva (s kvascem)

Za one koji žude za klasičnom teksturom dizanih peciva, ovaj recept koristi kvasac i kombinaciju bezglutenskih brašna za nevjerojatno mekane i pahuljaste rezultate.

Sastojci:

10 g aktivnog suhog kvasca

25 g šećera (podijeljeno)

90 g toplog mlijeka

10 g cijelih psyllium ljuskica

150 g tople vode

160 g tapioka škroba

130 g prosenog brašna (plus za posipanje)

25 g sirak brašna (ili heljdinog/zobenog)

5 g ksantan gume

5 g soli

8 g praška za pecivo

1 jaje (sobne temperature)

20 g otopljenog maslaca Dodatno:

1 jaje za premaz

30 g otopljenog slanog maslaca za premazivanje nakon pečenja

Priprema:

Aktivirajte kvasac tako da ga pomiješate s 1 žlicom šećera i toplim mlijekom te ostavite 10-15 minuta dok se ne zapjeni. U drugoj posudi pomiješajte psyllium ljuskice s toplom vodom i ostavite da se stvori gel (oko 30-45 sekundi). U zdjeli samostojećeg miksera s nastavkom za tijesto (ili velikoj zdjeli ako radite ručno) pomiješajte suhe sastojke: škrob, brašna, ksantan gumu, sol, prašak za pecivo i ostatak šećera. Dodajte jaje, otopljeni maslac, aktivirani kvasac i psyllium gel. Mijesite dok se ne sjedini, a zatim još 5 minuta mikserom (ili 8-10 minuta ručno) dok tijesto ne postane glatko i mekano, lagano ljepljivo. Tijesto podijelite na 9 jednakih dijelova (oko 76g svaki) i na lagano pobrašnjenoj površini oblikujte glatke kuglice. Posložite ih u namašćen kvadratni kalup (20 cm), pokrijte i ostavite na toplom mjestu oko 1 sat, dok se ne udvostruče. Zagrijte pećnicu na 190°C. Peciva premažite razmućenim jajem i pecite 20-22 minute dok ne porumene. Odmah nakon vađenja iz pećnice, dok su još vruća, obilno ih premažite otopljenim slanim maslacem.

Peciva od zobenog brašna s grčkim jogurtom (bez kvasca)

Ova brza peciva ne zahtijevaju dizanje, a zahvaljujući grčkom jogurtu i kombinaciji praška za pecivo i sode bikarbone, ostaju mekana i ukusna. Odličan su izbor za brzi prilog ili doručak.

Sastojci:

2 ¼ šalice običnog grčkog jogurta (cca 550g)

1 žlica jabučnog octa (ili bijelog octa/limunovog soka)

2 žlice meda (ili javorovog sirupa)

1 ⅔ šalice zobenog brašna (cca 200g)

½ šalice bezglutenskog brašna (cca 95g, ili dodatnog zobenog brašna)

1 žlica praška za pecivo

1 žličica sode bikarbone

½ žličice soli

1 bjelanjak (za premaz, opcionalno)

Malo zobenih pahuljica za posipanje (opcionalno)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190°C i obložite kvadratni kalup (20x20 cm) papirom za pečenje ili ga lagano namastite. U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte grčki jogurt, jabučni ocat i med dok ne postane glatko. Dodajte suhe sastojke: zobeno brašno, bezglutensko brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol. Čvrstom špatulom ili nastavkom za tijesto miksera miješajte dok se sastojci ne sjedine. Tijesto treba biti ljepljivo na dodir. Podijelite tijesto na 9 jednakih dijelova. Nauljite ruke i svaki dio oblikujte u glatku kuglicu. Posložite kuglice u pripremljeni kalup u 3 reda po 3. Po želji, premažite vrhove peciva lagano umućenim bjelanjkom i pospite s malo zobenih pahuljica. Pecite 25-28 minuta, dok vrhovi ne postanu zlatno smeđi i čvrsti na dodir. Ostavite da se malo ohlade prije posluživanja.

Brza peciva od zobi i chia sjemenki

Ovaj minimalistički recept idealan je kada želite nešto brzo, zdravo i jednostavno. Peciva su veganska, bez ulja i šećera, a chia sjemenke daju zanimljivu teksturu i dodatnu nutritivnu vrijednost.

Sastojci:

210 g zobenog brašna

60 g fino mljevenih chia sjemenki (cca ½ šalice)

2 žličice praška za pecivo

1 šalica (240 ml) vode

prstohvat soli (opcionalno, za bolji okus)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C. Obložite 12 standardnih kalupa za muffine papirnatim košaricama. U velikoj zdjeli pomiješajte sve suhe sastojke: zobeno brašno, mljevene chia sjemenke, prašak za pecivo i sol. Dodajte vodu i miješajte dok ne dobijete glatko tijesto srednje gustoće. Rasporedite smjesu u pripremljene kalupe, otprilike do 2/3 visine. Pecite 20-25 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ostavite da se ohlade 5 minuta u kalupu, zatim ih premjestite na rešetku da se potpuno ohlade. Poslužite tople ili na sobnoj temperaturi.