Svjetski je dan vafla: Donosimo recept za savršeno hrskavu i mekanu slasticu

Svjetski je dan vafla - savršen izgovor za omiljenu slasticu koja je izvana hrskava, a iznutra mekana i prozračna. Iza njihove jednostavnosti kriju se mali trikovi koji čine veliku razliku. Donosimo kratku priču o njihovu podrijetlu i recept koji baš uvijek uspijeva

Danas, 25. ožujka, diljem svijeta slavi se dan posvećen jednoj od omiljenih slastica - Dan vafla. Hrskavi izvana, a mekani i prozračni iznutra, vafli su osvojili srca gurmana kao idealan doručak, desert ili čak slani obrok. Njihova popularnost leži u jednostavnosti pripreme i beskrajnim mogućnostima kombiniranja okusa, no znate li kako je ova poslastica dobila svoj dan?

Od jezične zabune do globalne tradicije

Priča nas vodi u Švedsku, gdje je 25. ožujka tradicionalno bio kršćanski blagdan Navještenja Marijina, poznat kao Vårfrudagen. Zbog sličnosti u izgovoru s riječju Våffeldagen, što u prijevodu znači "dan vafla", Šveđani su s vremenom počeli slaviti taj dan upravo pripremajući ovu slasticu. Običaj se brzo proširio i prerastao u međunarodnu proslavu koju danas poznajemo. Povijesno je ovaj dan označavao i početak proljeća, vrijeme kada su kućanstva ponovno imala obilje jaja i mlijeka, ključnih sastojaka za pripremu vafla.

Tajna savršeno hrskavih vafla

Iako se sastojci za vafle ne razlikuju previše od onih za palačinke, omjeri su ključni za postizanje karakteristične teksture. Više masnoće u smjesi zaslužno je za hrskavu koricu, dok prašak za pecivo osigurava prozračnu i mekanu unutrašnjost. No, postoje i mali trikovi koji čine veliku razliku. Jedan od njih je dodatak kukuruznog škroba (gustina) u smjesu, koji jamči dodatnu hrskavost. Također, važno je ne miješati smjesu previše - nekoliko grudica je sasvim u redu i doprinosi lakoći tijesta. Za najbolje rezultate, neki kuhari preporučuju ostaviti smjesu da odstoji barem pola sata prije pečenja.

Recept za savršene vafle

Ovim jednostavnim receptom i vi možete pripremiti savršene vafle kod kuće.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

dvije žlice kukuruznog škroba (gustina)

dvije žlice šećera

jedan prašak za pecivo (12 g)

pola žličice soli

dva jaja, sobne temperature

350 ml mlijeka

100 g otopljenog i prohlađenog maslaca

jedna žličica ekstrakta vanilije

Postupak:

1. U velikoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, kukuruzni škrob, šećer, prašak za pecivo i sol.

2. U drugoj, manjoj posudi, pjenjačom lagano umutite jaja. Dodajte im mlijeko, otopljeni maslac i ekstrakt vanilije pa sve dobro sjedinite.

3. Ulijte mokre sastojke u suhe i kratko promiješajte pjenjačom, tek toliko da se povežu. Ne brinite ako ostane pokoja grudica.

4. Zagrijte aparat za vafle prema uputama proizvođača. Kada je vruć, lagano ga premažite uljem ili maslacem.

5. Ulijte smjesu na sredinu aparata, pazeći da ga ne prepunite jer će se tijesto tijekom pečenja raširiti. Pecite otprilike tri do pet minuta, dok vafli ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju.

6. Najvažniji korak za hrskavost: pečene vafle nemojte slagati jedan na drugi. Odložite ih na metalnu rešetku kako bi zrak mogao cirkulirati i spriječiti da se upare i omekšaju.

Slatke i slane kombinacije bez granica

Posebnost vafla je u njihovoj svestranosti. Klasične kombinacije uključuju javorov sirup, med, svježe bobičasto voće, narezane banane, šlag ili kuglicu sladoleda. Ljubitelji čokolade neće odoljeti preljevu od rastopljene čokolade ili lješnjak namazu. No, vafli su izvrsna podloga i za slane varijante. Isprobajte ih s prženom piletinom, poširanim jajetom i slaninom, ili poslužite uz sir i šunku kao neobičan sendvič.

Bilo da se držite klasike ili ste raspoloženi za eksperimentiranje, Dan vafla idealna je prilika da sebi i svojim bližnjima priuštite ovu jednostavnu, a opet posebnu slasticu. Uživajte u pripremi i slasnim zalogajima!