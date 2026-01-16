Četiri recepta za najmekše uštipke: od brzih s jogurtom do onih kakve su radile bake

Koji god recept odabrali, jedno je sigurno: uživat ćete u pripremi i, još više, u svakom zalogaju. Pustite mašti na volju, poslužite ih na svoj omiljeni način i podijelite radost ovog jednostavnog, ali veličanstvenog jela sa svojim najdražima

Malo je jela koja tako snažno prizivaju sjećanja na djetinjstvo i toplinu doma kao što to čine uštipci. Miris vrućeg ulja i svježe pečenog tijesta koji se širi kuhinjom univerzalni je signal da se sprema nešto posebno, jednostavno, a opet neodoljivo. Zlatne, hrskave loptice s mekom i prozračnom unutrašnjošću omiljeni su doručak, brza večera ili utješni međuobrok za sve generacije.

Bilo da ih volite slatke, posute šećerom u prahu i premazane domaćim džemom, ili slane, poslužene uz kajmak, sir i ajvar, uštipci su jelo koje se prilagođava svakom ukusu. Iako se na prvi pogled čine jednostavnima, tajna savršenih uštipaka leži u pravom omjeru sastojaka i nekoliko trikova u pripremi. Upravo zato donosimo četiri provjerena recepta, od superbrze verzije bez kvasca do one tradicionalne koja zahtijeva malo strpljenja, ali vraća okusom iz bakine bilježnice.

Brzi uštipci s jogurtom bez kvasca

Kada vas uhvati iznenadna želja za nečim toplim i slasnim ili se pojave nenajavljeni gosti, ovaj recept je spas. Bez čekanja da se tijesto digne, ovi su uštipci spremni za manje od pola sata, a rezultat su mekani i prozračni zalogaji. Jogurt im daje potrebnu vlažnost i blagu kiselost koja savršeno uravnotežuje okuse.

Sastojci:

1 jaje

1 čaša (200 ml) tekućeg jogurta

14 ravnih žlica glatkog brašna

1/2 vrećice praška za pecivo

prstohvat soli

pola žličice šećera (po želji)

ulje za prženje

Priprema:

U dubljoj zdjeli pjenjačom dobro umutite jaje. Dodajte jogurt, sol i šećer pa sve zajedno sjedinite. U drugoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo, a zatim suhe sastojke postupno dodajte u smjesu s jogurtom, neprestano miješajući kako biste dobili glatku smjesu bez grudica. Smjesa treba biti gušća od one za palačinke, ali i dalje dovoljno tekuća da se može grabiti žlicom. Po želji, možete ostaviti smjesu da odstoji desetak minuta, što će rezultirati još rahlijom teksturom, no nije nužno.

U dubljoj tavi ili loncu dobro zagrijte ulje. Žlicu svaki put kratko umočite u vruće ulje, a zatim njome vadite smjesu i spuštajte je u tavu. Pržite uštipke u serijama, pazeći da ne pretrpate tavu. Pecite ih na srednje jakoj vatri nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Gotove uštipke vadite šupljikavom žlicom i stavljajte na tanjur obložen papirnatim ručnikom koji će upiti višak masnoće.

Tradicionalni uštipci s kvascem

Za one koji cijene tradiciju i spremni su uložiti malo više vremena, uštipci s kvascem predstavljaju vrhunac mekoće. Zahvaljujući kvascu, tijesto postaje iznimno lagano i elastično, a svaki zalogaj se topi u ustima. Iako zahtijevaju čekanje da se tijesto digne, rezultat je vrijedan svake minute.

Sastojci:

400 g glatkog brašna

250 ml jogurta ili mješavine mlijeka i jogurta

1 jaje

1 vrećica suhog kvasca (ili 20 g svježeg)

1 žličica šećera

1 žličica soli

1 žlica ulja

ulje za prženje

Priprema:

U mlaki jogurt ili mlijeko dodajte žličicu šećera i kvasac. Lagano promiješajte i ostavite desetak minuta da se kvasac aktivira i zapjeni. U veću zdjelu stavite brašno, dodajte sol, jaje, žlicu ulja i aktivirani kvasac. Zamijesite mekano i elastično tijesto koje se ne lijepi za ruke. Po potrebi dodajte još malo brašna. Tijesto oblikujte u kuglu, pokrijte čistom krpom i ostavite na toplom mjestu oko 45 minuta, odnosno dok ne udvostruči volumen.

Nakon što se tijesto diglo, kratko ga premijesite na pobrašnjenoj površini. Možete ga razvaljati na debljinu prsta pa rezati na željene oblike (kvadrate, rombove) ili jednostavno nauljenom žlicom vaditi komade tijesta i spuštati ih u vruće ulje. Pržite na srednje jakoj vatri dok ne porumene s obje strane. Kao i kod brze verzije, ocijedite ih na papirnatom ručniku prije posluživanja.

Starinski uštipci po bakinom receptu

Ovaj recept spaja jednostavnost pripreme bez kvasca s bogatstvom okusa koje donosi kombinacija mlijeka i jogurta. Rezultat su mirisni i iznimno mekani uštipci koji podsjećaju na one kakve su nekada pripremale naše bake, koristeći sastojke koje su uvijek imale pri ruci.

Sastojci:

1 jaje

100 ml mlijeka

100 ml jogurta

1 žličica praška za pecivo

brašno po potrebi (oko 250-300 g)

prstohvat soli

ulje za prženje

Priprema:

U dubljoj posudi umutite jaje. Dodajte mlijeko i jogurt sobne temperature te sve dobro promiješajte. Postupno dodajte brašno prethodno pomiješano s praškom za pecivo i solju. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu srednje gustoće, bez grudica. Zagrijte ulje u tavi. Žlicom vadite smjesu i spuštajte je u vruće ulje. Pržite uštipke na srednjoj temperaturi sa svake strane dok ne postanu zlatnosmeđi i napuhani. Vadite ih na papirnati ubrus i poslužite tople.

Slani uštipci sa sirom

Za sve ljubitelje slanih zalogaja, uštipci sa sirom prava su poslastica. Savršeni su kao predjelo, prilog ili lagani obrok uz čašu jogurta. Sir se u tijestu lagano topi i daje mu fantastičnu aromu i sočnost. Možete koristiti feta sir, svježi sir ili bilo koji drugi polutvrdi sir koji se dobro riba.

Sastojci:

2 jaja

200 ml mlijeka

2 žlice ulja

1 žličica soli

1 vrećica praška za pecivo

300 g brašna

150 g svježeg ili feta sira

Priprema:

U zdjeli pomiješajte jaja, mlijeko, ulje i sol. Postupno dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Na kraju lagano umiješajte izmrvljeni ili sitno narezani sir. Smjesa će biti nešto gušća zbog sira. Zagrijte ulje i žlicom vadite hrpice tijesta. Pržite ih dok ne dobiju bogatu zlatnu boju s obje strane. Ovi su uštipci, poznati i kao pržene loptice od tijesta, najbolji dok su vrući, a odlično se slažu s kiselim vrhnjem ili umakom od češnjaka i jogurta.