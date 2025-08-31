Izdvajamo top zagrebačke kafiće koji nude savršenu kavu i poseban ugođaj

Lista najboljih kafića u Zagrebu sve je dulja, a mi ti donosimo nekoliko prijedloga gdje možeš popiti kvalitetnu i ukusnu kavu, nešto prizalogajiti te uživati u ugodnom ambijentu

Ako tražiš savršeno mjesto za jutarnju kavu ili popodnevni odmor, Zagreb nudi brojne kafiće koji će zadovoljiti svaki ukus. Od modernih specialty caféa s vrhunskom espresso ponudom, preko šarmantnih malih kvartovskih kafića s domaćim kolačima, do retro prostora s opuštenom atmosferom – svaki kutak grada skriva svoje male bisere. Bez obzira tražiš li minimalistički dizajn, zeleni ugođaj ili mjesto za druženje s prijateljicama, u Zagrebu ćeš zasigurno pronaći svoj omiljeni kafić.

Najbolji kafići Zagreb

U Zagrebu je sve više kafića koji jako paze na ponudu napitaka odnosno na kvalitetu kave. Puno vrsta kava s različitim dodacima mogu se pronaći na sljedećim mjestima. Osim toga, sve više mjesta nudi slastice i različite vrste bruncheva.

Urania bar

Urania bar je Zagrepčane osvojio autentičnom, ukusnom kavom koja se može popiti u kafiću, uzeti za van ili kupiti za pripremu kod kuće. Iako ima više lokacija, ona na adresi Trg Eugena Kvaternika 3/3 posebna je zbog minimalističkog i toplog uređenja koji nudi savršenu atmosferu za rad iz kafića ili uživanje uz neku dobru knjigu. Osim unutarnjeg prostora čije pastelne boje odmaraju oči, imaju i malu terasu koja je kao stvorena za uživanje u sunčanim danima.

Kavkaz

Legendarna kazališna kavana Kavkaz reputaciju kulturne zagrebačke oaze može zahvaliti piscima i umjetnicima koji su ga posjećivali, ali i idealnom položaju u najužem centru grada. Danas se ovdje možeš bez problema zavući u estetični kutak i uhvatiti malo mira. Kava, svježe cijeđeni sokovi, bogata vinska karta i uvijek dobar dnevni meni… Ovdje ćeš zasigurno uživati, a i pogled na HNK je neprocjenjiv!

Luta

Mali kafić koji se smjestio u samom centru otvorili su strastveni sportaši, a samo ime Luta povezano je s njihovim avanturističkim mindsetom. Nakon što su lutali po cijelom svijetu, vlasnici su krenuli u novu atmosferu po Zagrebu. Njihova dnevna ponuda kave dolazi iz lokalnih izvora – Kava Family iz Splita te iz zagrebačkog Cogita, a ponuda sokova i čajeva svedena je na isključivo najkvalitetnije s tržišta. Na ovom mjestu okupljaju i sportaše te povremeno organiziraju sportska događanja i radionice.

Très Chic café

Smješten u Vlaškoj ulici, Très Chic cafè eksterijerom i interijerom privlači pažnju i poziva one znatiželjne da zavire i pronađu nešto za sebe. Dinamičan interijer isprepleten je različitim stilovima koji u cjelini čini jednu zanimljivu estetsku priču. Vrhunska ponuda kave uključuje poznatu talijansku "Portioli" kavu koja označava povratak mediteranskim korijenima.

Regular bar

Poznato mjesto ugodnog i nepretencioznog interijera smješteno nadomak Britanskog trga, ima savršeno osmišljen koncept koji u dnevnom ambijentu odgovara studentima i zaposlenicima, a u popodnevnoj varijanti poziva mnoge na opuštanje uz glazbu. Regular je vješto spojio koncept koji u dnevnoj varijanti služi izvrsnu kavu, a u poslijepodnevnim satima različite vrste gina.

Caffe bar 505

Nedavno je otvoren jedan kvartovski, ali originalan kafić, imena 505 koji se smjestio u zagrebačkom Španskom. Ideja je to Dore Martinović, influencerice poznate pod nadimkom dorica505 na društvenim mrežama, njenog supruga i njihovog prijatelja. Osim što je apsolutno prekrasno i unikatno sređen, ima prefine tople i hladne napitke, ali i kolače. Tu se ističe matcha sa zobenim mlijekom i sirupom od vanilije. Kava koju poslužuju je arabica iz Costa Rice.

Hugo's bar

Od svog otvorenja, Hugo’s je vrlo brzo postao omiljena lokacija za stanovnike zagrebačkog kvarta Jarun. Ovdje ćeš uživati od prve jutarnje kavice pa sve do egzotičnih večernjih koktela. Lokal je idealan i za sve one koji inače ne znaju što s klincima dok ispijaju piće. Naime, u dvorištu postoji vrt u potpunosti prilagođen mališanima! Kako kažu na svojim stranicama, „Hugo’s bar poznat je kao prvi bar u Hrvatskoj koji je gostima ponudio 'Make Your Own Gin' opciju, kojom gosti sami mogu kreirati svoje najdraže piće od gina sa više od 300 različitih kombinacija.”

Jolie Petite Patisserie

Jolie je još jedan u nizu prekrasnih kafića koji je gotovo uvijek krcat posjetiteljima, a smjestio se na zagrebačkoj Knežiji. Inače, to je kafić poznate hrvatske manekenke i influencerice Ljupke Gojić Mikić koja je pomno izabrala raznoliku ponudu pića i slastica. Njihovi kolači su lagani, ali puni okusa i izgledaju kao prava mala umjetnička remek djela. Interijer je na zavidnom nivou, a ambijent je takav da ćeš se sigurno poželjeti vratiti što prije.

Peaches & Cream Bar

Trešnjevka krije Peaches & Cream Bar, poznat po kreativnim signature koktelima, ali i izvrsnoj jutarnjoj kavi. Sjajna ponuda i dobra vibra glavni su aduti ovog zagrebačkog kafića.

Caffe bar Pocket

Pocket u Listopadskoj, kvartovski kafić s terasom okruženom zelenilom, dobar je izbor za opuštanje u dnevnom boravku prepunom pop-art elemenata, dok su ljubazno osoblje i kvaliteta kave dodatni plus.

Botaničar

Botaničar na Trgu Marka Marulića spaja ljubav prema kavi, umjetnosti i zelenilu – craft piva, fini kokteli i opuštena galerijska atmosfera čine ga omiljenim mjestom u centru za sve koji traže hipsterski ugođaj.

Neobična mjesta za uživanje u kavi

Zagreb je veliki grad koji danas nudi različita mjesta za uživanje u kavi. Neka mjesta su postala kultna i u sebi nose dozu opuštenosti i duh nekih prošlih vremena, dok su druga posebna zbog nekih specifičnosti poput točkica.

ChiaCups Coffee Bar

U centru Zagreba, na uglu Palmotićeve i Šenoine ulice, nalazi se poseban točkasti kafić. Radi se o kafiću koji nudi različite vrste kave, matchu, ječmenu kavu, različite čajeve, čokolade, ali i turski salep. No ovaj prostor je izložbeni, kao i shop. Radi se o mjestu koje se izdvaja zbog šarmantnog točkastog uzorka koji dominira interijerom.

Jazz Cafe Zagreb

Uz omiljeno zagrebačko jezero, na Jarunu, nalazi se šarmantan kafić koji Zagrepčani jako vole. U ulici Stjepana Ljubića Vojvode može se uživati u kavi i zvukovima jazza i šansone. Savršeno mjesto za ugodno druženje i čaroliju glazbe.

Bacchus Jazz Bar

Još jedno kultno mjesto u Zagrebu, u kojem se može uživati u kavi i zvukovima dobre glazbe. Kafić koji se nije mijenjao tijekom godina nego je zadržao svoju opuštenost. U samom centru Zagreba, na Trgu kralja Tomislava 16, može se uživati i u jazz glazbi.

Lemon Market

Kafić koji Zagrepčani vole, ali i u kojem se održavaju zanimljiva događanja. Nalazi se na adresi Orljavička 3, odmah preko puta Lisinskog i nudi različite kave i napitke. Osim lijepo uređenog kafića, može se uživati u terasama što je svakako prednost u vrućim ljetnim danima.

Cat Caffe

Ovo je mjesto za koje znaju svi ljubitelji mačaka jer su u ovom kafiću mačke glavne. Dok se pije kava ili neki drugi šareni napitak po kojima je ovo mjesto poznato, mačke negdje sa strane gledaju što se događa i naravno same odlučuju kome će prići.

Hub Cooltura Pub

Zagreb skriva prave male oaze za sve ljubitelje kave, koktela i opuštene atmosfere. Ako voliš mjesta s karakterom, svakako posjeti Hub Cooltura Pub na Sigečici – prostrani interijer s vintage detaljima, udobne fotelje i starinski ukrasi čine ga savršenim mjestom za opuštanje uz kavu, craft pivo ili koktel.

Quahwa

U samom centru grada, Quahwa spaja znanost i strast prema kavi. Njihove kave pripremljene po najnovijim metodama ističu voćne, čokoladne i zdravije note, dok ljubitelji tradicionalnih okusa mogu uživati i u turskoj kavi pripremljenoj u užarenom pijesku.

Bonk Coffee Bar

Bonk Coffee Bar na Vrbanima spaja ljubav prema biciklima i avanturi – osim odlične kave i craft piva, ovdje možeš kupiti bicikl, kacigu ili zanimljive sitnice, dok atmosfera odaje dojam mjesta stvorenog za uživanje i druženje.

Mr. Fogg

Za neobično iskustvo tu je Mr. Fogg u Martićevoj – prvi steampunk bar u Hrvatskoj. Čaj poslužen u „čarobnoj kutiji“ s pješčanim satom, medom i đumbirom donosi jedinstvenu atmosferu nadahnutu Julesom Vernom.