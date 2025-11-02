Gastro
Slatke ili slane? Najbolji recepti za savršene kiflice

Ana Ivančić
2. studenoga 2025.
Pexels
Donosimo provjerene recepte za kiflice koje će uvijek uspjeti - bilo da ih pripremaš za doručak, popodnevni čaj ili posebnu prigodu

Kiflice su više od običnog peciva; one su simbol druženja, proslava i topline doma. Bilo da su mekane i prozračne punjene sirom, ili prhke s pekmezom od šljiva, neizostavan su dio svake svečane trpeze, ali i savršen zalogaj uz jutarnju kavu. Njihova popularnost leži u svestranosti i neodoljivom okusu koji nas vraća u djetinjstvo, a potječu od austrijskog kipferla koji se na našim prostorima udomaćio za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije. Donosimo provjerene recepte i savjete s kojima će vaše kiflice svaki put ispasti savršeno.

Tajna savršeno mekog tijesta

Ključ neodoljivo mekanih kiflica krije se u nekoliko ključnih sastojaka i koraka. Mlijeko i jogurt daju tijestu vlažnost i mekoću, dok jaja doprinose bogatstvu okusa i lijepoj žutoj boji. Za najbolje rezultate uvijek koristite suhi aktivni kvasac, jer on tijestu daje bolju elastičnost i teksturu od instant inačica.

Jedan od profesionalnih trikova za još bolje tijesto jest ostaviti ga da se diže preko noći u hladnjaku. Hladna fermentacija usporava rad kvasca, što rezultira dubljim i bogatijim okusom te prozračnijom strukturom peciva.

Pexels

Klasične mekane kiflice za svaku prigodu

Ovaj recept temelj je za bezbrojne varijacije, od slanih do slatkih, a rezultat su uvijek prozračna i mekana peciva.

Sastojci:

  • 500 g glatkog brašna
  • 250 ml mlakog mlijeka
  • 100 ml biljnog ulja
  • 1 vrećica suhog aktivnog kvasca (7g)
  • 1 žličica šećera (za aktivaciju kvasca)
  • 1 žličica soli
  • 1 jaje
  • 1 žumanjak za premazivanje

Priprema:

  • U malo mlakog mlijeka razmutite žličicu šećera i kvasac. Ostavite 10-ak minuta dok se ne zapjeni.
  • U većoj posudi pomiješajte brašno i sol. Napravite udubinu u sredini pa dodajte aktivirani kvasac, jaje, ulje i ostatak mlijeka. Mijesite rukama ili mikserom s nastavkom za tijesto dok ne dobijete glatku i elastičnu kuglu.
  • Pokrijte posudu i ostavite na toplom mjestu 1-2 sata, ili dok se tijesto ne udvostruči.
  • Nadošlo tijesto premijesite i podijelite na 3-4 loptice. Svaku razvaljajte u krug, izrežite na 8 ili 16 trokuta, ovisno o željenoj veličini.
  • Na širi dio svakog trokuta stavite žličicu nadjeva. Motajte od šireg dijela prema užem vrhu.
  • Oblikovane kiflice složite na lim za pečenje, pokrijte ih i pustite da odstoje još 30-45 minuta. Pećnicu zagrijte na 200°C. Kiflice premažite razmućenim žumanjkom i po želji pospite sjemenkama.
  • Pecite 15-20 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.

Pexels

Brze jogurt kiflice

Idealne kada nemate puno vremena, a želite uživati u domaćim, mekanim kiflicama. Jogurt im daje posebnu mekoću i svježinu.

Sastojci:

  • 600 g glatkog brašna
  • 200 ml jogurta
  • 200 ml mlakog mlijeka
  • 100 ml ulja
  • 1 kocka svježeg kvasca (ili 2 vrećice suhog)
  • 1 žlica šećera
  • 1 žličica soli
  • 1 jaje + 1 bjelanjak (žumanjak ostavite za premaz)

Priprema:

  • U mlakom mlijeku razmrvite kvasac sa žlicom šećera i malo brašna. Ostavite 5-10 minuta da se aktivira.
  • U posudi pomiješajte brašno i sol. Dodajte aktivirani kvasac, jogurt, ulje, jaje i bjelanjak. Umijesite glatko tijesto.
  • Ovo tijesto ne treba dugo stajati. Ostavite ga pokrivenog samo 30 minuta na toplom.
  • Podijelite tijesto na 4 dijela. Svaki dio razvaljajte u krug i izrežite na 8 trokuta.
  • Punite po želji i motajte od šireg kraja prema užem.
  • Slažite na lim obložen papirom za pečenje. Odmah ih premažite žumanjkom razmućenim s malo mlijeka i pospite sjemenkama.
  • Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 20-25 minuta, dok lijepo ne porumene.

Pexels

Prhke kiflice s pekmezom

Ove kiflice su drugačije – prhke, tope se u ustima i najčešće se rade u slatkoj varijanti, savršene za blagdane.

Sastojci:

  • 250 g masti (ili maslaca)
  • 500 g glatkog brašna
  • 100 g šećera
  • 1 jaje
  • 3 žlice kiselog vrhnja
  • 1 prašak za pecivo
  • Prstohvat soli
  • Pekmez za punjenje (npr. od šljiva)
  • Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

  • U posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sol i šećer. Dodajte mast narezanu na listiće i utrljajte je prstima u brašno dok ne dobijete mrvičastu smjesu.
  • Dodajte jaje i kiselo vrhnje pa brzo umijesite glatko tijesto. Nemojte ga predugo mijesiti.
  • Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku najmanje 30 minuta.
  • Ohlađeno tijesto tanko razvaljajte na pobrašnjenoj površini. Režite krugove čašom ili kalupom, na svaki stavite malo pekmeza, preklopite i prstima ili vilicom zatvorite rubove kako biste dobili jastučiće, ili režite na trokute i motajte.
  • Slažite na lim obložen papirom za pečenje i pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C oko 15 minuta. Moraju ostati svijetle boje.
  • Još tople kiflice obilno uvaljajte u šećer u prahu.

Svijet punjenja: Od slanog do slatkog

Ljepota kiflica je u njihovoj prilagodljivosti. Isto tijesto možete koristiti za potpuno različite okuse.

Slatka iskušenja

Za slatku varijantu, najpopularniji su pekmezi, a najbolji izbor su oni čvršći poput pekmeza od šljiva ili marelica jer neće iscuriti tijekom pečenja. Odličan izbor su i namazi od lješnjaka poput Nutelle, mljeveni orasi pomiješani s malo šećera i mlijeka ili jednostavno komadić čokolade.

Slani favoriti

Kod slanih kiflica, sir je apsolutni klasik. Možete koristiti svježi kravlji sir, fetu ili kombinaciju više vrsta. Odlično se slažu i sa šunkom, pršutom ili ajvarom. Prije pečenja, slane kiflice obavezno pospite sezamom, kimom ili krupnom solju za dodatnu hrskavost i okus.

Zlatna pravila za kiflice bez greške

Kako bi vaše kiflice uvijek bile savršene, držite se nekoliko jednostavnih pravila:

  • Ne pretjerujte s nadjevom: Iako je primamljivo, previše nadjeva će iscuriti tijekom pečenja i ostaviti pecivo praznim. Jedna čajna žličica je sasvim dovoljna.
  • Pazite na vrijeme pečenja: Pecite ih samo dok ne dobiju zlatnu boju. Prepečene kiflice postaju suhe i tvrde.
  • Čuvanje svježine: Najbolje su svježe pečene, no možete ih čuvati dan-dva u dobro zatvorenoj posudi. Za vraćanje mekoće, kratko ih zagrijte u pećnici.

Priprema domaćih kiflica pravi je užitak, a miris koji se širi kuhinjom stvara nezaboravne uspomene. Ohrabrujemo vas da isprobate ove recepte, poigrate se s nadjevima i stvorite svoju savršenu verziju ovog omiljenog peciva.

