Slastica koja je osvojila svijet: Donosimo recept za baskijski cheesecake

U svijetu preciznih i savršeno ukrašenih slastica, ovaj "nesavršeni", zagorjeli kolač pravo je osvježenje. Njegova ljepota leži upravo u toj rustikalnosti i jednostavnosti

U moru božićnih kolača i blagdanskih klasika poput orahnjače, makovnjače i linzera, ponekad se zaželimo nečeg novog, deserta koji će iznenaditi i oduševiti. Upravo takav je baskijski cheesecake, kolač od sira koji je u posljednjih nekoliko godina postao globalni fenomen. Zaboravite sve što mislite da znate o kolačima od sira – ovaj nema podlogu od keksa, namjerno je zagoren na vrhu, a njegova unutrašnjost krije najkremastiju teksturu koju možete zamisliti.

Ovaj rustikalni, a opet nevjerojatno elegantan desert, potječe iz jednog malog pintxos bara u San Sebastiánu, gastronomskoj meki španjolske Baskije, i dokaz je da za savršenstvo nije potrebno mnogo sastojaka, već samo malo hrabrosti da se prekrše pravila.

Priča o zagorjelom kolaču iz San Sebastiána

Sve je počelo u baru imena La Viña, mjestu koje je postalo hodočasničko odredište za sve ljubitelje slatkog. Prije nego što je postao viralan na društvenim mrežama, njihov "tarta de queso" bio je lokalna tajna. Ono što ga čini posebnim jest upravo njegov izgled koji prkosi konvencijama. Dok se klasični cheesecake peče polako na niskoj temperaturi kako bi ostao blijed i ravan, baskijska verzija se baca u vruću pećnicu. Rezultat je duboko karamelizirana, gotovo crna površina koja nosi predivne note gorkastog karamela, slično kao kod crème brûléea.

Taj "zagorjeli" sloj stvara savršen kontrast nevjerojatno laganoj i prozračnoj unutrašnjosti. Tekstura je negdje između klasičnog pečenog kolača od sira i pjenastog moussea, toliko kremasta da se topi u ustima. Još jedna specifičnost je i način pripreme kalupa. Umjesto uredno posloženih traka, papir za pečenje se gužva i utiskuje u kalup, stvarajući nepravilne, rustikalne rubove koji postaju zaštitni znak ovog kolača. Taj zgužvani papir nije samo estetski detalj; on stvara zračni jastuk između smjese i vrućeg metala, sprječavajući da se rubovi prepeku i isuše.

Baskijski cheesecake recept

Ovaj recept prilagođen je za okrugli kalup promjera 20 do 23 centimetra. Slijedite korake i pripremite se na desert koji će zasjeniti sve ostale na vašem blagdanskom stolu.

Sastojci:

750 g krem sira, sobne temperature (npr. Philadelphia)

210 g šećera (sitni kristal šećer je najbolji)

četiri do pet velikih jaja, sobne temperature

300 ml vrhnja za šlag (s najmanje 36% mliječne masti), sobne temperature

jedna velika žlica glatkog brašna (oko 15 g)

jedna čajna žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 220 °C (200 °C s ventilatorom). Kalup za tortu s odvojivim dnom obložite s dva lista papira za pečenje. Papir prvo zgužvajte u rukama, a zatim ga utisnite u kalup tako da rubovi vire barem pet centimetara iznad ruba kalupa.

U velikoj zdjeli mikserom tucite krem sir na srednjoj brzini oko dvije minute, dok ne postane potpuno gladak i bez grudica.

Dodajte šećer i sol te miksajte na niskoj brzini samo dok se ne sjedini.

Dodajte jaja, jedno po jedno, miksajući kratko nakon svakog dodavanja.

U zasebnoj maloj posudi pomiješajte brašno s nekoliko žlica vrhnja za šlag kako biste dobili glatku pastu bez grudica. Zatim dodajte ostatak vrhnja i ekstrakt vanilije pa sve zajedno ulijte u smjesu sa sirom. Miksajte na najnižoj brzini samo dok se sastojci ne povežu. Predugo miksanje stvorit će mjehuriće zraka.

Smjesu izlijte u pripremljeni kalup. Nekoliko puta lagano udarite kalupom o radnu površinu kako bi izašli veći mjehurići.

Pecite 45 do 55 minuta. Vrijeme pečenja ovisi o pećnici, no cilj je da površina postane vrlo tamno smeđa, a sredina i dalje ostane vidno drhtava kada protresete kalup. Kolač će se tijekom pečenja jako napuhnuti, ali ne brinite, splasnut će tijekom hlađenja.

Izvadite kolač iz pećnice i ostavite ga da se hladi na sobnoj temperaturi barem dva do tri sata. Nakon toga, premjestite ga u hladnjak na najmanje osam sati, a najbolje preko noći. Nemojte ga pokrivati kako se na površini ne bi stvorila kondenzacija.

Posluživanje

Baskijski cheesecake tradicionalno se poslužuje sam, bez ikakvih dodataka. Njegov bogat i kompleksan okus ne traži ni voćne preljeve, ni šlag, ni čokoladu. Najbolji je kada odstoji tridesetak minuta na sobnoj temperaturi prije posluživanja, tada njegova kremasta tekstura dolazi do punog izražaja. U Baskiji ga najčešće poslužuju uz čašicu slatkog desertnog vina, poput sherryja, čija slatkoća savršeno balansira karameliziranu gorčinu kolača. Ostatke čuvajte u hladnjaku do pet dana; mnogi će se složiti da je okus još bolji drugi ili treći dan.