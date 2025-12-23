Brze fritule s jogurtom: Recept za slasticu bez koje su blagdani nezamislivi
Gotovo da nema mirisa koji tako snažno priziva blagdansku atmosferu kao miris svježe prženih fritula. Te male, zlatne kuglice, hrskave izvana, a mekane i prozračne iznutra, neizostavan su dio božićne tradicije diljem hrvatske obale, posebice u Dalmaciji i Istri. Iako se tradicionalno vežu uz Badnjak i božićne sajmove, njihova je popularnost odavno prešla regionalne granice i blagdanske kalendare, postavši omiljena slastica za svaku prigodu.
Dok su se generacijama pripremale od dizanog tijesta s kvascem, što je zahtijevalo vrijeme i strpljenje, danas su sve popularniji brzi recepti koji jamče jednako slastan rezultat uz puno manje truda. Jedan od takvih recepata, koji je osvojio srca mnogih, upravo je onaj za fritule s jogurtom. Jogurt tijestu daje potrebnu vlažnost i mekoću te blagu kiselost koja savršeno uravnotežuje slatkoću, a prašak za pecivo osigurava da se fritule lijepo napuhnu i budu lagane poput oblaka.
Od obiteljske tradicije do adventskog hita
Povijest fritula seže duboko u prošlost jadranske obale, gdje se osjeća snažan utjecaj venecijanske kuhinje. Bile su simbol zajedništva i slavlja, pripremale su se za Božić, krštenja i vjenčanja, a zdjele pune toplih fritula dijelile su se među obitelji i susjedima. Svaka kuća imala je svoj tajni recept koji se prenosio s koljena na koljeno. Neki su u tijesto dodavali grožđice namočene u rum, drugi naribane jabuke, a treći pinjole ili koricu domaćih citrusa.
Jedan detalj zajednički je većini recepata, a to je dodatak žlice rakije ili ruma. Iako se može činiti kao puki dodatak za aromu, alkohol ima ključnu ulogu: sprječava da tijesto tijekom prženja upije previše ulja. Rezultat su fritule koje nisu masne i teške, već ostaju lagane i sočne. Danas su fritule nezaobilazna ponuda na adventskim kućicama, gdje njihov miris cimeta, vanilije i ruma mami prolaznike i grije promrzle ruke.
Brze fritule s jogurtom recept
Ovaj recept idealan je za sve one koji nemaju vremena čekati da se tijesto digne, a žele uživati u savršenim domaćim fritulama. Gotove su za manje od pola sata, a uspijevaju svaki put.
Sastojci:
- 250 g glatkog brašna
- 180 g čvrstog jogurta (grčki tip je odličan izbor)
- jedno jaje
- jedna velika žlica šećera
- jedan vanilin šećer
- pola vrećice praška za pecivo (oko šest grama)
- prstohvat soli
- jedna žlica ruma ili domaće rakije
- naribana korica pola limuna i pola naranče
- ulje za prženje (suncokretovo ili biljno)
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
- U većoj posudi pjenjačom dobro izmiješajte jaje s jogurtom, obje vrste šećera, prstohvatom soli, rumom i naribanom koricom citrusa dok ne dobijete glatku smjesu.
- U zasebnoj, manjoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo. Preporučuje se prosijati brašno kako bi fritule bile što prozračnije.
- Postupno dodajte mješavinu brašna u mokre sastojke, neprestano miješajući dok ne dobijete gusto i glatko tijesto bez grudica. Nemojte ga previše miješati, tek toliko da se svi sastojci sjedine.
- Pustite smjesu da odstoji desetak do petnaest minuta na sobnoj temperaturi. Za to vrijeme će se sastojci povezati, a prašak za pecivo početi djelovati.
- U dubljoj i široj posudi zagrijte ulje. Treba ga biti dovoljno da fritule mogu slobodno plivati, barem dva do tri centimetra visine. Idealna temperatura ulja je između 170 i 180°C. Ako nemate kuhinjski termometar, napravite test s komadićem tijesta: ako odmah ispliva na površinu i oko njega se stvore mjehurići, ulje je spremno. Smanjite vatru na srednje jaku kako fritule ne bi prebrzo potamnile izvana, a ostale sirove iznutra.
- Pomoću dvije male žličice oblikujte kuglice. Jednom žličicom zagrabite tijesto, a drugom ga gurnite u vruće ulje. Trik za lakše oblikovanje jest da žličice prije svakog vađenja tijesta kratko uronite u vruće ulje.
- Pržite fritule u manjim turama kako se ulje ne bi naglo ohladilo. Okretat će se same, a one koje se ne okrenu, lagano pogurajte vilicom. Pržite ih dvije do tri minute sa svake strane, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.
- Gotove fritule vadite šupljikavom žlicom i stavljajte ih na tanjur obložen papirnatim ubrusima koji će upiti višak masnoće.
Kako ih poslužiti?
Fritule su najbolje dok su još tople, lagano hrskave i mirisne. Klasičan način posluživanja je posipanje obilnom količinom šećera u prahu. Međutim, mogućnosti su bezbrojne. Djeca će ih obožavati prelivene otopljenom čokoladom ili namazom od lješnjaka, dok će se odrasli oduševiti kombinacijom s domaćim pekmezom od šipka ili marelice. Za dodatnu notu svježine, možete ih poslužiti uz kremu od limuna (lemon curd) ili ih, dok su još vruće, uvaljati u mješavinu kristal šećera i cimeta.