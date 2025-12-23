Brze fritule s jogurtom: Recept za slasticu bez koje su blagdani nezamislivi

Bilo da ih pripremate za Badnjak, maškare ili jednostavno kao brzu poslasticu kojom ćete zasladiti obično poslijepodne, ove brze fritule s jogurtom donijet će dašak topline i domaće atmosfere u svaki dom

Gotovo da nema mirisa koji tako snažno priziva blagdansku atmosferu kao miris svježe prženih fritula. Te male, zlatne kuglice, hrskave izvana, a mekane i prozračne iznutra, neizostavan su dio božićne tradicije diljem hrvatske obale, posebice u Dalmaciji i Istri. Iako se tradicionalno vežu uz Badnjak i božićne sajmove, njihova je popularnost odavno prešla regionalne granice i blagdanske kalendare, postavši omiljena slastica za svaku prigodu.

Dok su se generacijama pripremale od dizanog tijesta s kvascem, što je zahtijevalo vrijeme i strpljenje, danas su sve popularniji brzi recepti koji jamče jednako slastan rezultat uz puno manje truda. Jedan od takvih recepata, koji je osvojio srca mnogih, upravo je onaj za fritule s jogurtom. Jogurt tijestu daje potrebnu vlažnost i mekoću te blagu kiselost koja savršeno uravnotežuje slatkoću, a prašak za pecivo osigurava da se fritule lijepo napuhnu i budu lagane poput oblaka.

Od obiteljske tradicije do adventskog hita

Povijest fritula seže duboko u prošlost jadranske obale, gdje se osjeća snažan utjecaj venecijanske kuhinje. Bile su simbol zajedništva i slavlja, pripremale su se za Božić, krštenja i vjenčanja, a zdjele pune toplih fritula dijelile su se među obitelji i susjedima. Svaka kuća imala je svoj tajni recept koji se prenosio s koljena na koljeno. Neki su u tijesto dodavali grožđice namočene u rum, drugi naribane jabuke, a treći pinjole ili koricu domaćih citrusa.

Jedan detalj zajednički je većini recepata, a to je dodatak žlice rakije ili ruma. Iako se može činiti kao puki dodatak za aromu, alkohol ima ključnu ulogu: sprječava da tijesto tijekom prženja upije previše ulja. Rezultat su fritule koje nisu masne i teške, već ostaju lagane i sočne. Danas su fritule nezaobilazna ponuda na adventskim kućicama, gdje njihov miris cimeta, vanilije i ruma mami prolaznike i grije promrzle ruke.

Brze fritule s jogurtom recept

Ovaj recept idealan je za sve one koji nemaju vremena čekati da se tijesto digne, a žele uživati u savršenim domaćim fritulama. Gotove su za manje od pola sata, a uspijevaju svaki put.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

180 g čvrstog jogurta (grčki tip je odličan izbor)

jedno jaje

jedna velika žlica šećera

jedan vanilin šećer

pola vrećice praška za pecivo (oko šest grama)

prstohvat soli

jedna žlica ruma ili domaće rakije

naribana korica pola limuna i pola naranče

ulje za prženje (suncokretovo ili biljno)

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U većoj posudi pjenjačom dobro izmiješajte jaje s jogurtom, obje vrste šećera, prstohvatom soli, rumom i naribanom koricom citrusa dok ne dobijete glatku smjesu.

U zasebnoj, manjoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo. Preporučuje se prosijati brašno kako bi fritule bile što prozračnije.

Postupno dodajte mješavinu brašna u mokre sastojke, neprestano miješajući dok ne dobijete gusto i glatko tijesto bez grudica. Nemojte ga previše miješati, tek toliko da se svi sastojci sjedine.

Pustite smjesu da odstoji desetak do petnaest minuta na sobnoj temperaturi. Za to vrijeme će se sastojci povezati, a prašak za pecivo početi djelovati.

U dubljoj i široj posudi zagrijte ulje. Treba ga biti dovoljno da fritule mogu slobodno plivati, barem dva do tri centimetra visine. Idealna temperatura ulja je između 170 i 180°C. Ako nemate kuhinjski termometar, napravite test s komadićem tijesta: ako odmah ispliva na površinu i oko njega se stvore mjehurići, ulje je spremno. Smanjite vatru na srednje jaku kako fritule ne bi prebrzo potamnile izvana, a ostale sirove iznutra.

Pomoću dvije male žličice oblikujte kuglice. Jednom žličicom zagrabite tijesto, a drugom ga gurnite u vruće ulje. Trik za lakše oblikovanje jest da žličice prije svakog vađenja tijesta kratko uronite u vruće ulje.

Pržite fritule u manjim turama kako se ulje ne bi naglo ohladilo. Okretat će se same, a one koje se ne okrenu, lagano pogurajte vilicom. Pržite ih dvije do tri minute sa svake strane, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.

Gotove fritule vadite šupljikavom žlicom i stavljajte ih na tanjur obložen papirnatim ubrusima koji će upiti višak masnoće.

Kako ih poslužiti?

Fritule su najbolje dok su još tople, lagano hrskave i mirisne. Klasičan način posluživanja je posipanje obilnom količinom šećera u prahu. Međutim, mogućnosti su bezbrojne. Djeca će ih obožavati prelivene otopljenom čokoladom ili namazom od lješnjaka, dok će se odrasli oduševiti kombinacijom s domaćim pekmezom od šipka ili marelice. Za dodatnu notu svježine, možete ih poslužiti uz kremu od limuna (lemon curd) ili ih, dok su još vruće, uvaljati u mješavinu kristal šećera i cimeta.