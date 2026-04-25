Shakshouka kakvu ćete obožavati: Donosimo pet recepata za svačiji ukus

Bilo da se držite provjerene klasike ili se odvažite na eksperimentiranje, shakshouka je jelo koje nudi bezbroj mogućnosti. Njena jednostavnost pripreme i bogatstvo okusa razlozi su zbog kojih je postala omiljena diljem svijeta

Shakshouka, jelo čije ime na arapskom znači "mješavina", posljednjih je godina osvojila svijet. Iako potječe iz Sjeverne Afrike, postala je sinonim za bliskoistočni doručak, ponajviše zahvaljujući popularizaciji izraelske kuhinje. Njena privlačnost leži u jednostavnosti: jaja se poširaju u bogatom, aromatičnom umaku od rajčica, paprika i začina, a sve se priprema u jednoj tavi. No, ljepota shakshouke je u njezinoj svestranosti.

Ovo jelo nije rezervirano samo za doručak; savršeno je za brzi ručak ili laganu večeru. Temelj od rajčice otvoren je za bezbrojne interpretacije, od dodavanja različitog povrća i mesa do potpunog zaokreta s umacima na bazi špinata ili cikle. Donosimo pet recepata, od onog klasičnog do modernih verzija koje će vas potaknuti na igru u kuhinji i možda postati vaši novi favoriti.

Klasična shakshouka - temelj svega

Ova verzija je esencija jela i polazna točka za svaku kulinarsku avanturu. Ključ je u polaganom kuhanju umaka kako bi se okusi proželi i razvili. Kombinacija slatkih paprika, luka i aromatičnih začina stvara savršenu podlogu za nježno kuhana jaja.

Sastojci:

1 žlica maslinovog ulja

1 luk, nasjeckan

1 crvena paprika, narezana na kockice

1 zelena paprika, narezana na kockice

3 češnja češnjaka, sitno sjeckana

2 žličice slatke paprike

1 žličica kumina

prstohvat kajenskog papra

1 konzerva (800g) pelata

sol i papar po ukusu

1 žličica šećera

4-6 jaja

svježi peršin ili korijander, za posipanje

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte nasjeckani luk i paprike. Kad povrće omekša, dodajte sitno sjeckani češnjak, slatku papriku, kumin i kajenski papar. Nakon minute dodajte konzervu pelata koje ćete usitniti kuhačom. Umak začinite solju, paprom i šećerom kako biste uravnotežili kiselost rajčice. Pustite da krčka na laganoj vatri dvadesetak minuta. Zatim žlicom napravite udubine u umaku i u svaku razbijte jedno jaje. Poklopite tavu i kuhajte pet do osam minuta, dok se bjelanjci ne stisnu, a žumanjci ostanu tekući. Prije posluživanja pospite svježim peršinom ili korijanderom.

Zelena shakshouka - osvježavajuća alternativa

Za one koji žele odmak od klasike, zelena shakshouka je idealan izbor. Ova je verzija prepuna povrća i jednako ukusna, a nudi svježiji i lakši profil okusa. Tajna je u pravilnoj pripremi zelenog povrća kako bi se izbjegla gorčina i sačuvala vibrantna boja.

Sastojci:

maslinovo ulje

1 tikvica, narezana na ploške

1 mladi luk ili poriluk, nasjeckan

2 velike šake svježeg špinata

2 velike šake kelja

sol i papar po ukusu

1 žličica limunovog soka

malo vrhnja za kuhanje (po želji)

4-6 jaja

izmrvljeni feta sir, za posluživanje

tostirani pinjoli, za posluživanje

Priprema:

U velikoj tavi na maslinovom ulju najprije kratko prepecite na ploške narezanu tikvicu kako bi pustila višak vode i dobila lijepu boju. Dodajte nasjeckani mladi luk ili poriluk i pirjajte dok ne omekša. Zatim dodajte svježi špinat i kelj te pirjajte dok ne povenu. Začinite solju, paprom i limunovim sokom. Po želji, možete dodati i malo vrhnja za kuhanje za kremastiju teksturu. Napravite udubine za jaja, poklopite i kuhajte dok ne budu gotova. Poslužite posuto izmrvljenim feta sirom i tostiranim pinjolima.

Shakshouka s kobasicom za ljubitelje konkretnih jela

Ova inačica pretvara shakshouku u zasitan i konkretan obrok, idealan za ručak ili večeru. Dimljeni okus kobasice savršeno se nadopunjuje sa slatkoćom umaka od rajčice, stvarajući jelo puno karaktera. Možete koristiti svoju omiljenu vrstu kobasice, od blage do pikantne.

Sastojci:

250 g kobasice po izboru

1 žlica maslinovog ulja

1 luk, nasjeckan

1 paprika, narezana

3 češnja češnjaka, sitno sjeckana

1 konzerva (800g) pelata

začini (slatka paprika, kumin, sol, papar, šećer)

4-6 jaja

prepečeni kruh, za posluživanje

Priprema:

Započnite tako da u tavi ispečete kobasicu narezanu na kolutiće ili usitnjenu. Izvadite je iz tave i sačuvajte. Na preostaloj masnoći pripremite klasični umak od rajčice s lukom i paprikom. Kada je umak kuhan, vratite pečenu kobasicu u tavu i promiješajte. Zatim dodajte jaja kao i u klasičnoj verziji, poklopite i kuhajte. Ovo jelo savršeno je za posluživanje s kriškom prepečenog kruha za umakanje u bogati umak i tekući žumanjak.

Bijela shakshouka - neočekivani gurmanski doživljaj

Ako ste spremni za potpuno drugačiji doživljaj, isprobajte bijelu shakshouku. Ova elegantna i kremasta verzija kao bazu koristi pire od cvjetače, a rezultat je jelo nježne teksture i profinjenog okusa koje će iznenaditi i najzahtjevnije gurmane.

Sastojci:

1 glavica cvjetače

250 ml slatkog vrhnja

sol i papar po ukusu

nekoliko kapi ulja od tartufa

povrće po izboru (npr. mrkva, šparoge)

2-4 poširana jaja

tostirani listići badema, za posipanje

svježi peršin, za posipanje

Priprema:

Glavicu cvjetače skuhajte u slatkom vrhnju dok potpuno ne omekša. Zatim je procijedite (sačuvajte tekućinu) i izblendajte u glatku kremu, dodajući malo tekućine od kuhanja do željene gustoće. Začinite solju, paprom i s nekoliko kapi ulja od tartufa. U pećnici ispecite povrće po izboru. Na tanjur za posluživanje stavite kremu od cvjetače, preko nje rasporedite pečeno povrće, a na vrh pažljivo položite poširana jaja. Sve pospite tostiranim listićima badema i svježim peršinom.

Pikantna shakshouka s daškom Meksika

Za ljubitelje ljutih okusa, ova verzija inspirirana meksičkom kuhinjom donosi pravu eksploziju okusa. Dodatak crnog graha, kukuruza i ljutih papričica pretvara klasično jelo u živahnu i pikantnu gozbu.

Sastojci:

1 žlica maslinovog ulja

1 luk, nasjeckan

1 paprika, narezana na kockice

3 češnja češnjaka, sjeckana

1 jalapeño papričica, sitno nasjeckana

začini: kumin, paprika, čili u prahu

1 konzerva (800g) pelata

½ šalice crnog graha iz konzerve, ispranog

½ šalice kukuruza iz konzerve

4-6 jaja

svježi korijander, za posipanje

izmrvljeni feta sir, za posipanje

tortilje ili kukuruzni čips, za posluživanje

Priprema:

Pripremite bazu od luka, paprike i češnjaka na maslinovom ulju. Uz klasične začine poput kumina i paprike, dodajte čili u prahu i sitno nasjeckanu jalapeño papričicu. U umak od rajčice umiješajte isprani crni grah i kukuruz. Kuhajte umak dok se ne zgusne, a zatim dodajte jaja. Kuhajte poklopljeno dok se bjelanjci ne stisnu. Prije posluživanja, ovu "mexishuku" obilato pospite svježim korijanderom i izmrvljenim feta sirom. Poslužite uz tortilje ili kukuruzni čips za potpuni doživljaj.