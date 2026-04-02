Mladi luk glavni je lik uskrsnog stola: Ideje za ukusna proljetna jela

Sezona je mladog luka, a njegova svestranost čini ga savršenim dodatkom juhama, omletima ili jednostavnim proljetnim jelima. Upravo sada je idealno vrijeme da ga uključite u svoju svakodnevnu prehranu – zato donosimo nekoliko ukusnih recepata

S prvim zrakama sunca i duljim danima na tržnice stiže povrće koje nepogrešivo najavljuje proljeće. Među njima se svojom svježinom i jarkom zelenom bojom ističe mladi luk, skromna namirnica nevjerojatnog potencijala. Iako je u trgovinama dostupan gotovo cijele godine, upravo je sada, u svojoj glavnoj sezoni koja traje od ožujka, najukusniji i najbogatiji nutrijentima. Daleko od toga da je samo ukras u salatama, mladi luk može biti glavna zvijezda juha, omleta i raskošnih priloga koji će obogatiti svaki obrok.

Mladi luk i njegove zdravstvene prednosti

Mladi luk, poznat i kao proljetni luk, prava je nutritivna riznica s minimalnim brojem kalorija – sto grama sadrži tek tridesetak kalorija. Njegova najveća snaga leži u bogatstvu vitamina i minerala. Obiluje vitaminom C koji jača imunitet, te vitaminom K koji je ključan za zdravlje kostiju. Zanimljivo je da se upravo u njegovim zelenim listovima, ili perima, često krije više hranjivih tvari nego u bijeloj glavici.

Osim toga, izvrstan je izvor vitamina A i karotenoida poput luteina i zeaksantina, koji čuvaju zdravlje očiju. Sadrži i spojeve poput alicina i kvercetina, koji pomažu u regulaciji krvnog tlaka i održavanju zdravlja srca i krvnih žila. Bogat je vlaknima, što ga čini odličnim saveznikom dobre probave jer potiče rast korisnih bakterija u crijevima.

Pexels

Priprema mladog luka: Od salate do roštilja

Jedna od najboljih karakteristika mladog luka je njegova svestranost. Jestivi su i bijeli, lukovičasti dio i dugi, zeleni listovi. Za pripremu je dovoljno odrezati korjenčiće na dnu i eventualno ukloniti vanjski, grublji sloj. Iako ga mnogi najviše vole sirovog, kada njegova hrskavost i blaga ljutina dolaze do izražaja, termičkom obradom otkriva sasvim novo lice. Kuhanjem, pečenjem ili grilanjem postaje mekši, a njegov okus dobiva suptilnu, ugodnu slatkoću.

Sirovi, sitno nasjeckani listovi idealni su za obogaćivanje krumpir salate, namaza od svježeg sira ili kao završni dodatak jelima umjesto vlasca. No, prava čarolija događa se kada se odvažite pripremiti ga kao glavni sastojak.

Pexels

Mladi luk recepti

Zaboravite na njegovu sporednu ulogu; vrijeme je da mladi luk zablista u punom sjaju kroz jednostavna, ali efektna jela koja slave okuse proljeća.

Mladi luk u juhama

Krem juha od krumpira i mladog luka klasik je koji nikad ne izlazi iz mode. Priprema je iznimno jednostavna.

Sastojci

Mladi luk (bijeli i zeleni dio)

Krumpir

Maslac ili maslinovo ulje

Povrtni ili pileći temeljac

Vrhnje za kuhanje (po želji)

Sol i papar

Priprema

Na malo maslaca ili maslinovog ulja pirjajte narezani mladi luk dok ne omekša.

Dodajte krumpir narezan na kockice, podlijte temeljcem i kuhajte dok krumpir ne postane potpuno mekan.

Sve usitnite štapnim mikserom do kremaste teksture.

Za dodatnu kremoznost umiješajte malo vrhnja za kuhanje i začinite po ukusu.

Pexels

Mladi luk omlet recept

Za brz i zdrav doručak ili laganu večeru, omlet s mladim lukom je nepobjediv izbor.

Sastojci

Jaja

Mladi luk

Sol i papar

Ulje ili maslac

Dodaci po želji: feta sir, cherry rajčice, prepržena slanina

Priprema

Na tavi kratko popržite nasjeckani mladi luk.

Prelijte ga umućenim jajima koja ste posolili i popaprili.

Dodajte sastojke po želji, poput komadića fete ili slanine.

Pecite nekoliko minuta i poslužite.

Pexels

Proljetni mladi luk kao prilog

Mladi luk može transformirati i najobičniji prilog. Jedan od najboljih primjera je pire krumpir obogaćen sitno sjeckanim sirovim lukom. Njegova hrskavost daje divan kontrast kremastoj teksturi krumpira, a jelo dobiva svježinu. Inspiraciju možemo pronaći i u španjolskoj kuhinji, gdje su calçots, lokalna vrsta mladog luka, prava delicija.

Sastojci

Cijele stabljike mladog luka

Maslinovo ulje

Sol

Priprema

Cijele stabljike mladog luka premažite maslinovim uljem i posolite.

Kratko pecite na roštilju ili grill tavi dok ne omekšaju i dobiju lijepe tamne pruge.

Tako pripremljen luk postaje slatkast i mekan, a savršeno se slaže s mesom ili ribom s roštilja.

Kako bi što dulje ostao svjež, mladi luk čuvajte u hladnjaku, omotan u vlažan papirnati ručnik. Ako listovi počnu venuti, možete im vratiti živost tako da donji dio stabljike uronite u čašu s hladnom vodom. Iskoristite njegovu sezonu i dopustite da ovaj jednostavan, a moćan sastojak unese dašak proljeća u vašu kuhinju.