Što pripremiti za uskrsni doručak? Donosimo najbolje ideje - od klasika do bruncha

Ana Ivančić
2. travnja 2026.
Uskrsno jutro savršena je prilika za opušteno okupljanje uz stol prepun mirisa i okusa koji bude sva osjetila. Donosimo vodič koji će vam pomoći osmisliti uskrsni doručak koji izgleda lijepo, a još je bolji na tanjuru

Uskrsno jutro ima poseban miris. To je miris svježe pečenog kruha, kuhane šunke i mladog luka koji se širi domom i okuplja obitelj oko stola. Dok je nekada bio rezerviran za tradicionalne zalogaje nakon blagoslova hrane, uskrsni doručak danas sve više poprima formu ležernog bruncha - bogatog i opuštenog obroka koji spaja najbolje od doručka i ručka, trajući satima. Bilo da se držite provjerenih klasika ili želite isprobati nešto novo, donosimo vam ideje za nezaboravnu uskrsnu gozbu.

Što se jede za uskrsni doručak?

U srcu svakog tradicionalnog uskrsnog stola u Hrvatskoj nalaze se namirnice koje simboliziraju novi život i obilje. Neizostavni su kuhana šunka, tvrdo kuhana jaja, svježe naribani hren koji svojim oštrim okusom podsjeća na Isusovu muku, te mladi luk i rotkvice kao vjesnici proljeća.

Regionalne razlike obogaćuju ovu tradiciju. U kontinentalnoj Hrvatskoj često se priprema raskošna šunka u kruhu, gdje sočno meso obavijeno dizanim tijestom postaje zvijezda stola. Uz nju se poslužuju svježi sir i vrhnje, a ponekad i francuska salata. U Istri i Dalmaciji uskrsno je jutro nezamislivo bez pince ili sirnice, slatkog kruha bogatog aromama limuna i ruma, koji se poslužuje uz pršut. Gorski kotar ponosi se pak svojim "nadjevom", jedinstvenom smjesom kruha, šunke i jaja koja se peče do zlatne boje.

Uskrsni doručak recepti

Iako se temelji ne mijenjaju, klasični se recepti uvijek mogu obogatiti pokojim novim detaljem. Punjena jaja, primjerice, pružaju bezbroj mogućnosti. Žumanjke pomiješajte s majonezom i senfom za klasičnu verziju, ili se poigrajte dodacima poput hrena, sitno sjeckane šunke ili čak avokada za moderniji prizvuk. Jednako tako, klasična punjena jaja s posipom crvene paprike nikad ne izlaze iz mode i siguran su odabir za svaki blagdanski stol.

Za one koji žele nešto konkretnije, quiche je idealno rješenje. Prhko tijesto punjeno kremastom smjesom jaja, vrhnja i sezonskih namirnica poput šparoga, špinata ili mladog luka, jelo je koje se može pripremiti unaprijed i poslužiti toplo ili na sobnoj temperaturi.

Quiche (klasični slani tart)

Ovaj quiche je svestran i može se prilagoditi onome što imate u hladnjaku – povrće, sirevi ili čak bezmesne kombinacije savršeno funkcioniraju.

Sastojci za tijesto:

  • 200 g glatkog brašna
  • 100 g hladnog maslaca
  • 1 jaje
  • prstohvat soli
  • 2–3 žlice hladne vode

Za nadjev:

  • 3 jaja
  • 200 ml vrhnja za kuhanje
  • 100 ml mlijeka
  • 100 g sira (npr. gauda ili feta)
  • 1 tikvica ili špinat (ili kombinacija povrća po želji)
  • sol, papar
  • malo muškatnog oraščića

Priprema:

  • Od brašna, maslaca, jaja, soli i vode umijesiti tijesto, zamotati ga u foliju i staviti u hladnjak na 30 minuta. Razvaljati ga i prebaciti u kalup za tart, izbockati vilicom i kratko zapeći oko 10 minuta na 180 °C.
  • Za to vrijeme pripremiti nadjev – umutiti jaja, dodati vrhnje, mlijeko, začine i naribani sir. Povrće lagano prepržiti ili samo rasporediti po tijestu ako je mekano poput špinata.
  • Prelijati smjesu preko tijesta i peći još 30–35 minuta dok ne dobije zlatnu boju. Poslužiti toplo ili mlako.

Moderne ideje za uskrsni brunch

Suvremeni način života preoblikovao je uskrsni doručak u cjelodnevno druženje. Naglasak je na jelima koja se mogu pripremiti unaprijed, dobro podnose stajanje na stolu i omogućuju gostima da se poslužuju sami, stvarajući opuštenu atmosferu. Analize trendova pokazuju da popularnost takozvanih "graze" ploča i jela koja se poslužuju u velikim posudama, poput složenaca i fritata, nezaustavljivo raste.

Slani složenci od starog kruha, jaja, sira i povrća ili mesa pravi su primjer takvog jela. Jednako su praktične i fritate - bogate talijanske omlete iz pećnice koje možete napuniti gotovo svime što pronađete u hladnjaku. Za slatki početak dana, uz neizostavnu pincu, možete ponuditi slasne muffine s limunom i makom, mekane scones pogačice s jagodama ili čak vafle poslužene s raznim dodacima.

Muffini s limunom i makom

Savršeno sočni, lagani i aromatični.

Sastojci:

  • 200 g glatkog brašna
  • 150 g šećera
  • 2 jaja
  • 120 ml ulja
  • 120 ml jogurta
  • sok i korica 1 limuna
  • 2 žlice maka
  • 1 prašak za pecivo
  • prstohvat soli

Priprema:

  • U jednoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke – brašno, šećer, prašak za pecivo, sol i mak. U drugoj zdjeli izmiješajte jaja, ulje, jogurt, limunov sok i koricu.
  • Spojite mokre i suhe sastojke kratko miješajući – dovoljno da se sjedine. Smjesu rasporedite u kalup za muffine (do 2/3 visine).
  • Pecite oko 20 minuta na 180 °C, dok ne porumene i čačkalica izađe suha.
  • Po želji ih možete preliti laganom limunskom glazurom (šećer u prahu + par kapi limunovog soka) za dodatnu svježinu.

Lagani uskrsni doručak

Nakon dana posta i iščekivanja, mnogi preferiraju lakši početak uskrsnog jutra. Proljeće nudi pregršt namirnica idealnih za laganije, ali i dalje svečane obroke. Salata od baby špinata, jagoda, rotkvica i mini mozzarelle unijet će svježinu na stol. Šparoge, kraljice proljetnog povrća, savršene su blanširane i omotane tankim ploškama pancete pa kratko zapečene. Za one koji paze na unos kalorija, odličan su odabir mini košarice od naribane tikvice ili krumpira, zapečene u kalupu za muffine i punjene jajem.

Kako ukrasiti uskrsni stol

Uređenje stola jednako je važno kao i hrana koja se na njemu poslužuje. Ove godine trendovi naglašavaju prirodnost i jednostavnost. Laneni stolnjaci i salvete u pastelnim tonovima stvaraju elegantnu podlogu. Svježe proljetno cvijeće poput tulipana, narcisa i zumbula u jednostavnim vazama unijet će život i boju. Male, ručno pisane kartice s imenima gostiju dat će osobnu notu, a jestivi ukrasi poput malih čokoladnih gnijezda ili peciva u obliku zečića posebno će razveseliti najmlađe. Posluživanje šunke i sireva na drvenim daskama, a pince i kolača na etažerima, stvorit će vizualno bogat i privlačan dojam.

Bez obzira na to hoće li vaš stol biti prepun tradicionalnih delicija ili modernih brunch specijaliteta, najvažniji sastojak uskrsnog doručka ostaje isti - zajedništvo i radost dijeljenja obroka s najdražima. 

