Kad zahladi, juha je savršen izbor: Osam zimskih recepata za svaki dan
Nema ničega utješnijeg od zdjele tople, mirisne juhe nakon povratka s hladnoće. Zima je idealno vrijeme za krepka jela na žlicu koja ne samo da griju, već i hrane organizam prijeko potrebnim nutrijentima. Juhe su po svojoj prirodi hidratantne, često niskokalorične, a istovremeno bogate vlaknima, proteinima i vitaminima iz povrća. Donosimo vam osam recepata za najbolje juhe za zimu koje će postati neizostavan dio vašeg jelovnika.
Pileća juha s rezancima
Ova juha je više od obroka, ona je zagrljaj u zdjeli. Vrhunska je okrjepa, osobito tijekom prehlade, a njezina priprema vraća nas u djetinjstvo i bakinu kuhinju.
Sastojci:
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 nasjeckani luk
- 2 nasjeckane mrkve
- 2 nasjeckane stabljike celera
- 8 šalica pilećeg temeljca
- 2 šalice kuhane i usitnjene piletine
- 1 šalica širokih rezanaca
- sol, papar i svježi peršin
Priprema:
- U velikom loncu zagrijte ulje te pirjajte luk, mrkvu i celer dok ne omekšaju.
- Dodajte temeljac i pustite da zavrije.
- Smanjite vatru, dodajte piletinu i rezance te kuhajte desetak minuta dok tjestenina ne omekša.
- Začinite po ukusu i poslužite posuto svježim peršinom.
Francuska juha od luka
Elegantna i dekadentna, francuska juha od luka zahtijeva strpljenje, ali nagrađuje neponovljivim okusom. Ključ je u polaganoj karamelizaciji luka koji juhi daje duboku, slatkastu aromu.
Sastojci:
- 3 žlice maslaca
- 4 velika luka, tanko narezana
- 6 šalica goveđeg temeljca
- 1/2 šalice suhog bijelog vina (po želji)
- sol i svježe mljeveni papar
- 4 kriške kruha (baguette)
- 1 šalica naribanog sira Gruyère
Priprema:
- Otopite maslac na laganoj vatri i dodajte luk.
- Pirjajte polako, uz povremeno miješanje, trideset do četrdeset minuta dok se luk ne karamelizira.
- Podlijte vinom, a zatim dodajte temeljac.
- Kuhajte još dvadesetak minuta.
- Juhu ulijte u vatrostalne zdjelice, na vrh stavite krišku prepečenog kruha, pospite sirom i zapecite pod grilom dok se sir ne otopi i dobije zlatnu boju.
Juha od brokule i cheddara
Ova baršunasta juha omiljena je među ljubiteljima sira. Savršena je kombinacija zdravog povrća i bogatog okusa cheddara, a njezina kremasta tekstura pruža trenutnu utjehu.
Sastojci:
- 2 žlice maslaca
- 1 sitno sjeckani luk
- 4 šalice povrtnog ili pilećeg temeljca
- 4 šalice nasjeckane brokule
- 2 šalice mlijeka
- 2 šalice naribanog cheddara
- 1/4 šalice brašna
- sol i papar
Priprema:
- Na maslacu pirjajte luk, zatim dodajte brašno i miješajte minutu.
- Postupno ulijevajte temeljac, miješajući da izbjegnete grudice.
- Dodajte brokulu i kuhajte dok ne omekša.
- Umiješajte mlijeko, a zatim maknite s vatre i lagano umiješajte naribani sir dok se potpuno ne otopi.
Talijanska minestrone juha
Minestrone je prava riznica povrća, graha i tjestenine. Ova zasitna i zdrava talijanska juha prilagodljiva je sezonskim namirnicama, a savjet je da tjesteninu uvijek kuhate odvojeno kako ne bi upila previše tekućine i postala gnjecava.
Sastojci:
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 luk, 2 mrkve, 2 stabljike celera (sve nasjeckano)
- 2 češnja češnjaka
- 1 konzerva sjeckane rajčice (400g)
- 6 šalica povrtnog temeljca
- 1 konzerva cannellini graha (400g)
- 1/2 šalice sitne tjestenine
- 1 šalica nasjeckanog kelja ili špinata
- začini: origano, bosiljak, sol, papar
- parmezan za posluživanje
Priprema:
- Na maslinovom ulju pirjajte luk, mrkvu i celer.
- Dodajte češnjak, a zatim rajčicu, temeljac i začine.
- Kuhajte petnaestak minuta.
- Dodajte ocijeđeni grah i tjesteninu (kuhanu odvojeno) te na kraju umiješajte kelj.
- Pustite da kuha još nekoliko minuta.
- Poslužite s naribanim parmezanom.
Juha od leće
Juha od leće je nutritivno bogat obrok koji dugo drži sitost. Jednostavna je za pripremu, a kombinacija povrća i začina poput kumina daje joj prepoznatljiv, blago egzotičan okus.
Sastojci:
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 luk, 2 mrkve, 2 stabljike celera (sve nasjeckano)
- 1 šalica smeđe ili zelene leće
- 4 šalice povrtnog temeljca
- 1 konzerva sjeckane rajčice (400g)
- začini: kumin, timijan, lovorov list, sol, papar
Priprema:
- Pirjajte povrće na ulju dok ne omekša.
- Dodajte ispranu leću, temeljac, rajčicu i začine.
- Pustite da zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno oko pola sata, dok leća ne omekša.
- Za kremastiju teksturu, dio juhe možete izmiksati štapnim mikserom.
Juha od krumpira i poriluka
Ovaj francuski klasik dokaz je da su najbolja jela često i najjednostavnija. Slatkoća poriluka savršeno se spaja s neutralnim krumpirom, stvarajući svilenkastu i elegantnu juhu.
Sastojci:
- 2 žlice maslaca
- 3 velika poriluka (samo bijeli i svijetlozeleni dio)
- 4 srednja krumpira
- 6 šalica povrtnog temeljca
- 1/2 šalice vrhnja za kuhanje (po želji)
- sol, papar i svježi vlasac za ukras
Priprema:
- Na maslacu lagano pirjajte nasjeckani poriluk desetak minuta.
- Dodajte krumpir narezan na kockice i temeljac.
- Kuhajte dok krumpir ne omekša.
- Juhu izmiksajte štapnim mikserom do glatke teksture, umiješajte vrhnje te začinite.
- Poslužite ukrašeno svježim vlascem.
Krem juha od muškatne buče
Boja i okus ove juhe neodoljivo podsjećaju na jesen, no savršena je za cijelu zimu. Pečenje buče prije kuhanja dodatno će naglasiti njezinu prirodnu slatkoću i orašastu aromu.
Sastojci:
- 1 srednja muškatna buča
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 luk
- 4 šalice povrtnog temeljca
- 1/2 žličice muškatnog oraščića
- sol i papar
Priprema:
- Buču narežite na kockice i ispecite u pećnici na 200°C dvadesetak minuta.
- U loncu pirjajte luk, dodajte pečenu buču i temeljac te kuhajte desetak minuta.
- Sve izmiksajte do glatke kreme, dodajte muškatni oraščić, sol i papar.
Caldo Verde juha
Ova krepka juha iz Portugala spaja krumpir, kelj i dimljenu kobasicu. Jednostavna je, rustikalna i prepuna okusa, idealna za one koji traže zasitan i konkretan obrok na žlicu.
Sastojci:
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 luk
- 4 krumpira
- 6 šalica pilećeg ili povrtnog temeljca
- 200 grama dimljene kobasice (chorizo ili domaća)
- 200 grama sitno rezanog kelja (raštike)
- sol i papar
Priprema:
- Na ulju pirjajte luk.
- Dodajte krumpir narezan na kockice i temeljac te kuhajte dok krumpir ne omekša.
- Dio krumpira izvadite, a ostatak juhe izmiksajte.
- Vratite komadiće krumpira u juhu, dodajte tanko narezanu kobasicu i kelj.
- Kuhajte još pet do deset minuta dok kelj ne omekša.
- Začinite po potrebi.