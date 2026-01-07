Kad zahladi, juha je savršen izbor: Osam zimskih recepata za svaki dan

Kad temperature padnu, malo što pruža osjećaj ugode poput tople juhe. Zimi ona postaje mnogo više od običnog obroka – to je ritual, pauza za tijelo i trenutak utjehe nakon dugog, hladnog dana. Bilo da voliš kremaste povrtne juhe, bogate varijante s mahunarkama ili lagane, ali aromatične klasike, juha je savršen način da se ugriješ i nahraniš organizam

Nema ničega utješnijeg od zdjele tople, mirisne juhe nakon povratka s hladnoće. Zima je idealno vrijeme za krepka jela na žlicu koja ne samo da griju, već i hrane organizam prijeko potrebnim nutrijentima. Juhe su po svojoj prirodi hidratantne, često niskokalorične, a istovremeno bogate vlaknima, proteinima i vitaminima iz povrća. Donosimo vam osam recepata za najbolje juhe za zimu koje će postati neizostavan dio vašeg jelovnika.

Pileća juha s rezancima

Ova juha je više od obroka, ona je zagrljaj u zdjeli. Vrhunska je okrjepa, osobito tijekom prehlade, a njezina priprema vraća nas u djetinjstvo i bakinu kuhinju.

Sastojci:

1 žlica maslinovog ulja

1 nasjeckani luk

2 nasjeckane mrkve

2 nasjeckane stabljike celera

8 šalica pilećeg temeljca

2 šalice kuhane i usitnjene piletine

1 šalica širokih rezanaca

sol, papar i svježi peršin

Priprema:

U velikom loncu zagrijte ulje te pirjajte luk, mrkvu i celer dok ne omekšaju.

Dodajte temeljac i pustite da zavrije.

Smanjite vatru, dodajte piletinu i rezance te kuhajte desetak minuta dok tjestenina ne omekša.

Začinite po ukusu i poslužite posuto svježim peršinom.

Francuska juha od luka

Elegantna i dekadentna, francuska juha od luka zahtijeva strpljenje, ali nagrađuje neponovljivim okusom. Ključ je u polaganoj karamelizaciji luka koji juhi daje duboku, slatkastu aromu.

Sastojci:

3 žlice maslaca

4 velika luka, tanko narezana

6 šalica goveđeg temeljca

1/2 šalice suhog bijelog vina (po želji)

sol i svježe mljeveni papar

4 kriške kruha (baguette)

1 šalica naribanog sira Gruyère

Priprema:

Otopite maslac na laganoj vatri i dodajte luk.

Pirjajte polako, uz povremeno miješanje, trideset do četrdeset minuta dok se luk ne karamelizira.

Podlijte vinom, a zatim dodajte temeljac.

Kuhajte još dvadesetak minuta.

Juhu ulijte u vatrostalne zdjelice, na vrh stavite krišku prepečenog kruha, pospite sirom i zapecite pod grilom dok se sir ne otopi i dobije zlatnu boju.

Juha od brokule i cheddara

Ova baršunasta juha omiljena je među ljubiteljima sira. Savršena je kombinacija zdravog povrća i bogatog okusa cheddara, a njezina kremasta tekstura pruža trenutnu utjehu.

Sastojci:

2 žlice maslaca

1 sitno sjeckani luk

4 šalice povrtnog ili pilećeg temeljca

4 šalice nasjeckane brokule

2 šalice mlijeka

2 šalice naribanog cheddara

1/4 šalice brašna

sol i papar

Priprema:

Na maslacu pirjajte luk, zatim dodajte brašno i miješajte minutu.

Postupno ulijevajte temeljac, miješajući da izbjegnete grudice.

Dodajte brokulu i kuhajte dok ne omekša.

Umiješajte mlijeko, a zatim maknite s vatre i lagano umiješajte naribani sir dok se potpuno ne otopi.

Talijanska minestrone juha

Minestrone je prava riznica povrća, graha i tjestenine. Ova zasitna i zdrava talijanska juha prilagodljiva je sezonskim namirnicama, a savjet je da tjesteninu uvijek kuhate odvojeno kako ne bi upila previše tekućine i postala gnjecava.

Sastojci:

2 žlice maslinovog ulja

1 luk, 2 mrkve, 2 stabljike celera (sve nasjeckano)

2 češnja češnjaka

1 konzerva sjeckane rajčice (400g)

6 šalica povrtnog temeljca

1 konzerva cannellini graha (400g)

1/2 šalice sitne tjestenine

1 šalica nasjeckanog kelja ili špinata

začini: origano, bosiljak, sol, papar

parmezan za posluživanje

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte luk, mrkvu i celer.

Dodajte češnjak, a zatim rajčicu, temeljac i začine.

Kuhajte petnaestak minuta.

Dodajte ocijeđeni grah i tjesteninu (kuhanu odvojeno) te na kraju umiješajte kelj.

Pustite da kuha još nekoliko minuta.

Poslužite s naribanim parmezanom.

Juha od leće

Juha od leće je nutritivno bogat obrok koji dugo drži sitost. Jednostavna je za pripremu, a kombinacija povrća i začina poput kumina daje joj prepoznatljiv, blago egzotičan okus.

Sastojci:

1 žlica maslinovog ulja

1 luk, 2 mrkve, 2 stabljike celera (sve nasjeckano)

1 šalica smeđe ili zelene leće

4 šalice povrtnog temeljca

1 konzerva sjeckane rajčice (400g)

začini: kumin, timijan, lovorov list, sol, papar

Priprema:

Pirjajte povrće na ulju dok ne omekša.

Dodajte ispranu leću, temeljac, rajčicu i začine.

Pustite da zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno oko pola sata, dok leća ne omekša.

Za kremastiju teksturu, dio juhe možete izmiksati štapnim mikserom.

Juha od krumpira i poriluka

Ovaj francuski klasik dokaz je da su najbolja jela često i najjednostavnija. Slatkoća poriluka savršeno se spaja s neutralnim krumpirom, stvarajući svilenkastu i elegantnu juhu.

Sastojci:

2 žlice maslaca

3 velika poriluka (samo bijeli i svijetlozeleni dio)

4 srednja krumpira

6 šalica povrtnog temeljca

1/2 šalice vrhnja za kuhanje (po želji)

sol, papar i svježi vlasac za ukras

Priprema:

Na maslacu lagano pirjajte nasjeckani poriluk desetak minuta.

Dodajte krumpir narezan na kockice i temeljac.

Kuhajte dok krumpir ne omekša.

Juhu izmiksajte štapnim mikserom do glatke teksture, umiješajte vrhnje te začinite.

Poslužite ukrašeno svježim vlascem.

Krem juha od muškatne buče

Boja i okus ove juhe neodoljivo podsjećaju na jesen, no savršena je za cijelu zimu. Pečenje buče prije kuhanja dodatno će naglasiti njezinu prirodnu slatkoću i orašastu aromu.

Sastojci:

1 srednja muškatna buča

1 žlica maslinovog ulja

1 luk

4 šalice povrtnog temeljca

1/2 žličice muškatnog oraščića

sol i papar

Priprema:

Buču narežite na kockice i ispecite u pećnici na 200°C dvadesetak minuta.

U loncu pirjajte luk, dodajte pečenu buču i temeljac te kuhajte desetak minuta.

Sve izmiksajte do glatke kreme, dodajte muškatni oraščić, sol i papar.

Caldo Verde juha

Ova krepka juha iz Portugala spaja krumpir, kelj i dimljenu kobasicu. Jednostavna je, rustikalna i prepuna okusa, idealna za one koji traže zasitan i konkretan obrok na žlicu.

Sastojci:

1 žlica maslinovog ulja

1 luk

4 krumpira

6 šalica pilećeg ili povrtnog temeljca

200 grama dimljene kobasice (chorizo ili domaća)

200 grama sitno rezanog kelja (raštike)

sol i papar

Priprema: