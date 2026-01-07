403 Forbidden

Gastro
GRIJU DUŠU I TIJELO

Kad zahladi, juha je savršen izbor: Osam zimskih recepata za svaki dan

Ana Ivančić
7. siječnja 2026.
Kad zahladi, juha je savršen izbor: Osam zimskih recepata za svaki dan
Pexels
Kad temperature padnu, malo što pruža osjećaj ugode poput tople juhe. Zimi ona postaje mnogo više od običnog obroka – to je ritual, pauza za tijelo i trenutak utjehe nakon dugog, hladnog dana. Bilo da voliš kremaste povrtne juhe, bogate varijante s mahunarkama ili lagane, ali aromatične klasike, juha je savršen način da se ugriješ i nahraniš organizam

Nema ničega utješnijeg od zdjele tople, mirisne juhe nakon povratka s hladnoće. Zima je idealno vrijeme za krepka jela na žlicu koja ne samo da griju, već i hrane organizam prijeko potrebnim nutrijentima. Juhe su po svojoj prirodi hidratantne, često niskokalorične, a istovremeno bogate vlaknima, proteinima i vitaminima iz povrća. Donosimo vam osam recepata za najbolje juhe za zimu koje će postati neizostavan dio vašeg jelovnika.

Pileća juha s rezancima

Ova juha je više od obroka, ona je zagrljaj u zdjeli. Vrhunska je okrjepa, osobito tijekom prehlade, a njezina priprema vraća nas u djetinjstvo i bakinu kuhinju.

Sastojci:

  • 1 žlica maslinovog ulja
  • 1 nasjeckani luk
  • 2 nasjeckane mrkve
  • 2 nasjeckane stabljike celera
  • 8 šalica pilećeg temeljca
  • 2 šalice kuhane i usitnjene piletine
  • 1 šalica širokih rezanaca
  • sol, papar i svježi peršin

Priprema:

  • U velikom loncu zagrijte ulje te pirjajte luk, mrkvu i celer dok ne omekšaju.
  • Dodajte temeljac i pustite da zavrije.
  • Smanjite vatru, dodajte piletinu i rezance te kuhajte desetak minuta dok tjestenina ne omekša.
  • Začinite po ukusu i poslužite posuto svježim peršinom.

Kad zahladi, juha je savršen izbor: Osam zimskih recepata za svaki dan
Pexels

Francuska juha od luka

Elegantna i dekadentna, francuska juha od luka zahtijeva strpljenje, ali nagrađuje neponovljivim okusom. Ključ je u polaganoj karamelizaciji luka koji juhi daje duboku, slatkastu aromu.

Sastojci:

  • 3 žlice maslaca
  • 4 velika luka, tanko narezana
  • 6 šalica goveđeg temeljca
  • 1/2 šalice suhog bijelog vina (po želji)
  • sol i svježe mljeveni papar
  • 4 kriške kruha (baguette)
  • 1 šalica naribanog sira Gruyère

Priprema:

  • Otopite maslac na laganoj vatri i dodajte luk.
  • Pirjajte polako, uz povremeno miješanje, trideset do četrdeset minuta dok se luk ne karamelizira.
  • Podlijte vinom, a zatim dodajte temeljac.
  • Kuhajte još dvadesetak minuta.
  • Juhu ulijte u vatrostalne zdjelice, na vrh stavite krišku prepečenog kruha, pospite sirom i zapecite pod grilom dok se sir ne otopi i dobije zlatnu boju.

 Juha od brokule i cheddara

Ova baršunasta juha omiljena je među ljubiteljima sira. Savršena je kombinacija zdravog povrća i bogatog okusa cheddara, a njezina kremasta tekstura pruža trenutnu utjehu.

Sastojci:

  • 2 žlice maslaca
  • 1 sitno sjeckani luk
  • 4 šalice povrtnog ili pilećeg temeljca
  • 4 šalice nasjeckane brokule
  • 2 šalice mlijeka
  • 2 šalice naribanog cheddara
  • 1/4 šalice brašna
  • sol i papar

Priprema:

  • Na maslacu pirjajte luk, zatim dodajte brašno i miješajte minutu.
  • Postupno ulijevajte temeljac, miješajući da izbjegnete grudice.
  • Dodajte brokulu i kuhajte dok ne omekša.
  • Umiješajte mlijeko, a zatim maknite s vatre i lagano umiješajte naribani sir dok se potpuno ne otopi.

Kad zahladi, juha je savršen izbor: Osam zimskih recepata za svaki dan
Pexels

Talijanska minestrone juha

Minestrone je prava riznica povrća, graha i tjestenine. Ova zasitna i zdrava talijanska juha prilagodljiva je sezonskim namirnicama, a savjet je da tjesteninu uvijek kuhate odvojeno kako ne bi upila previše tekućine i postala gnjecava.

Sastojci:

  • 2 žlice maslinovog ulja
  • 1 luk, 2 mrkve, 2 stabljike celera (sve nasjeckano)
  • 2 češnja češnjaka
  • 1 konzerva sjeckane rajčice (400g)
  • 6 šalica povrtnog temeljca
  • 1 konzerva cannellini graha (400g)
  • 1/2 šalice sitne tjestenine
  • 1 šalica nasjeckanog kelja ili špinata
  • začini: origano, bosiljak, sol, papar
  • parmezan za posluživanje

Priprema:

  • Na maslinovom ulju pirjajte luk, mrkvu i celer.
  • Dodajte češnjak, a zatim rajčicu, temeljac i začine.
  • Kuhajte petnaestak minuta.
  • Dodajte ocijeđeni grah i tjesteninu (kuhanu odvojeno) te na kraju umiješajte kelj.
  • Pustite da kuha još nekoliko minuta.
  • Poslužite s naribanim parmezanom.

Juha od leće

Juha od leće je nutritivno bogat obrok koji dugo drži sitost. Jednostavna je za pripremu, a kombinacija povrća i začina poput kumina daje joj prepoznatljiv, blago egzotičan okus.

Sastojci:

  • 1 žlica maslinovog ulja
  • 1 luk, 2 mrkve, 2 stabljike celera (sve nasjeckano)
  • 1 šalica smeđe ili zelene leće
  • 4 šalice povrtnog temeljca
  • 1 konzerva sjeckane rajčice (400g)
  • začini: kumin, timijan, lovorov list, sol, papar

Priprema:

  • Pirjajte povrće na ulju dok ne omekša.
  • Dodajte ispranu leću, temeljac, rajčicu i začine.
  • Pustite da zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno oko pola sata, dok leća ne omekša.
  • Za kremastiju teksturu, dio juhe možete izmiksati štapnim mikserom.

Juha od krumpira i poriluka

Ovaj francuski klasik dokaz je da su najbolja jela često i najjednostavnija. Slatkoća poriluka savršeno se spaja s neutralnim krumpirom, stvarajući svilenkastu i elegantnu juhu.

Sastojci:

  • 2 žlice maslaca
  • 3 velika poriluka (samo bijeli i svijetlozeleni dio)
  • 4 srednja krumpira
  • 6 šalica povrtnog temeljca
  • 1/2 šalice vrhnja za kuhanje (po želji)
  • sol, papar i svježi vlasac za ukras

Priprema:

  • Na maslacu lagano pirjajte nasjeckani poriluk desetak minuta.
  • Dodajte krumpir narezan na kockice i temeljac.
  • Kuhajte dok krumpir ne omekša.
  • Juhu izmiksajte štapnim mikserom do glatke teksture, umiješajte vrhnje te začinite.
  • Poslužite ukrašeno svježim vlascem.

Kad zahladi, juha je savršen izbor: Osam zimskih recepata za svaki dan
Pexels

Krem juha od muškatne buče

Boja i okus ove juhe neodoljivo podsjećaju na jesen, no savršena je za cijelu zimu. Pečenje buče prije kuhanja dodatno će naglasiti njezinu prirodnu slatkoću i orašastu aromu.

Sastojci:

  • 1 srednja muškatna buča
  • 1 žlica maslinovog ulja
  • 1 luk
  • 4 šalice povrtnog temeljca
  • 1/2 žličice muškatnog oraščića
  • sol i papar

Priprema:

  • Buču narežite na kockice i ispecite u pećnici na 200°C dvadesetak minuta.
  • U loncu pirjajte luk, dodajte pečenu buču i temeljac te kuhajte desetak minuta.
  • Sve izmiksajte do glatke kreme, dodajte muškatni oraščić, sol i papar.

Caldo Verde juha

Ova krepka juha iz Portugala spaja krumpir, kelj i dimljenu kobasicu. Jednostavna je, rustikalna i prepuna okusa, idealna za one koji traže zasitan i konkretan obrok na žlicu.

Sastojci:

  • 1 žlica maslinovog ulja
  • 1 luk
  • 4 krumpira
  • 6 šalica pilećeg ili povrtnog temeljca
  • 200 grama dimljene kobasice (chorizo ili domaća)
  • 200 grama sitno rezanog kelja (raštike)
  • sol i papar

Priprema:

  • Na ulju pirjajte luk.
  • Dodajte krumpir narezan na kockice i temeljac te kuhajte dok krumpir ne omekša.
  • Dio krumpira izvadite, a ostatak juhe izmiksajte.
  • Vratite komadiće krumpira u juhu, dodajte tanko narezanu kobasicu i kelj.
  • Kuhajte još pet do deset minuta dok kelj ne omekša.
  • Začinite po potrebi.

