Trokutići od lisnatog tijesta sa špinatom i feta sirom - ukusan i brz recept

Brzo pripremljena užina koja je savršena i za zabave i za večernja druženja s prijateljima, a može se poslužiti uz salatu ili kao prilog juhi

Trokuti od lisnatog tijesta sa špinatom i fetom savršen su izbor za brzu, ali ukusnu užinu koja će oduševiti tvoje goste. Ovi brzi zalogaji ne samo da su jednostavni za pripremu, već će svojom kombinacijom svježeg špinata, sira i hrskavog lisnatog tijesta zasigurno biti hit na svakom stolu. Bilo da ih pripremaš za obiteljski obrok, večernje druženje s prijateljima ili kao dodatak uz juhu ili salatu, ovi trokuti će donijeti savršen balans okusa i tekstura. Priprema traje samo 45 minuta, a sve što moraš učiniti je pomiješati nekoliko sastojaka i pustiti pećnicu da odradi ostatak posla.

Sastojci:

275 g svježeg lisnatog tijesta u roladi

1 srednje veliki luk ili mladi luk

1 žlica maslinovog ulja

150 g svježeg mladog špinata

1-2 češnja češnjaka

80 g feta sira

30 g svježe naribanog parmezana

Sol, papar, muškatni oraščić (po ukusu)

1 jaje

1 žlica mlijeka

1-2 žlice sezamovih sjemenki

Priprema:

Zagriji pećnicu na 200°C. Veći lim za pečenje obloži papirom za pečenje. Ako je potrebno, očisti i operi špinat. Dobro je osuši i grubo nasjeckaj. Luk i češnjak oguli te ih posebno sitno nasjeckaj.

U tavi zagriji maslinovo ulje, na kojem prvo poprži nasjeckani luk. Zatim dodaj špinat i prži je dok ne omekša. Na kraju dodaj nasjeckani češnjak i prži još nekoliko minuta dok češnjak ne počne mirisati. Začini sa soli, muškatnim oraščićem i mljevenim paprom, a zatim makni s vatre.

Kada se špinat malo ohladi, po potrebi ocijedi višak tekućine (ili ju možeš lagano stisnuti). U špinat pomiješaj mrvice feta sira i naribani parmezan. Lisnato tijesto odmotaj i nareži na 8 jednakih kvadrata. Na sredinu svakog kvadrata stavi malu količinu nadjeva sa špinatom.

U manjoj zdjeli razmuti jaje i pomiješaj ga s mlijekom. Rubove kvadrata premaži premazom, a zatim ih preklopi po dijagonali kako bi dobio trokute. Stisni rubove prstima ili vilicom kako bi se dobro zatvorili i spriječili otvaranje tijekom pečenja. Stavi trokute na pripremljeni lim za pečenje. Premaži ih preostalim premazom (pomoću četkice) i pospi sezamovim sjemenkama. Stavi u prethodno zagrijanu pećnicu i peci 20 minuta, dok tijesto ne postane pufasto i zlatno smeđe.

Pečene trokutće izvadi iz pećnice i ostavi da se ohlade barem 3 minute prije nego ih poslužiš, piše Okusno.je.