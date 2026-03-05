403 Forbidden

Astro
Horoskop za petak: Ovnovi rješavaju sve zagonetke, bikovi nemojte srljati

Žena.hr
5. ožujka 2026.
Profimedia
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Danas ćete se osjećati vrlo stabilno, a iz vas će zračiti tolika količina samopouzdanja da ćete moći postići sve što poželite. POSAO: Čini se da ne postoji ni jedna zagonetka koju sad ne biste mogli riješiti. Stoga će vas mnogi pitati za savjet. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na svojoj iskrenosti.

Bik

LJUBAV: Kako bi osvježili svoju vezu dat ćete se u trošak. Moguće je čašćenje, dar ili poziv na večeru koju vi plaćate. POSAO: Nemojte srljati za novitetima. I njih treba upoznavati postepeno, a vremena da sve naučite ima dovoljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Nema briga.

Blizanci

LJUBAV: Vaša ljubavna veza lijepo će napredovati unatoč vašem povremenom nestrpljenju. Okolnosti će vam pomoći. POSAO: Na poslovnom putovanju mogli biste doživjeti iznimno lijepo iskustvo. Uspjet ćete spojiti ugodno s korisnim. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite drugima u susret.

Rak

LJUBAV: Danas ćete proći najbolje ako se ne oglašavate ako baš ne treba. Jednostavno šutite i volite bez zahtjeva. POSAO: U lijepo organiziran posao pokušat ćete unijeti neke nove i napredne ideje. Mlade osobe bolje će ih prihvaćati. ZDRAVLJE&SAVJET: Osluškujte svoj unutrašnji glas u miru.

Lav

LJUBAV: Zrelost i promišljenost bit će vam glavni aduti da pregrmite ovaj zahtjevan dan u kom ćete se osjećati pomalo frustrirano. POSAO: Još uvijek čekate odgovore koji bi vas protežirali stepenicu više, ali oni ne dolaze. Bez obzira na to, posao vam ide dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Maknite se od snobova.

Djevica

LJUBAV: Uživat ćete u društvu osobe koju volite. Oni koji su još sami djelovat će opušteno i bez pritiska da nekog moraju naći. POSAO: Zateći ćete se pred novim tehnologijama koje trebate svladati. Nađite motiv zašto je to dobro prihvatiti. ZDRAVLJE&SAVJET: U odličnoj ste formi.

Vaga

LJUBAV: S voljenom osobom pokušat ćete obnoviti stari hobi koji će vam obojima činiti zadovoljstvo. POSAO: Na rubu ste da kažete nešto u dobroj namjeri, ali da vas pogrešno shvate. Stoga pazite kome i što govorite. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete spretni i snalažljivi.

Škorpion

LJUBAV: U osobnim odnosima danas ćete pokazati zavidnu razinu maštovitosti i nježnosti. Partner će biti zadovoljan. POSAO: Da biste postigli kompromis s nekim od kolega, pozovite se na stabilna i dugotrajna postignuća u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

Strijelac

LJUBAV: Iz udobnosti svog doma danas ćete izaći na sunce i svojim društvom počastiti drage vam osobe. POSAO: Izgledat će vam da imate vrlo ugodnu poziciju, ali nju treba i opravdati profesionalnim radom. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Jarac

LJUBAV: Ne hvalite se nečim čega nema i što se nikad nije dogodilo. Prihvatite ovo siromašno ljubavno vrijeme kao prolazno. POSAO: Posao koji još niste dovršili danas biste mogli privesti kraju na vrlo inspirativan i ugodan način. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

Vodenjak

LJUBAV: Vaš glavni adut danas u ljubavnim temama bit će senzualnost i smisao za erotiku. Mnogi će zavoditi, pa gdje stignu. POSAO: Analizirat ćete opcije ulaganja i razvoja posla na dobrim financijskim temeljima. ZDRAVLJE&SAVJET: Problemi s konzumacijama.

Ribe

LJUBAV: Sve što bi na bilo koji način moglo utjecati na vaš ljubavni i emotivni život danas vam neće ići na ruku. Strpite se. POSAO: I malim koracima možete stići do cilja. Ne treba vam senzacije. Možda vam je to manje atraktivno, ali jednako je učinkovito. ZDRAVLJE&SAVJET: Pobjeđujete brige.

