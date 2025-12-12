Prisjetite se najljepših božićnih pjesama Franka Sinatre

Sinatra je bio i ostao jedan od najutjecajnijih zabavljača 20. stoljeća, čiji glas i danas odjekuje svijetom, a rođen je prije 110 godina

Ove godine obilježava se 110. godišnjica rođenja Franka Sinatre, legendarnog američkog pjevača i glumca rođenog 12. prosinca 1915. poznatog i kao - Glas. Rođen u New Jerseyju kao jedino dijete talijanskih imigranata, Sinatra je glazbenu karijeru započeo u eri swinga.

Nakon angažmana u orkestrima Harryja Jamesa i Tommyja Dorseyja, 1943. godine potpisuje za Columbia Records i započinje solo karijeru koja ga pretvara u idola "bobby soxersa". Nakon pada popularnosti kasnih 40-ih, spektakularno se vratio potpisom za Capitol Records. Suradnja s aranžerom Nelsonom Riddleom iznjedrila je neke od njegovih najcjenjenijih albuma.

Povratak je zacementirao Oscarom za najbolju sporednu ulogu u filmu "Odavde do vječnosti" (1953.). Godine 1960. osniva vlastitu izdavačku kuću, Reprise Records, te kao ključni član "Rat Packa" postaje sinonim za glamur Las Vegasa. Iako se nakratko povukao 1971., vratio se i nastavio nizati uspjehe sve do kasnih godina, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag i brojne nagrade, uključujući 11 Grammyja i Predsjedničku medalju slobode.

Profimedia

Frank Sinatra preminuo je od srčanog udara 14. svibnja 1998. u 82. godini života, no njegova legenda živi i dalje. Ostavio je nasljeđe koje nadilazi generacije, a njegov utjecaj na glazbu, film i stil je nemjerljiv.

Glas koji je definirao stoljeće

Sinatrin glazbeni opus obuhvaća više od 1200 pjesama, a mnoge od njih postale su vječni klasici. Njegova sposobnost da ispriča priču kroz pjesmu učinila ga je nenadmašnim interpretatorom Velike američke pjesmarice. Pjesme poput "My Way", "Strangers in the Night", "Fly Me to the Moon", "I've Got You Under My Skin" i himna velegradu "New York, New York" samo su dio golemog nasljeđa koje je trajno urezano u kulturnu povijest.

Buran ljubavni život

Sinatrin privatni život bio je jednako buran kao i njegova karijera. "Ol' Blue Eyes" ili "Predsjednik uprave", kako su ga zvali, ženio se četiri puta, a njegove veze redovito su punile novinske stupce. Prvi brak s Nancy Barbato (1939. – 1951.) donio mu je troje djece: Nancy, Franka Jr. i Tinu. Uslijedio je turbulentan i strastven brak s holivudskom divom Avom Gardner (1951. – 1957.), koji je, unatoč slomljenom srcu, inspirirao neke od njegovih najemotivnijih balada. Treći put je pred oltar stao s glumicom Mijom Farrow 1966., no brak je potrajao samo dvije godine. S posljednjom suprugom, Barbarom Marx, oženio se 1976. i s njom ostao do kraja života.

Profimedia

Najljepše božićne pjesme

Teško je zamisliti blagdansko razdoblje bez Sinatrinog baršunastog glasa. Njegove izvedbe božićnih klasika postale su neizostavan dio zvučne kulise svakog prosinca. Pjesme poput "Have Yourself a Merry Little Christmas", "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", "Jingle Bells" i "White Christmas" unijele su toplinu i eleganciju u domove diljem svijeta te i danas ostaju omiljeni blagdanski standardi.

"Have Yourself a Merry Little Christmas"

"Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"