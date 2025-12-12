Modni pregled 2025.: Od oversized trapera do statement bundica

Kraj 2025. savršena je prilika za pogled unazad na trendove koji su obilježili godinu. Od chunky čizama i bačvastih traperica do glamuroznih bundica i nakita od različitih materijala, moda je pokazala da udobnost i statement stil mogu ići ruku pod ruku

Kako se bliži kraj 2025. godine, moda nam daje savršen razlog za osvrnuti se na ključne stilove koji su obilježili ovu godinu. S ulica do modnih pista, trendovi su pokazali da i dalje vlada kombinacija nostalgije, mikrotrendova, udobnosti i statement komada. Od širokih traperica do Lalubu lutkica, evo što smo najradije nosile ove godine:

Traper je ponovno kralj

Traper je ove godine vladao u svim oblicima. Jorts hlače, inspirirane skate i street kulturom 80-ih i 90-ih, postale su street style klasik, dok je 'barrel-jeans' trend izazvao podijeljena mišljenja, ali zasigurno ostavio trag. Modeli širokih nogavica i svijetlo plave traperice dodatno su naglašavali trend volumena i udobnosti, dok su klasične traperice ostale vječni favorit za kombiniranje s oversized T-shirtovima, blejzerima i chunky čizmama.

Coquette i pončo revival

Povratak coquette estetike obilježio je 2025. – babydoll topovi, čipka, baletne balerinke i Mary Jane cipele ponovno su osvojili srca modnih zaljubljenica. Pončo–šal hibridi također su se vratili u velikom stilu: heklani, šareni i lagani, donoseći dozu razigrane nostalgije ranih 2000-tih.

Udobnost i poslovni chic

Ove godine udobnost je bila ključna. Sweat setovi ostali su nezaobilazni za svakodnevne kombinacije, dok su poslovno-casual komadi – blejzeri, hlače, suknje i kravate – postali dio uličnog stila. Minimalistički chic, 'clean-girl' kombinacije i layering postali su standard, dok su statement bundice krajem godine preuzele središnje mjesto u zimskim garderobama.

Bundice – cozy luksuz

Bundice su ove zime postale simbol moderne udobnosti i stila. Voluminozne, mekane i često u neutralnim ili pastelno-šarenim tonovima, kombinirale su se s trapericama, svilenim suknjama i chunky čizmama, spajajući praktičnost s luksuznom estetikom.

Statement obuća i dodaci

Jelly sandale dobile su luksuznu evoluciju, dok su japanke postale simbol casual chic stila. Sportske tenisice transformirale su se u 'sneakerinase' – elegantne, ravne modele koji više podsjećaju na baletne cipele nego na klasične tenisice. Chunky čizme i platform modeli postali su nezamjenjivi u zimskim i jesenskim kombinacijama, često u paru s plisiranim suknjama, šarenim čarapama i pletenim grijačima. Žičane slušalice, simbol Y2K nostalgije, iznenađujuće su se vratile kao chic dodatak gotovo svakom outfitu.

Od svilenog šala do bullet grudnjaka

Svileni šal nosio se na bezbroj načina: oko glave u boho stilu, kao bandeau top, u struku kao remen ili kao dio same odjeće. Julian Klausner i Michael Rider pokazali su da se od kvadrata svile mogu kreirati bluze, haljine i podstave kaputa. Chloé Paddington torba zadržala je kultni lokot, ali postala lakša i praktičnija, dok je bullet grudnjak Miu Miu dokazao da donje rublje može biti ključni dio dnevnog outfita – spajajući hrabrost i kontinuirani trend redefiniranja granica između privatnog i javnog.

Apsurdan trend 2025. – Labubu

Labubu, krznena stvorenja s predimenzioniranim očima i neobičnim osmijehom, simbolizirala je modni duh 2025. ‘Blind box’ koncept pretvorio je dodatak u igru na sreću, a luksuzni mikro-dizajneri počeli su izrađivati ekskluzivne kolekcije za fanove. Mnogi su ovaj trend proglasili infantilnim, ali mora se priznati da savršeno precizno odražava nostalgičan, emotivan i blago apsurdan duh godine.

Nakit u 2025. – kombinacije metala i morski motivi

Nakit je ove godine dobio novi identitet. U proljetno-ljetnom razdoblju dominirali su boho komadi, morske inspiracije, biseri, poludrago kamenje i simbolični elementi poput anđela ili djeteline. Jesensko-zimski trend okrenuo se kombinaciji metala – zlato, srebro, bakar i roza zlato slobodno su se miješali, stvarajući smjelu, ali elegantnu estetiku. Delikatno prstenje sa sjajnim kamenjem i filigranske narukvice savršeno su ilustrirale ovaj trend.

Boje godine - od maslac žute do bordo i smeđe

2025. donijela je kontrast smjelih i neutralnih tonova. Mocha Mousse ostala je omiljena baza, dok rajčica crvena, bordo i smaragdno zelena unosili dramatičnost. Candy pink i nebesko plava donijele su razigranost, a maslac žuta zamijenila je bijelu kao idealan neutralni ton. Jesenskim je mjesecima dominirala smeđa u svim nijansama karamele, kave i toffeea, dok je srebrna dodala futuristički sjaj zimskim kombinacijama.

Moda 2025. – između mikrotrendova i trajnih simbola

U eri mikrotrendova, algoritamske prezasićenosti i estetske hiperprodukcije, moda je bila pomalo paradoksalna: sve je trajalo kratko, a neke ključne stvari kao d a su ostale prisutnima cijelu godinu. Po pitanju stila, 2025. bila je istovremeno i najduža i najkraća godina - puna reinterpretacija klasika, fuzija pop-kulture i visoke mode te komada koji su postali kulturni simboli.