403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
KLJUČNI TRENDOVI

Modni pregled 2025.: Od oversized trapera do statement bundica

Žena.hr
12. prosinca 2025.
Modni pregled 2025.: Od oversized trapera do statement bundica
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Kraj 2025. savršena je prilika za pogled unazad na trendove koji su obilježili godinu. Od chunky čizama i bačvastih traperica do glamuroznih bundica i nakita od različitih materijala, moda je pokazala da udobnost i statement stil mogu ići ruku pod ruku

Kako se bliži kraj 2025. godine, moda nam daje savršen razlog za osvrnuti se na ključne stilove koji su obilježili ovu godinu. S ulica do modnih pista, trendovi su pokazali da i dalje vlada kombinacija nostalgije, mikrotrendova, udobnosti i statement komada. Od širokih traperica do Lalubu lutkica, evo što smo najradije nosile ove godine: 

Traper je ponovno kralj

Traper je ove godine vladao u svim oblicima. Jorts hlače, inspirirane skate i street kulturom 80-ih i 90-ih, postale su street style klasik, dok je 'barrel-jeans' trend izazvao podijeljena mišljenja, ali zasigurno ostavio trag. Modeli širokih nogavica i svijetlo plave traperice dodatno su naglašavali trend volumena i udobnosti, dok su klasične traperice ostale vječni favorit za kombiniranje s oversized T-shirtovima, blejzerima i chunky čizmama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Coquette i pončo revival

Povratak coquette estetike obilježio je 2025. – babydoll topovi, čipka, baletne balerinke i Mary Jane cipele ponovno su osvojili srca modnih zaljubljenica. Pončo–šal hibridi također su se vratili u velikom stilu: heklani, šareni i lagani, donoseći dozu razigrane nostalgije ranih 2000-tih.

@heureuxlip Pink outfits for the week <3 #coquette #pretty #girly #fyp #fyppppppppppppppppppppppp ♬ My Love Mine All Mine - Mitski

Udobnost i poslovni chic

Ove godine udobnost je bila ključna. Sweat setovi ostali su nezaobilazni za svakodnevne kombinacije, dok su poslovno-casual komadi – blejzeri, hlače, suknje i kravate – postali dio uličnog stila. Minimalistički chic, 'clean-girl' kombinacije i layering postali su standard, dok su statement bundice krajem godine preuzele središnje mjesto u zimskim garderobama.

Bundice – cozy luksuz

Bundice su ove zime postale simbol moderne udobnosti i stila. Voluminozne, mekane i često u neutralnim ili pastelno-šarenim tonovima, kombinirale su se s trapericama, svilenim suknjama i chunky čizmama, spajajući praktičnost s luksuznom estetikom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Irma Tessar (@irmatessar)

Statement obuća i dodaci

Jelly sandale dobile su luksuznu evoluciju, dok su japanke postale simbol casual chic stila. Sportske tenisice transformirale su se u 'sneakerinase' – elegantne, ravne modele koji više podsjećaju na baletne cipele nego na klasične tenisice. Chunky čizme i platform modeli postali su nezamjenjivi u zimskim i jesenskim kombinacijama, često u paru s plisiranim suknjama, šarenim čarapama i pletenim grijačima. Žičane slušalice, simbol Y2K nostalgije, iznenađujuće su se vratile kao chic dodatak gotovo svakom outfitu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lara Bußmann (@lara_bsmnn)

Od svilenog šala do bullet grudnjaka

Svileni šal nosio se na bezbroj načina: oko glave u boho stilu, kao bandeau top, u struku kao remen ili kao dio same odjeće. Julian Klausner i Michael Rider pokazali su da se od kvadrata svile mogu kreirati bluze, haljine i podstave kaputa. Chloé Paddington torba zadržala je kultni lokot, ali postala lakša i praktičnija, dok je bullet grudnjak Miu Miu dokazao da donje rublje može biti ključni dio dnevnog outfita – spajajući hrabrost i kontinuirani trend redefiniranja granica između privatnog i javnog.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by British Vogue (@britishvogue)

Apsurdan trend 2025. – Labubu

Labubu, krznena stvorenja s predimenzioniranim očima i neobičnim osmijehom, simbolizirala je modni duh 2025. ‘Blind box’ koncept pretvorio je dodatak u igru na sreću, a luksuzni mikro-dizajneri počeli su izrađivati ekskluzivne kolekcije za fanove. Mnogi su ovaj trend proglasili infantilnim, ali mora se priznati da savršeno precizno odražava nostalgičan, emotivan i blago apsurdan duh godine.

@pinkmoon.baby @POP MART US labubus are my religion rn #labubuunboxing #popmartunboxing #coquetteaesthetic #pinkpilatesprincess ♬ New Flame (but I promise you) (feat. Usher & Rick Ross) - Chris Brown

Nakit u 2025. – kombinacije metala i morski motivi

Nakit je ove godine dobio novi identitet. U proljetno-ljetnom razdoblju dominirali su boho komadi, morske inspiracije, biseri, poludrago kamenje i simbolični elementi poput anđela ili djeteline. Jesensko-zimski trend okrenuo se kombinaciji metala – zlato, srebro, bakar i roza zlato slobodno su se miješali, stvarajući smjelu, ali elegantnu estetiku. Delikatno prstenje sa sjajnim kamenjem i filigranske narukvice savršeno su ilustrirale ovaj trend.

Boje godine - od maslac žute do bordo i smeđe

2025. donijela je kontrast smjelih i neutralnih tonova. Mocha Mousse ostala je omiljena baza, dok rajčica crvena, bordo i smaragdno zelena unosili dramatičnost. Candy pink i nebesko plava donijele su razigranost, a maslac žuta zamijenila je bijelu kao idealan neutralni ton. Jesenskim je mjesecima dominirala smeđa u svim nijansama karamele, kave i toffeea, dok je srebrna dodala futuristički sjaj zimskim kombinacijama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CAMILA COELHO (@camilacoelho)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anastasia Kaufmann (@ana.basos)

Moda 2025. – između mikrotrendova i trajnih simbola

U eri mikrotrendova, algoritamske prezasićenosti i estetske hiperprodukcije, moda je bila pomalo paradoksalna: sve je trajalo kratko, a neke ključne stvari kao d a su ostale prisutnima cijelu godinu. Po pitanju stila, 2025. bila je istovremeno i najduža i najkraća godina - puna reinterpretacija klasika, fuzija pop-kulture i visoke mode te komada koji su postali kulturni simboli.

Pročitajte još o:
ModaTrendovi 2025
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KLJUČNI TRENDOVI
Modni pregled 2025.: Od oversized trapera do statement bundica