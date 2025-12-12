Popis koji svi čekaju: Vogue je odabrao najbolje odjevene u 2025., na listi je i papa

Kraj godine tradicionalno donosi rekapitulacije, a u svijetu mode malo koja je iščekivana kao prestižna lista najbolje odjevenih osoba časopisa Vogue. Izdanje za 2025. godinu nije razočaralo, donoseći nerangiranu listu od 55 iznimno modno osviještenih pojedinaca – od glumaca i glazbenika do sportaša i političara. Ovogodišnji izbor slavi individualnost, hrabrost i stilsku autentičnost, a obilježila su ga i neka potpuno neočekivana imena koja su pomaknula granice shvaćanja dobrog odijevanja.

Najveće iznenađenje na listi svakako je Papa Lav XIV. Uredništvo Voguea prepoznalo je njegov stil kao onaj koji "raskida sa skromnim ukusima svog prethodnika, Pape Franje, ali zadržava svog krojača i nastavlja papinsku ostavštinu dragocjenih liturgijskih odora". Njegovim najboljim izdanjem proglašen je prvi nastup na središnjoj loži bazilike sv. Petra, kada je nosio crvenu satensku mocetu i zlatom izvezenu stolu, uparenu s križem na zlatnoj svilenoj vrpci. Uz bok Papi, kao digitalne zvijezde naslovnice, našli su se glazbenik Bad Bunny i model Alex Consani. Lista ne bi bila potpuna bez provjerenih modnih ikona. Jennifer Lawrence ponovno je dokazala da je kraljica minimalističkog stila, a njezin "savršeni outfit s bijelom majicom" brenda Lii postao je viralan. Cate Blanchett ostaje vjerna bezvremenskoj eleganciji s naglaskom na muškim krojevima, dok je dizajnerica Miuccia Prada, ikona za sebe, briljirala u jednostavnoj pamučnoj haljini-košulji na reviji za proljeće 2026., podignutoj raskošnom crvenom satenskom stolom. Među novom generacijom istaknula se Jenna Ortega, dok mušku modu na listi predstavljaju i Colman Domingo sa svojim kraljevsko plavim plaštem s potpisom Valentina te Alexander Skarsgård, koji je pomaknuo granice odvažnim kompletom Ludovica de Saint Sernina.