Najfinije proljetno jelo: Imamo recept za ukusne polpete od tikvica

Tikvice su idealna namirnica za ljetne dane, a ovaj recept za hrskave popečke donosi pravo zadovoljstvo za svačiji okus. Uživaj u laganim i zdravim zalogajima koji su jednostavni za pripremu, a odlični za obiteljske obroke ili kao užina. Polpete od tikvica možeš poslužiti uz laganu salatu ili kao savršen dodatak glavnim jelima.

Polpete od tikvica savršen su spoj okusa, teksture i hrskavosti. Tikvice su bogate vlaknima, a u kombinaciji s jednostavnim začinima, stvaraju neodoljivu i zdravu užinu. Bez obzira na to jesu li posluženi kao vegetarijanski obrok ili uz meso, ovi popečci će zasigurno biti hit na tvom stolu. A ako želiš dodatnu pikantnost, možeš dodati malo čilija ili začina po želji.

Sastojci:

2 veće tikvice

2 jaja

100 g brašna

100 g krušnih mrvica

1 žličica soli

1/2 žličice papra

1/2 žličice origana ili sušenog češnjaka (po želji)

ulje za prženje (preporučuje se suncokretovo ili maslinovo ulje)

Priprema:

Prvo, operi tikvice i naribaj ih na sitno. Stavi ih u cjedilo i posoli, kako bi ispustile višak tekućine. Ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ih dobro iscijedi.

U velikoj zdjeli pomiješaj naribane tikvice s jajima, brašnom, krušnim mrvicama, solju, paprom i ostalim začinima. Sve dobro izmiješaj dok se sastojci ne spoje i dobiješ smjesu koja se može oblikovati u male popečke.

U tavi zagrij ulje na srednje jakoj vatri. Oblikuj male popečke ili polpete od tikvica i stavi ih u vruće ulje. Prži ih 2-3 minute s obje strane, dok ne postanu zlatno smeđi i hrskavi.

Nakon prženja, izvadi popečke iz tave i stavi ih na papirnate ubruse da se ocijedi višak ulja.