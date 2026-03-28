Imamo 3 recepta za pohani kruh koji ćete poželjeti raditi svaki tjedan

Brz i jednostavan topli obrok - pohani kruh može se kombinirati na slatki ili slani način

Ako kod kuće imaš puno kruha i ne znaš što s njim napraviti - ispohaj ga! Pohani kruh je mnogima od nas jelo djetinjstva. Bilo da je za doručak uz sirni namaz i salamu ili u slatkoj varijanti s vanilin šećerom i cimetom, rijetko tko može odoljeti ovom jednostavnom, a efektnom jelu. Porcija pohanog kruha ima između 250 i 350 kalorija, ovisno o količini ulja koju koristiš, kao i vrsti kruha.

Imamo 3 recepta za pohani kruh za one dane kad želiš nešto brzo i jednostavno.

Klasičan pohani kruh

Ovo je onaj stari, dobri recept koji svi znamo iz djetinjstva – hrskav izvana, mekan iznutra, savršen uz jogurt, kiselo vrhnje ili samo krišku nekog nareska. Idealan je za kad imaš goste i ne znaš što pripremiti kao jednostavnu toplu mezu. Brzo se sprema, a još brže smaže!

Klasičan pohani kruh sastojci za 2 osobe:

4 kriške starog kruha

2 jaja

100 ml mlijeka

Prstohvat soli

Ulje za prženje

Klasičan pohani kruh priprema:

U plitkoj zdjeli umuti jaja s mlijekom i prstohvatom soli.

Kriške kruha umoči u smjesu s obje strane – neka se natopi, ali ne raspadne.

U tavi zagrij malo ulja pa stavi kriške da se prže.

Peci na srednje jakoj vatri dok ne dobiju zlatno-smeđu boju s obje strane (oko 2–3 minute po strani).

Izvadi na papirnati ubrus da upije višak masnoće.

Posluži toplo, uz prilog po želji.

Slatki pohani kruh

Ono što se u svijetu zove French toast, kod nas je zapravo slatki pohani kruh. Po želji možeš dodati i malo kakao praha ili čak ekstrakt vanilije - samo oprezno s količinom. Možeš ga presuti medom ili javorovim sirupom ili čak premazati čokoladnim namazom ili džemom.

Slatki pohani kruh sastojci:

4 kriške starog bijelog kruha

2 jaja

100 ml mlijeka

1 vanilin šećer

1 žličica cimeta

Prstohvat soli

Ulje ili maslac za prženje

Slatki pohani kruh priprema:

U zdjelici pomiješaj jaja, mlijeko, vanilin šećer, cimet i prstohvat soli.

Umoči kruh u smjesu i pusti da kratko upije s obje strane.

Na tavi zagrij malo maslaca ili ulja pa prži kriške na srednje jakoj vatri dok ne porumene.

Izvadi ih na papir da upiju višak masnoće.

Pospi šećerom u prahu i cimetom, pa posluži s dodatkom po želji (med, džem ili sirup).

Pohani kruh iz pećnice

Što ako ti se ne da stajati nad štednjakom za par šnita pohanog kruha? Spremi ga u pećnici! Zapečeni i hrskavi izvana, a iznutra mekani - recept za savršenu užinu. Možeš ih posipati šećerom u prahu, preliti medom ili dodati malo džema. Ako voliš slanu varijantu, posluži s krem sirom ili pečenim jajem.

Pohani kruh iz pećnice sastojci:

4 kriške kruha

2 jaja

100 ml mlijeka

Prstohvat soli

Maslac ili ulje za premazivanje papira za pečenje

Pohani kruh iz pećnice priprema:

Zagrij pećnicu na 200 °C i obloži lim papirom za pečenje. Lagano ga premaži maslacem ili uljem.

U zdjeli razmuti jaja s mlijekom, dodaj prstohvat soli, i ako radiš slatku verziju – vanilin šećer i malo cimeta.

Svaku krišku kruha umoči u smjesu s jajima, pazeći da se dobro natopi, ali da se ne raspadne.

Posloži kriške na pripremljeni lim.

Peci 10 minuta, zatim pažljivo okreni kriške i peci još 8–10 minuta dok ne budu zlatne i hrskave.

Posluži toplo.