Imamo 3 recepta za pohani kruh koji ćete poželjeti raditi svaki tjedan
Ako kod kuće imaš puno kruha i ne znaš što s njim napraviti - ispohaj ga! Pohani kruh je mnogima od nas jelo djetinjstva. Bilo da je za doručak uz sirni namaz i salamu ili u slatkoj varijanti s vanilin šećerom i cimetom, rijetko tko može odoljeti ovom jednostavnom, a efektnom jelu. Porcija pohanog kruha ima između 250 i 350 kalorija, ovisno o količini ulja koju koristiš, kao i vrsti kruha.
Klasičan pohani kruh
Ovo je onaj stari, dobri recept koji svi znamo iz djetinjstva – hrskav izvana, mekan iznutra, savršen uz jogurt, kiselo vrhnje ili samo krišku nekog nareska. Idealan je za kad imaš goste i ne znaš što pripremiti kao jednostavnu toplu mezu. Brzo se sprema, a još brže smaže!
Klasičan pohani kruh sastojci za 2 osobe:
- 4 kriške starog kruha
- 2 jaja
- 100 ml mlijeka
- Prstohvat soli
- Ulje za prženje
Klasičan pohani kruh priprema:
U plitkoj zdjeli umuti jaja s mlijekom i prstohvatom soli.
Kriške kruha umoči u smjesu s obje strane – neka se natopi, ali ne raspadne.
U tavi zagrij malo ulja pa stavi kriške da se prže.
Peci na srednje jakoj vatri dok ne dobiju zlatno-smeđu boju s obje strane (oko 2–3 minute po strani).
Izvadi na papirnati ubrus da upije višak masnoće.
Posluži toplo, uz prilog po želji.
Slatki pohani kruh
Ono što se u svijetu zove French toast, kod nas je zapravo slatki pohani kruh. Po želji možeš dodati i malo kakao praha ili čak ekstrakt vanilije - samo oprezno s količinom. Možeš ga presuti medom ili javorovim sirupom ili čak premazati čokoladnim namazom ili džemom.
Slatki pohani kruh sastojci:
- 4 kriške starog bijelog kruha
- 2 jaja
- 100 ml mlijeka
- 1 vanilin šećer
- 1 žličica cimeta
- Prstohvat soli
- Ulje ili maslac za prženje
Slatki pohani kruh priprema:
U zdjelici pomiješaj jaja, mlijeko, vanilin šećer, cimet i prstohvat soli.
Umoči kruh u smjesu i pusti da kratko upije s obje strane.
Na tavi zagrij malo maslaca ili ulja pa prži kriške na srednje jakoj vatri dok ne porumene.
Izvadi ih na papir da upiju višak masnoće.
Pospi šećerom u prahu i cimetom, pa posluži s dodatkom po želji (med, džem ili sirup).
Pohani kruh iz pećnice
Što ako ti se ne da stajati nad štednjakom za par šnita pohanog kruha? Spremi ga u pećnici! Zapečeni i hrskavi izvana, a iznutra mekani - recept za savršenu užinu. Možeš ih posipati šećerom u prahu, preliti medom ili dodati malo džema. Ako voliš slanu varijantu, posluži s krem sirom ili pečenim jajem.
Pohani kruh iz pećnice sastojci:
- 4 kriške kruha
- 2 jaja
- 100 ml mlijeka
- Prstohvat soli
- Maslac ili ulje za premazivanje papira za pečenje
Pohani kruh iz pećnice priprema:
Zagrij pećnicu na 200 °C i obloži lim papirom za pečenje. Lagano ga premaži maslacem ili uljem.
U zdjeli razmuti jaja s mlijekom, dodaj prstohvat soli, i ako radiš slatku verziju – vanilin šećer i malo cimeta.
Svaku krišku kruha umoči u smjesu s jajima, pazeći da se dobro natopi, ali da se ne raspadne.
Posloži kriške na pripremljeni lim.
Peci 10 minuta, zatim pažljivo okreni kriške i peci još 8–10 minuta dok ne budu zlatne i hrskave.
Posluži toplo.