Najbolji pileći paprikaš s mladim povrćem: Sočan, bogat i pun okusa

Ovaj paprikaš, bogat povrćem, ne traži nužno prilog, no izvrsno se slaže sa svježim kruhom za umakanje u slasni umak. On je dokaz da najbolja jela često proizlaze iz jednostavnosti, strpljenja i ljubavi uložene u kuhanje

Pileći paprikaš jedno je od onih jela koja nas trenutno vraćaju u djetinjstvo, za bakin ili mamin stol. Topao, krepak i prepun okusa, ovaj klasik istočnoeuropske i srednjoeuropske kuhinje predstavlja vrhunac 'comfort fooda', jelo koje tješi i hrani dušu jednako kao i tijelo. Iako postoji bezbroj inačica, od onih koje se poslužuju s noklicama ili tjesteninom do onih gušćih, gotovo nalik na gulaš, verzija s mladim povrćem donosi posebnu svježinu i čini ga cjelovitim obrokom u jednom loncu. Tajna savršenog paprikaša ne leži u kompliciranim tehnikama, već u strpljenju i odabiru kvalitetnih namirnica koje zajedno stvaraju harmoniju okusa.

Temelji dobrog okusa

Prije nego što upalite štednjak, ključno je razumjeti tri stupa na kojima počiva svaki dobar paprikaš. Prvi je, naravno, piletina. Iako se prsa mogu činiti kao praktičniji odabir, pravi znalci uvijek će posegnuti za komadima s kosti, poput batka i zabatka. Masnoća i kost tijekom dugog i laganog kuhanja otpuštaju bogatstvo okusa i kolagena, što umaku daje neusporedivo puniju teksturu i dubinu. Drugi, i možda najvažniji, stup je paprika. Ne bilo koja, već kvalitetna, svježa, slatka mljevena paprika, po mogućnosti mađarskog podrijetla. Njezina jarka boja i slatkasta aroma duša su ovog jela, stoga na njoj ne treba štedjeti. Važno je paziti da se ne preprži jer će postati gorka i uništiti cijelo jelo. Treći stup je povrće - slatkoća luka i mrkve te svježina paprike i mladog krumpira stvaraju savršenu podlogu i ravnotežu bogatom umaku.

Recept za idealan ljetni ručak

Ovaj recept spaja tradicionalnu pripremu s bogatstvom mladog povrća, stvarajući jelo koje je istovremeno i zasitno i osvježavajuće.

Sastojci:

Pola kilograma piletine (batak, zabatak)

3 veće glavice crnog luka

2 mrkve

500 grama mladog krumpira

300 grama graška

1 svježa paprika (crvena ili žuta)

2 češnja češnjaka

1 velika žlica slatke mljevene paprike

150 mililitara pasirane rajčice

Ulje

Sol i svježe mljeveni papar

1 lovorov list

Voda ili pileći temeljac

Svježi peršin

Postupak:

1. Piletinu operite, posušite te dobro posolite i popaprite sa svih strana. U dubljem loncu na zagrijanom ulju ili masti kratko prepržite komade mesa dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu koricu. Ovo je ključan korak za razvoj okusa. Izvadite piletinu na tanjur i ostavite sa strane.

2. Na istoj masnoći dinstajte sitno sjeckani crni luk na laganoj vatri, uz povremeno miješanje, dok ne postane potpuno mekan i staklast, otprilike petnaestak minuta. Dodajte mrkvu narezanu na kolutiće i papriku na kockice pa nastavite dinstati još desetak minuta.

3. Sklonite lonac s vatre. Dodajte sitno sjeckani češnjak i veliku žlicu mljevene paprike. Brzo promiješajte, tek toliko da zamiriši, pazeći da paprika ne zagori.

4. Vratite piletinu u lonac. Dodajte mladi krumpir narezan na četvrtine ili polovice, ovisno o veličini.

5. Ulijte pasiranu rajčicu i dovoljno vode ili temeljca da prekrije sve sastojke. Dodajte lovorov list, posolite i popaprite po ukusu.

6. Kad tekućina proključa, smanjite vatru na najmanje, poklopite i kuhajte oko 40 minuta, dok piletina i krumpir ne budu potpuno mekani.

7. Pred sam kraj kuhanja dodajte grašak i kuhajte još desetak minuta. Grašak ne treba dugo kuhati kako bi zadržao svoju lijepu zelenu boju i svježinu.

8. Ako želite gušći umak, vilicom zgnječite nekoliko komada krumpira u samom loncu. Za dodatnu kremoznost, na samom kraju možete umiješati i žlicu-dvije kiselog vrhnja.

9. Pospite svježe sjeckanim peršinom i ostavite da odstoji nekoliko minuta prije posluživanja.

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