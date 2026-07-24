Najsočnija piletina iz jedne posude dolazi iz Italije – evo u čemu je njezina tajna

Metoda 'in potacchio' toliko je svestrana da se u regiji Marche na isti način pripremaju i zec, janjetina, pa čak i riba poput grdobine, što samo dokazuje genijalnost ove jednostavne tehnike kuhanja

U srcu talijanske regije Marche, gdje se brežuljci spajaju s morem, rađaju se jela koja slave jednostavnost. Jedno od takvih, Pollo in potacchio, savršen je primjer rustikalne kuhinje. Riječ je o piletini pirjanoj u bijelom vinu, rajčici, češnjaku i ružmarinu, no njezina čarolija ne leži u popisu namirnica, već u drevnoj tehnici pripreme koja skromne sastojke pretvara u sočan i nezaboravan obrok.

Tajna imena i seljačkih korijena

Naziv "potacchio" otkriva dušu ovog jela. Vjeruje se da potječe od francuske riječi "potage" (varivo) ili germanske "pott", što se odnosi na posudu u kojoj se jelo tradicionalno spremalo. To upućuje na tehniku kuhanja u loncu, temelj seljačke kuhinje gdje se strpljenjem stvarala gozba. U lokalnom dijalektu, jelo je poznato i pod onomatopejskim nazivom "alla 'ncip 'nciap", koji navodno oponaša zvuk sjeckanja mesa na dasci, dodatno naglašavajući njegovu prizemnu, domaću prirodu. To nije jelo visoke kuhinje, već okus tradicije za obiteljskim stolom.

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Ključni sastojci za autentičan okus

Iako je tehnika presudna, kvaliteta namirnica daje konačni pečat. Za ovo jelo trebat će vam:

Piletina: Tradicionalno se koristi cijelo, domaće pile ("pollo ruspante") bogatijeg okusa. Radi praktičnosti, odličan izbor su i komadi s kostima poput bataka i zabataka, jer se bijelo meso prsa može isušiti.

Maslinovo ulje: Kao temelj svakog dobrog talijanskog jela.

Aromati: Nekoliko cijelih češnjeva češnjaka i grančica svježeg ružmarina.

Tekućina za pirjanje: Kvalitetno bijelo vino i malo passate (pirea od rajčice).

Začini: Sol i svježe mljeveni papar.

Više od recepta: Tehnika koja čini razliku

Priprema je naizgled jednostavna: komadi piletine prvo se zapeku na maslinovom ulju do zlatne boje. Tada se dodaju stupovi okusa: nekoliko cijelih češnjeva češnjaka koji samo puste miris u ulje te svježi ružmarin, čija se aroma ne može zamijeniti sušenim. Piletina se potom podlijeva bijelim vinom koje daje potrebnu kiselost, a nakon što alkohol ispari, dodaje se tek mala količina passate koja oboji umak, ne preuzimajući glavnu ulogu.

Nakon dodavanja svih sastojaka, ovdje se kriju ključne finese i dva različita pristupa. Prvi, tradicionalniji, nalaže dugo krčkanje na laganoj vatri pod poklopcem, dok meso ne postane toliko mekano da se odvaja od kostiju. Drugi pristup, koji zagovaraju neki moderni talijanski kuhari, zahtijeva kuhanje na srednje jakoj vatri bez poklopca. Cilj je dobiti hrskavu, blago karameliziranu kožicu, dok unutrašnjost ostaje sočna. Ovaj proces traži više pažnje, stalno nadziranje i povremeno okretanje komada, ali rezultat je jelo izvanredne teksture koje spaja hrskavost i mekoću.

Beskrajne varijacije na klasičnu temu

Kao svako tradicionalno jelo, i Pollo in potacchio ima svoje inačice. Neki recepti koriste "soffritto" od mrkve, celera i luka kao bazu za slađi umak. Drugi pred kraj kuhanja dodaju krumpir ili crne masline. Metoda "in potacchio" toliko je svestrana da se u regiji Marche na isti način pripremaju i zec, janjetina, pa čak i riba poput grdobine, što samo dokazuje genijalnost ove jednostavne tehnike kuhanja.

Jelo se poslužuje vruće, obavezno uz krišku domaćeg kruha za upijanje dragocjenog umaka. Kao prilog idealno pristaje kremasta palenta ili pečeni krumpir. Za potpuni doživljaj, poslužite ga uz čašu svježeg bijelog vina, po mogućnosti autohtonog Verdicchia iz regije Marche, čija mineralnost savršeno parira bogatstvu jela. To je više od obroka; to je putovanje u srce Italije i podsjetnik da se najbolji okusi kriju u jednostavnosti.

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