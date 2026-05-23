Pripremite svoj balkon za ljeto! Ovako su ih uredile naše čitateljice

Naše čitateljice su nam poslane prekrasne fotografije svojih balkona i terasa na Facebook stranici Žena.hr, a mi smo ih s veseljem odlučili podijeliti. Od malih urbanih kutaka do prostranih terasa s pogledom, svaka ideja pokazuje koliko pažnje ulažu u uređenje svojih vanjskih prostora. Neki su se odlučili za minimalistički stil s neutralnim bojama, dok su drugi unijeli šarene detalje i bilje koje prostor čini živim i vedrim. Uređenje terasa uključuje udobne stolce, ležaljke, stolove za doručak, ali i dekorativne svjetlosne elemente koje stvaraju poseban ugođaj. Cvijeće i zeleni biljni kutci posebno su istaknuti, a mnogi su se potrudili i oko praktičnih rješenja za odlaganje i organizaciju. Fotografije pokazuju da balkoni i terase nisu samo prostor za opuštanje, već i mjesto za izražavanje osobnog stila. Inspirirajte se ovim idejama i prenesite dio čitateljskog kreativnog duha i u svoj dom. Možda ćete pronaći savršenu kombinaciju boja, namještaja i dekoracija koja će osvježiti vaš balkon ili terasu. S ovim malim preinakama, vaš vanjski prostor može postati omiljeno mjesto za jutarnju kavu ili večernji odmor.