Musaka na pet načina: Od grčkog klasika do lagane domaće verzije

Bez obzira za koju se verziju odlučili, jedno je sigurno: ključ uspjeha je strpljenje. Musaku je nakon pečenja potrebno ostaviti da odstoji barem petnaest do dvadeset minuta. To će omogućiti slojevima da se stegnu, a okusima da se prožmu. Tek tada će svaki komad biti savršen, čvrst i spreman za uživanje

Rijetko koje jelo budi osjećaj topline i doma kao musaka. Iako je najčešće povezujemo s Grčkom, ova slojevita poslastica ima korijene koji sežu dublje, sve do arapskog svijeta, gdje riječ musaqqa'a znači "ohlađeno". Ipak, moderna verzija s raskošnim bešamel umakom, kakvu danas poznajemo, djelo je grčkog kuhara Nikolaosa Tselementesa koji je početkom dvadesetog stoljeća tradicionalnom jelu odlučio dati europski pečat. Upravo ta prilagodljivost učinila je musaku omiljenom diljem svijeta, a svaka kuhinja čuva svoju malu tajnu njezine pripreme. Bilo da se radi o klasičnoj verziji s patlidžanom, domaćoj s krumpirom ili laganijoj varijanti s povrćem, donosimo pet recepata koji će zadovoljiti svako nepce.

Bezvremenska grčka musaka s patlidžanom

Kad pomislimo na musaku, prva slika je upravo ova: sočni slojevi patlidžana koji se izmjenjuju s bogatim umakom od mljevenog mesa, a sve je prekriveno debelim, kremastim pokrivačem od bešamela. Tajna autentične grčke musake leži u detaljima, a evo kako je pripremiti.

Sastojci:

1 kg patlidžana

maslinovo ulje, sol

Za umak od mesa:

500 g mljevene junetine ili janjetine

1 velika glavica luka, sitno sjeckana

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

400 g pelata

1 dcl crnog vina

1 žličica cimeta

prstohvat muškatnog oraščića

sol, svježe mljeveni papar

Za bešamel umak:

100 g maslaca

100 g glatkog brašna

1 l mlijeka

2 žumanjka

50 g ribanog parmezana ili kefalotirija

sol, papar, muškatni oraščić

Priprema:

1. Pripremite patlidžane: Patlidžane operite i narežite na ploške debljine oko 1 cm. Posolite ih i ostavite 30-ak minuta da puste vodu i gorčinu. Osušite ih papirnatim ručnikom, premažite maslinovim uljem i pecite u pećnici na 200°C ili na grill tavi dok ne omekšaju i dobiju zlatnu boju.

2. Skuhajte umak od mesa: Na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne postane staklast. Dodajte češnjak i meso te pržite dok meso ne posmeđi. Podlijte vinom i kuhajte dok alkohol ne ispari. Dodajte pelate, cimet, muškatni oraščić, sol i papar. Smanjite vatru i krčkajte najmanje 30 minuta dok se umak ne zgusne.

3. Pripremite bešamel: U loncu otopite maslac, dodajte brašno i kratko pržite. Postupno ulijevajte toplo mlijeko uz stalno miješanje pjenjačom kako se ne bi stvorile grudice. Kuhajte na laganoj vatri dok se umak ne zgusne. Maknite s vatre, malo ohladite pa umiješajte žumanjke i ribani sir. Začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem.

4. Složite i pecite musaku: Na dno nauljene vatrostalne posude složite red patlidžana. Prekrijte polovicom mesnog umaka. Ponovite postupak i završite slojem patlidžana. Sve prelijte pripremljenim bešamelom. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C oko 45 minuta, dok površina ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.

Domaća musaka s krumpirom

Na našim prostorima, musaka je sinonim za krumpir. Ova verzija je jednostavnija, ali nimalo manje ukusna i predstavlja pravi primjer utješne, domaće hrane.

Sastojci:

1 kg krumpira

500 g miješanog mljevenog mesa

2 glavice luka

ulje, sol, papar

1 žlica crvene paprike

Za preljev:

3 jaja

200 ml kiselog vrhnja

100 ml mlijeka

Priprema:

1. Pripremite sastojke: Krumpir ogulite i narežite na tanke ploške. Luk sitno nasjeckajte.

2. Napravite mesni umak: Na ulju pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte mljeveno meso i pržite ga dok ne dobije boju, razbijajući grudice. Začinite solju, paprom i crvenom paprikom te kratko promiješajte.

3. Složite musaku: Vatrostalnu posudu nauljite i na dno složite red ploški krumpira. Malo posolite. Preko krumpira rasporedite polovicu mesnog umaka. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sastojke, a završite redom krumpira.

4. Pecite: Zalijte s malo vode ili temeljca (otprilike do trećine visine musake). Pokrijte posudu aluminijskom folijom i pecite u pećnici zagrijanoj na 200°C oko 45 minuta, ili dok krumpir ne omekša.

5. Završite s preljevom: Umutite jaja s kiselim vrhnjem i mlijekom. Izvadite musaku iz pećnice, skinite foliju i prelijte je pripremljenim preljevom. Vratite u pećnicu i pecite otklopljeno još 15-20 minuta, dok se na vrhu ne stvori lijepa zlatna korica.

Lagana i osvježavajuća musaka s tikvicama

Za one koji traže lakšu, ljetnu varijantu, musaka s tikvicama idealan je izbor. Tikvice jelu daju svježinu i sočnost, a odlično se slažu s nježnijim vrstama mesa poput piletine ili puretine.

Sastojci:

1 kg tikvica

500 g mljevene piletine ili puretine

1 glavica luka, sjeckana

2 češnja češnjaka, sjeckana

2 svježe rajčice, narezane na kockice

svježi kopar ili peršin, sjeckani

maslinovo ulje, sol, papar

Za preljev:

3 jaja

250 g grčkog jogurta

Priprema:

1. Pripremite tikvice: Tikvice operite i narežite na ploške. Posolite ih i ostavite 20-ak minuta da puste vodu. Ocijedite ih i kratko zapecite na grill tavi ili u pećnici da dobiju boju.

2. Napravite umak: Na maslinovom ulju pirjajte luk. Dodajte piletinu i pržite dok ne pobijeli. Dodajte češnjak, narezane rajčice, sol i papar. Pirjajte 10-15 minuta dok se umak malo ne reducira. Na kraju umiješajte svježi kopar ili peršin.

3. Složite musaku: U nauljenu posudu za pečenje slažite red tikvica, pa red mesnog umaka. Ponavljajte dok ne potrošite sastojke, završavajući slojem tikvica.

4. Pecite i prelijte: Pecite u pećnici na 180°C oko 20 minuta. Za to vrijeme pripremite preljev tako da umutite jaja s grčkim jogurtom. Prelijte preko musake i vratite u pećnicu na još 15-20 minuta, dok se preljev ne stegne i ne porumeni.

Bogatstvo okusa u vegetarijanskoj musaki

Musaka može biti jednako raskošna i bez mesa, što dokazuje vegetarijanska verzija koja obiluje okusima i teksturama. Rezultat je zdravo i zasitno jelo koje će oduševiti i najveće ljubitelje mesa.

Sastojci:

2 srednja patlidžana

2 veća krumpira

maslinovo ulje, sol, papar

Za umak:

200 g smeđe ili zelene leće

250 g šampinjona, sitno sjeckanih

1 glavica luka, sjeckana

2 mrkve, sitno sjeckane

400 g sjeckane rajčice (konzerva)

2 češnja češnjaka, sjeckana

1 žličica origana

Za bešamel umak:

70 g maslaca

70 g brašna

750 ml mlijeka

prstohvat muškatnog oraščića

50 g ribanog sira po želji

Priprema:

1. Pripremite povrće: Leću skuhajte prema uputama na pakiranju i ocijedite. Patlidžane narežite na ploške, posolite i ostavite da puste vodu, a zatim ih zapecite. Krumpir narežite na tanke ploške i kratko prokuhajte (5 minuta) da malo omekša, zatim ocijedite.

2. Skuhajte umak: Na maslinovom ulju pirjajte luk i mrkvu dok ne omekšaju. Dodajte češnjak i sjeckane gljive pa pirjajte dok gljive ne puste vodu i ona ne ispari. Dodajte sjeckanu rajčicu, kuhanu leću, origano, sol i papar. Kuhajte 15-ak minuta da se okusi prožmu.

3. Napravite bešamel: Pripremite bešamel umak kao u receptu za grčku musaku.

4. Složite i pecite: Na dno nauljene posude složite red krumpira, zatim red patlidžana. Prekrijte polovicom umaka od leće. Ponovite slojeve i završite redom patlidžana. Sve prelijte bešamelom i pecite na 180°C oko 40-50 minuta, dok ne porumeni.

Sočna musaka s miješanim povrćem

Ovo je rustikalna, opuštena verzija musake koja slavi obilje ljetnog povrća. Posebnost ove musake je u tome što sokovi rajčice i paprike tijekom pečenja prožimaju krumpir i meso, stvarajući nevjerojatno sočno i aromatično jelo.

Sastojci:

4 srednja krumpira

2 tikvice

2 paprike (crvena i žuta)

3 zrele rajčice

300 g mljevenog mesa

1 glavica luka

sol, papar, mediteranski začini (origano, bosiljak)

ulje

Za preljev:

3 jaja

150 ml vrhnja za kuhanje

Priprema:

1. Pripremite sastojke: Sve povrće narežite na tanje ploške ili kolutove. Luk sitno nasjeckajte. Na malo ulja kratko popržite mljeveno meso s lukom, tek toliko da promijeni boju. Posolite i popaprite.

2. Složite musaku: Na dno veće, nauljene posude za pečenje složite red krumpira. Malo posolite i pospite začinima. Zatim slažite red tikvica, red paprika i red rajčica. Između slojeva povrća tanko rasporedite pripremljeno mljeveno meso. Ponavljajte dok ne potrošite sastojke, završavajući slojem rajčica.

3. Pecite: Sve pokapajte s malo ulja, pokrijte folijom i pecite na 200°C oko 50-60 minuta, dok povrće potpuno ne omekša.

4. Prelijte i zapecite: Umutite jaja s vrhnjem za kuhanje, malo posolite. Izvadite musaku iz pećnice, skinite foliju, prelijte i vratite da se peče još 10-15 minuta dok preljev ne dobije zlatnu boju.