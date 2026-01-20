Tajna najmekših kiflica: Pet provjerenih recepata za savršeno pecivo

Bez obzira koji recept odabrali, domaće kiflice unose posebnu toplinu u svaki dom. Poslužite ih tople, uz šalicu kave ili jogurta, i uživajte u svakom zalogaju. Dobar tek!

Rijetko što može nadmašiti miris svježe pečenih kiflica koji se širi domom. Bilo da su punjene sirom, šunkom, pekmezom ili čokoladom, kiflice su neizostavan dio obiteljskih okupljanja, proslava i doručka vikendom. Iako se na prvi pogled čine jednostavnima, put do onih savršeno mekanih, prozračnih kiflica koje se tope u ustima krije nekoliko malih tajni. Od bakinih bilježnica do modernih kulinarskih blogova, potraga za idealnim receptom je vječna, no ključ uspjeha leži u pravom omjeru sastojaka i nekoliko provjerenih trikova.

U nastavku donosimo sve što trebate znati kako bi vaše kiflice svaki put bile mekane poput oblaka, uz pet odabranih recepata koji garantiraju uspjeh, bez obzira jeste li iskusni pekar ili tek početnik.

Ključni savjeti za tijesto mekano poput oblaka

Prije nego što zaronimo u recepte, važno je usvojiti nekoliko osnovnih pravila. Mekoća kiflica počinje s pažljivom pripremom tijesta. Prvi korak je aktivacija kvasca, za koju je ključno koristiti mlako, nikako vruće mlijeko, jer će previsoka temperatura uništiti kvasac. Tijesto treba mijesiti dovoljno dugo da postane glatko i elastično, ali pripazite da ne dodajete previše brašna. Osjećaj pod prstima je najbolji pokazatelj; tijesto treba biti mekano, ali ne i ljepljivo.

Sastojci poput jogurta, kiselog vrhnja ili maslaca daju tijestu potrebnu masnoću i vlažnost, što rezultira bogatijim okusom i mekoćom. Zanimljiv trik koji koriste mnogi iskusni pekari je dodavanje jedne žlice jabučnog octa ili limunovog soka u tijesto, što doprinosi njegovoj rahlosti. Nakon što je tijesto umiješeno, ključno je ostaviti ga da se diže na toplom mjestu, pokriveno krpom, dok ne udvostruči volumen. Za krajnji dodir mekoće, tek pečene kiflice možete na nekoliko minuta pokriti čistom kuhinjskom krpom kako bi zadržale paru i ostale sočne.

Pet recepata za kiflice koje uvijek uspijevaju

Svaki od ovih recepata ima nešto posebno što ga izdvaja, no svima je zajednički cilj: postići savršenu mekoću i okus koji se pamti.

Klasične kiflice koje se tope u ustima

Ovaj recept je idealan za one koji nemaju strpljenja čekati dugo dizanje tijesta. Tajna je u tome što se tijesto oblikuje odmah nakon miješenja, a kiflice se potom dižu posložene u plehu.

Sastojci:

500 g glatkog brašna

250 ml mlakog mlijeka

100 ml ulja

1 kockica svježeg kvasca

3 žličice šećera

1 žličica soli

1 žumanjak

malo mlijeka za premazivanje

Priprema:

Aktivirajte kvasac u mlakom mlijeku sa šećerom. Nakon toga, sve sastojke spojite i umijesite glatko tijesto. Odmah ga razvaljajte, režite trokute, punite nadjevom po želji i rolajte. Posložite ih u pleh i ostavite da se dižu dok se pećnica grije. Prije pečenja premažite ih mješavinom žumanjka i mlijeka.

Brze jogurt kiflice bez čekanja

Ove su kiflice spas kada vam se najave iznenadni gosti. Zahvaljujući jogurtu i prašku za pecivo, tijesto je odmah spremno za oblikovanje.

Sastojci:

600 g mekog brašna

1 vrećica suhog kvasca

1 vrećica praška za pecivo

200 ml jogurta

200 ml mlijeka

100 ml ulja

1 žličica soli

1 žličica šećera

Priprema:

Pomiješajte suhe sastojke: brašno, suhi kvasac i prašak za pecivo. Dodajte jogurt, mlijeko, ulje te sol i šećer. Umijesite tijesto, odmah ga razvaljajte u krug, izrežite trokute i oblikujte kiflice. Mogućnosti za punjenje su brojne, od slanih do slatkih varijanti poput [pekmeza od smokava ili čokoladnog namaza](https://balkanlunchbox.com/crescents-crescent-rolls-domace-kiflice-kifle-recipe/). Pecite ih na 180°C oko 25 minuta.

Profimedia

Mliječne kiflice s dodatkom octa

Ovaj recept donosi nevjerojatnu rahlost zahvaljujući kombinaciji maslaca, ulja i jabučnog octa.

Sastojci:

550 g glatkog brašna

10 g soli

10 g šećera

7 g suhog kvasca

50 g maslaca

50 ml ulja

300 ml hladnog mlijeka

1 velika žlica jabučnog octa

Priprema:

U jednoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, sol, šećer i suhi kvasac. U posebnoj posudi otopite maslac s uljem, maknite s vatre pa ohladite hladnim mlijekom. U tekućinu dodajte jednu veliku žlicu jabučnog octa. Postupno spajajte suhe i mokre sastojke te mijesite dok ne dobijete mekano tijesto. Ostavite ga da se diže pola sata, a zatim oblikujte kiflice. Prije pečenja premažite ih s malo mlijeka i pecite 18 do 20 minuta na 190°C.

Bogate kiflice sa sirom po bakinom receptu

Za ljubitelje slanih peciva, ovo je recept koji osvaja.

Sastojci za tijesto:

1 kg brašna

500 ml mlijeka

2 jaja

150 ml ulja

1 kocka svježeg kvasca

Sastojci za nadjev:

500 g svježeg sira

1 jaje

malo zaleđenog margarina za ribanje

Priprema:

Od navedenih sastojaka umijesite tijesto i ostavite ga da se digne. Za nadjev, pomiješajte svježi sir s jednim jajetom. Nakon što se tijesto digne, podijelite ga na manje loptice, razvaljajte, punite sirom i motajte. Poseban trik ovog recepta je ribanje zaleđenog margarina preko kiflica posloženih u plehu neposredno prije pečenja. To im daje dodatnu hrskavost i bogatstvo okusa.

Profimedia

Pamuk kiflice s praškom za pecivo

Kombinacija kvasca i praška za pecivo u ovom receptu jamči iznimno prozračnu teksturu.

Sastojci:

500 g mekog brašna

½ vrećice praška za pecivo

2 žličice soli

2 žličice šećera

20 g svježeg kvasca

250 ml toplog mlijeka

100 ml ulja

1 jaje (+ jedno jaje za premazivanje)

sezam za posipanje

Priprema:

Aktivirajte 20 grama svježeg kvasca u 250 mililitara toplog mlijeka. U posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sol i šećer. U brašno dodajte 100 mililitara ulja, jedno jaje i nadošli kvasac. Umijesite tijesto. Nakon što se tijesto digne, premijesite ga, oblikujte kiflice, premažite razmućenim jajetom i pospite sezamom. Rezultat su kiflice mekane i lagane poput pamuka.