5 jednostavnih recepata za slastice s jagodama kojima je teško odoljeti

Bilo da ste se odlučili za brzi kolač ili raskošnu kremastu tortu, ovi recepti dokazuju da je za uživanje u sezoni jagoda potrebno samo malo volje i nekoliko jednostavnih sastojaka. Prepustite se slatkim okusima i unesite dašak proljeća na svoj stol

Stigla je sezona jagoda, slatkih crvenih plodova koji su mnogima omiljeni vjesnici toplijih dana. Njihov miris i okus asociraju na proljeće i ljeto, a košarice pune svježe ubranih plodova pozivaju na kulinarsku kreativnost. Srećom, za pripremu spektakularnih deserata nisu vam potrebne napredne slastičarske vještine. Jagode su zahvalne jer se sjajno slažu s jednostavnim sastojcima poput vrhnja, jogurta ili prhkog tijesta, a njihova prirodna slatkoća i vibrantna boja svaku slasticu čine posebnom.

Donosimo pet provjerenih i jednostavnih recepata koji ne zahtijevaju puno vremena ni truda, a jamče savršen desert za svaku prigodu, od opuštenog popodnevnog druženja do svečanijeg obiteljskog ručka.

Brzi jogurt kolač za početnike

Ako tražite recept koji ne može poći po zlu, ovo je pravi izbor. Riječ je o klasičnom biskvitnom kolaču čija se jednostavnost krije u načinu mjerenja sastojaka - sve se mjeri čašom od jogurta, što eliminira potrebu za vagom i ubrzava pripremu.

Sastojci:

4 jaja

1 čaša šećera

1 čaša ulja

2 čaše jogurta

3 čaše oštrog brašna

1 prašak za pecivo

oko 500 g svježih jagoda

Priprema:

Pjenasto izmiksajte jaja sa šećerom, dodajte tekuće sastojke - ulje i jogurt, a zatim lagano umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo. Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje, a po vrhu bogato rasporedite narezane jagode koje će tijekom pečenja pustiti svoj sok i utonuti u mekani biskvit. Pecite ga tridesetak do četrdeset minuta na 180 °C i poslužite ohlađenog.

Tiramisu s jagodama bez pečenja

Ova lagana i osvježavajuća verzija slavnog talijanskog deserta idealna je za toplije dane jer se ne peče i gotova je za svega petnaestak minuta. Budući da ne sadrži jaja, pogodna je za sve koji ih izbjegavaju.

Sastojci:

250 g mascarpone sira

200 ml slatkog vrhnja

2 žlice šećera u prahu

1 pakiranje piškota

oko 300 g jagoda

malo mlijeka ili soka od naranče (za umakanje)

Priprema:

Prvo umutite slatko vrhnje u čvrsti šlag, a zatim mu lagano dodajte mascarpone i šećer te sjedinite u glatku kremu. Piškote kratko umočite u tekućinu i složite na dno posude. Premažite ih polovicom kreme, poslažite sloj narezanih jagoda, zatim ponovite red piškota i završite s ostatkom kreme. Desert je potrebno dobro ohladiti u hladnjaku prije posluživanja kako bi se okusi proželi.

Rustikalni galette s francuskim šarmom

Galette je vrsta otvorene pite koja osvaja svojim rustikalnim izgledom. Njezina najveća prednost je što ne zahtijeva preciznost - rubovi se slobodno preklapaju, a upravo joj taj "nesavršeni" izgled daje poseban šarm.

Sastojci:

1 pakiranje gotovog prhkog ili lisnatog tijesta

oko 400 g jagoda

2 žlice šećera

1 žlica gustina (kukuruznog škroba)

malo limunova soka

Priprema:

Jagode narežite i pomiješajte s ostalim sastojcima za nadjev. Tijesto razvaljajte u krug, a na sredinu rasporedite pripremljene jagode, ostavljajući slobodan rub od tri do četiri centimetra. Rubove tijesta jednostavno preklopite prema unutra, preko nadjeva. Pecite na 200 °C dvadesetak minuta, odnosno dok tijesto ne postane zlatno i hrskavo. Poslužite toplo, idealno uz kuglicu sladoleda od vanilije. Mnoštvo sličnih recepata koji slave jednostavnost i okus voća može se pronaći na stranicama zaljubljenika u slastice diljem svijeta, što dokazuje univerzalnu privlačnost ovakvih deserata.

Francuski clafoutis s jagodama

Clafoutis je tradicionalni francuski desert koji potječe iz regije Limousin, a teksturom se nalazi negdje između gustog pudinga i zapečene palačinke. Priprema je iznimno jednostavna.

Sastojci:

oko 400 g jagoda

3-4 jaja

100 g šećera

120 g brašna

250 ml mlijeka

prstohvat soli

malo ekstrakta vanilije

maslac za premazivanje posude

Priprema:

U vatrostalnu posudu, prethodno namazanu maslacem, poslažite cijele ili na polovice narezane jagode. U drugoj zdjeli izmiksajte jaja sa šećerom, brašnom, mlijekom, prstohvatom soli i malo ekstrakta vanilije. Dobit ćete tekuću smjesu, sličnu onoj za palačinke, koju jednostavno prelijete preko jagoda. Pecite na 180 °C oko 35 do 45 minuta, sve dok se smjesa u sredini ne stisne i ne dobije lijepu zlatnu boju. Prije posluživanja, desert pospite šećerom u prahu.

Pijesak torta s jagodama

Za ljubitelje kremastih i izdašnih slastica koje ne zahtijevaju paljenje pećnice, pijesak torta s jagodama je pun pogodak. Riječ je o torti koja se slaže u slojevima, a baza za sve kreme je ista, što znatno olakšava pripremu.

Sastojci:

6 pudinga od vanilije

1,5 l mlijeka

šećer po ukusu

250 g omekšalog maslaca

300 g mljevenog keksa

300 g kokosa

300 g mljevenih oraha

oko 500 g narezanih jagoda

Priprema:

Skuhajte šest pudinga od vanilije u jednoj i pol litri mlijeka s količinom šećera po ukusu. U ohlađenu smjesu umiješajte omekšali maslac. Dobivenu kremu podijelite na tri jednaka dijela. U prvi dio umiješajte mljeveni keks, u drugi kokos, a u treći mljevene orahe. U kalup za tortu prvo rasporedite sloj s keksom, na njega poslažite narezane jagode, zatim premažite slojem s kokosom i na kraju završite slojem s orasima. Tortu je potrebno dobro ohladiti, najbolje preko noći, kako bi se slojevi stisnuli i povezali.