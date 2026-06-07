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LAGANO I OSVJEŽAVAJUĆE

Hladne juhe su najbolji način da se osvježite tijekom ljetnih vrućina - imamo sjajne recepte

Ana Ivančić
7. lipnja 2026.
Hladne juhe su najbolji način da se osvježite tijekom ljetnih vrućina - imamo sjajne recepte
Shutterstock
Hladne juhe svakog ljeta ponovno postaju omiljen izbor, a osim što su ukusne i pune svježih sastojaka, pripremaju se brzo, lako i savršeno odgovaraju sparnim danima kada nam se jede nešto lagano, ali fino

Kad temperature prijeđu trideset stupnjeva i boravak u pregrijanoj kuhinji postane nezamisliv, na red dolaze lagani i osvježavajući obroci koji ne traže sate kuhanja. Upravo zato hladne juhe svakog ljeta ponovno dolaze u fokus. Osim što su osvježavajuće i pune okusa, idealne su za dane kada vam se jede nešto lagano, a opet hranjivo.

Od poznatog španjolskog gazpacha do kremastih juha od krastavaca ili rajčice, hladne juhe odavno su prestale biti rezervirane samo za restorane i gourmet jelovnike. Pripremaju se brzo, često bez puno kuhanja, a najbolji dio je to što su još ukusnije nakon što se dobro ohlade u hladnjaku. Savršeno funkcioniraju kao lagani ručak, predjelo ili brzinski obrok usred sparnog dana. Poslužene u zdjelici ili čak u čaši, pravo su malo ljetno osvježenje koje će vas rashladiti bolje od mnogih klasičnih jela.

U nastavku donosimo nekoliko sjajnih recepata za hladne juhe koje su idealan izbor za vruće ljetne dane.

Gazpacho juha recept

Sastojci:

  • Jedan kilogram zrelih rajčica (za intenzivniji okus, koristite sorte poput volovskog srca ili šljivara)
  • Jedan svježi krastavac srednje veličine
  • Jedna zelena ili crvena paprika
  • Jedna manja glavica crvenog luka
  • Dva režnja češnjaka
  • Dvije kriške starog bijelog kruha, bez kore
  • Tri žlice kvalitetnog ekstradjevičanskog maslinovog ulja
  • Dvije žlice crvenog vinskog octa (ili sherry octa za autentičniji okus)
  • Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu
  • Hladna voda po potrebi

Priprema:

  • Povrće temeljito operite. Rajčice narežite na četvrtine. Krastavac ogulite, prepolovite i žličicom izvadite sjemenke, a zatim ga nasjeckajte. Paprici uklonite peteljku i sjemenke pa je također nasjeckajte. Luk i češnjak grubo narežite.
  • Kriške kruha namočite u malo vode na nekoliko minuta dok ne omekšaju, a zatim ih dobro ocijedite stiskanjem.
  • U blender stavite polovicu rajčica, krastavac, papriku, luk, češnjak i ocijeđeni kruh. Miksajte dok ne dobijete grubu smjesu.
  • Dodajte ostatak rajčica, maslinovo ulje, ocat, sol i papar. Nastavite miksati velikom brzinom dok juha ne postane potpuno glatka i kremasta. Ako je pregusta, dodajte malo hladne vode dok ne postignete željenu konzistenciju.
  • Probajte i po potrebi dodatno začinite. Okusi će se hlađenjem dodatno razviti.
  • Juhu prebacite u staklenu posudu, pokrijte i ostavite u hladnjaku najmanje četiri sata, a idealno preko noći.
  • Poslužite dobro ohlađeno, ukrašeno sitno sjeckanim povrćem (rajčica, krastavac, paprika), krutonima ili s nekoliko kapi maslinovog ulja.

Hladne juhe su najbolji način da se osvježite tijekom ljetnih vrućina - imamo sjajne recepte
Pexels

Hladna juha od krastavca

Sastojci:

  • Tri do četiri krastavca salatara (oko 600 g)
  • 350 ml punomasnog grčkog jogurta
  • 60 ml ekstradjevičanskog maslinovog ulja
  • Sok jednog limuna
  • Dvije žlice svježe nasjeckanog kopra
  • Jedna žlica svježe nasjeckane mente ili bosiljka
  • Jedan manji režanj češnjaka, sitno nasjeckan
  • Pola žličice meda ili agavinog sirupa (za balansiranje kiselosti)
  • Sol i bijeli papar po ukusu

Priprema:

  • Krastavce operite, ogulite i narežite na veće komade. Ako koristite domaće krastavce s velikim sjemenkama, preporučljivo ih je ukloniti. Sačuvajte nekoliko tankih kriški za ukrašavanje.
  • U blender stavite nasjeckane krastavce, grčki jogurt, maslinovo ulje, limunov sok, kopar, mentu, češnjak, med, sol i papar.
  • Miksajte sve sastojke na najjačoj brzini dok ne dobijete potpuno glatku i baršunastu smjesu.
  • Juhu prelijte u posudu, pokrijte je i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata da se okusi prožmu i da se juha jako dobro ohladi.
  • Prije posluživanja, juhu dobro promiješajte. Ulijte je u ohlađene zdjelice ili čaše, pokapajte s još malo maslinovog ulja i ukrasite kriškama krastavca i listićima svježe mente.

Hladne juhe su najbolji način da se osvježite tijekom ljetnih vrućina - imamo sjajne recepte
Pexels

Ajo Blanco (Bijeli gazpacho)

Sastojci:

  • 150 g blanširanih badema (bez kožice)
  • 100 g starog bijelog kruha (samo sredina)
  • 2-3 režnja češnjaka (prema ukusu)
  • 100 ml ekstradjevičanskog maslinovog ulja
  • 3 žlice sherry octa
  • 750 ml - 1 l hladne vode
  • Sol po ukusu
  • Za posluživanje: bijelo grožđe ili kockice dinje

Priprema:

  • Kruh namočite u hladnoj vodi na desetak minuta, a zatim ga dobro ocijedite.
  • U snažnom blenderu miksajte bademe i češnjak dok se ne pretvore u finu pastu.
  • Dodajte ocijeđeni kruh i nastavite miksati.
  • Dok blender radi na niskoj brzini, polako ulijevajte maslinovo ulje u tankom mlazu, kao da radite majonezu. Smjesa će postati gusta i kremasta.
  • Dodajte ocat i sol, a zatim postepeno dodajte hladnu vodu dok ne postignete željenu gustoću juhe.
  • Probajte i po potrebi dodatno začinite.
  • Juhu prebacite u posudu, pokrijte i dobro ohladite u hladnjaku, najmanje 4 sata.
  • Poslužite vrlo hladno, ukrašeno prepolovljenim bobicama grožđa ili komadićima dinje i s nekoliko kapi maslinovog ulja.

Hladna juha od cikle

Sastojci:

  • 500 g kuhane ili ukiseljene cikle, naribane
  • 1 litra kefira ili mlaćenice (buttermilk)
  • 1 veliki svježi krastavac, nariban ili narezan na sitne kockice
  • 2-3 mlada luka, sitno nasjeckana (i bijeli i zeleni dio)
  • Veliki svežanj svježeg kopra, sitno nasjeckan
  • 2 tvrdo kuhana jaja
  • Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu
  • Za posluživanje (opcionalno): kuhani krumpir

Priprema:

  • U velikoj zdjeli pomiješajte naribanu ciklu, naribani krastavac, nasjeckani mladi luk i kopar.
  • Prelijte povrće hladnim kefirom ili mlaćenicom i dobro promiješajte.
  • Začinite solju i paprom po ukusu. Dobro promiješajte.
  • Pokrijte zdjelu i stavite juhu u hladnjak na najmanje sat vremena kako bi se okusi sjedinili i juha dobro ohladila.
  • Jaja ogulite i prerežite na polovice.
  • Juhu poslužite u dubokim tanjurima ili zdjelicama, s polovicom kuhanog jajeta u svakoj porciji. Po želji, sa strane poslužite topli kuhani krumpir.

Hladna juha od avokada

Sastojci:

  • 2 zrela avokada
  • 200 ml biljnog ili običnog jogurta
  • sok jedne limete
  • šaka svježeg korijandra ili peršina
  • maslinovo ulje
  • sol i papar

Priprema:

  • Sve sastojke stavite u blender i miksajte do kremaste teksture.
  • Poslužite dobro ohlađeno, uz nekoliko kapi maslinovog ulja i svježe začinsko bilje.

Hladne juhe su najbolji način da se osvježite tijekom ljetnih vrućina - imamo sjajne recepte
Pexels

Hladna juha od dinje i mente

Sastojci:

  • pola manje dinje
  • 150 ml grčkog jogurta
  • nekoliko listića mente
  • sok limete
  • prstohvat soli

Priprema:

  • Dinja narežite na kockice i zajedno s ostalim sastojcima izmiksajte u blenderu.
  • Ohladite prije posluživanja, a po želji dodajte nekoliko komadića svježe dinje na vrh.

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LAGANO I OSVJEŽAVAJUĆE
Hladne juhe su najbolji način da se osvježite tijekom ljetnih vrućina - imamo sjajne recepte