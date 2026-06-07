Hladne juhe su najbolji način da se osvježite tijekom ljetnih vrućina - imamo sjajne recepte
Kad temperature prijeđu trideset stupnjeva i boravak u pregrijanoj kuhinji postane nezamisliv, na red dolaze lagani i osvježavajući obroci koji ne traže sate kuhanja. Upravo zato hladne juhe svakog ljeta ponovno dolaze u fokus. Osim što su osvježavajuće i pune okusa, idealne su za dane kada vam se jede nešto lagano, a opet hranjivo.
Od poznatog španjolskog gazpacha do kremastih juha od krastavaca ili rajčice, hladne juhe odavno su prestale biti rezervirane samo za restorane i gourmet jelovnike. Pripremaju se brzo, često bez puno kuhanja, a najbolji dio je to što su još ukusnije nakon što se dobro ohlade u hladnjaku. Savršeno funkcioniraju kao lagani ručak, predjelo ili brzinski obrok usred sparnog dana. Poslužene u zdjelici ili čak u čaši, pravo su malo ljetno osvježenje koje će vas rashladiti bolje od mnogih klasičnih jela.
U nastavku donosimo nekoliko sjajnih recepata za hladne juhe koje su idealan izbor za vruće ljetne dane.
Gazpacho juha recept
Sastojci:
- Jedan kilogram zrelih rajčica (za intenzivniji okus, koristite sorte poput volovskog srca ili šljivara)
- Jedan svježi krastavac srednje veličine
- Jedna zelena ili crvena paprika
- Jedna manja glavica crvenog luka
- Dva režnja češnjaka
- Dvije kriške starog bijelog kruha, bez kore
- Tri žlice kvalitetnog ekstradjevičanskog maslinovog ulja
- Dvije žlice crvenog vinskog octa (ili sherry octa za autentičniji okus)
- Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu
- Hladna voda po potrebi
Priprema:
- Povrće temeljito operite. Rajčice narežite na četvrtine. Krastavac ogulite, prepolovite i žličicom izvadite sjemenke, a zatim ga nasjeckajte. Paprici uklonite peteljku i sjemenke pa je također nasjeckajte. Luk i češnjak grubo narežite.
- Kriške kruha namočite u malo vode na nekoliko minuta dok ne omekšaju, a zatim ih dobro ocijedite stiskanjem.
- U blender stavite polovicu rajčica, krastavac, papriku, luk, češnjak i ocijeđeni kruh. Miksajte dok ne dobijete grubu smjesu.
- Dodajte ostatak rajčica, maslinovo ulje, ocat, sol i papar. Nastavite miksati velikom brzinom dok juha ne postane potpuno glatka i kremasta. Ako je pregusta, dodajte malo hladne vode dok ne postignete željenu konzistenciju.
- Probajte i po potrebi dodatno začinite. Okusi će se hlađenjem dodatno razviti.
- Juhu prebacite u staklenu posudu, pokrijte i ostavite u hladnjaku najmanje četiri sata, a idealno preko noći.
- Poslužite dobro ohlađeno, ukrašeno sitno sjeckanim povrćem (rajčica, krastavac, paprika), krutonima ili s nekoliko kapi maslinovog ulja.
Hladna juha od krastavca
Sastojci:
- Tri do četiri krastavca salatara (oko 600 g)
- 350 ml punomasnog grčkog jogurta
- 60 ml ekstradjevičanskog maslinovog ulja
- Sok jednog limuna
- Dvije žlice svježe nasjeckanog kopra
- Jedna žlica svježe nasjeckane mente ili bosiljka
- Jedan manji režanj češnjaka, sitno nasjeckan
- Pola žličice meda ili agavinog sirupa (za balansiranje kiselosti)
- Sol i bijeli papar po ukusu
Priprema:
- Krastavce operite, ogulite i narežite na veće komade. Ako koristite domaće krastavce s velikim sjemenkama, preporučljivo ih je ukloniti. Sačuvajte nekoliko tankih kriški za ukrašavanje.
- U blender stavite nasjeckane krastavce, grčki jogurt, maslinovo ulje, limunov sok, kopar, mentu, češnjak, med, sol i papar.
- Miksajte sve sastojke na najjačoj brzini dok ne dobijete potpuno glatku i baršunastu smjesu.
- Juhu prelijte u posudu, pokrijte je i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata da se okusi prožmu i da se juha jako dobro ohladi.
- Prije posluživanja, juhu dobro promiješajte. Ulijte je u ohlađene zdjelice ili čaše, pokapajte s još malo maslinovog ulja i ukrasite kriškama krastavca i listićima svježe mente.
Ajo Blanco (Bijeli gazpacho)
Sastojci:
- 150 g blanširanih badema (bez kožice)
- 100 g starog bijelog kruha (samo sredina)
- 2-3 režnja češnjaka (prema ukusu)
- 100 ml ekstradjevičanskog maslinovog ulja
- 3 žlice sherry octa
- 750 ml - 1 l hladne vode
- Sol po ukusu
- Za posluživanje: bijelo grožđe ili kockice dinje
Priprema:
- Kruh namočite u hladnoj vodi na desetak minuta, a zatim ga dobro ocijedite.
- U snažnom blenderu miksajte bademe i češnjak dok se ne pretvore u finu pastu.
- Dodajte ocijeđeni kruh i nastavite miksati.
- Dok blender radi na niskoj brzini, polako ulijevajte maslinovo ulje u tankom mlazu, kao da radite majonezu. Smjesa će postati gusta i kremasta.
- Dodajte ocat i sol, a zatim postepeno dodajte hladnu vodu dok ne postignete željenu gustoću juhe.
- Probajte i po potrebi dodatno začinite.
- Juhu prebacite u posudu, pokrijte i dobro ohladite u hladnjaku, najmanje 4 sata.
- Poslužite vrlo hladno, ukrašeno prepolovljenim bobicama grožđa ili komadićima dinje i s nekoliko kapi maslinovog ulja.
Hladna juha od cikle
Sastojci:
- 500 g kuhane ili ukiseljene cikle, naribane
- 1 litra kefira ili mlaćenice (buttermilk)
- 1 veliki svježi krastavac, nariban ili narezan na sitne kockice
- 2-3 mlada luka, sitno nasjeckana (i bijeli i zeleni dio)
- Veliki svežanj svježeg kopra, sitno nasjeckan
- 2 tvrdo kuhana jaja
- Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu
- Za posluživanje (opcionalno): kuhani krumpir
Priprema:
- U velikoj zdjeli pomiješajte naribanu ciklu, naribani krastavac, nasjeckani mladi luk i kopar.
- Prelijte povrće hladnim kefirom ili mlaćenicom i dobro promiješajte.
- Začinite solju i paprom po ukusu. Dobro promiješajte.
- Pokrijte zdjelu i stavite juhu u hladnjak na najmanje sat vremena kako bi se okusi sjedinili i juha dobro ohladila.
- Jaja ogulite i prerežite na polovice.
- Juhu poslužite u dubokim tanjurima ili zdjelicama, s polovicom kuhanog jajeta u svakoj porciji. Po želji, sa strane poslužite topli kuhani krumpir.
Hladna juha od avokada
Sastojci:
- 2 zrela avokada
- 200 ml biljnog ili običnog jogurta
- sok jedne limete
- šaka svježeg korijandra ili peršina
- maslinovo ulje
- sol i papar
Priprema:
- Sve sastojke stavite u blender i miksajte do kremaste teksture.
- Poslužite dobro ohlađeno, uz nekoliko kapi maslinovog ulja i svježe začinsko bilje.
Hladna juha od dinje i mente
Sastojci:
- pola manje dinje
- 150 ml grčkog jogurta
- nekoliko listića mente
- sok limete
- prstohvat soli
Priprema:
- Dinja narežite na kockice i zajedno s ostalim sastojcima izmiksajte u blenderu.
- Ohladite prije posluživanja, a po želji dodajte nekoliko komadića svježe dinje na vrh.