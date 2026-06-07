Hladne juhe su najbolji način da se osvježite tijekom ljetnih vrućina - imamo sjajne recepte

Hladne juhe svakog ljeta ponovno postaju omiljen izbor, a osim što su ukusne i pune svježih sastojaka, pripremaju se brzo, lako i savršeno odgovaraju sparnim danima kada nam se jede nešto lagano, ali fino

Kad temperature prijeđu trideset stupnjeva i boravak u pregrijanoj kuhinji postane nezamisliv, na red dolaze lagani i osvježavajući obroci koji ne traže sate kuhanja. Upravo zato hladne juhe svakog ljeta ponovno dolaze u fokus. Osim što su osvježavajuće i pune okusa, idealne su za dane kada vam se jede nešto lagano, a opet hranjivo.

Od poznatog španjolskog gazpacha do kremastih juha od krastavaca ili rajčice, hladne juhe odavno su prestale biti rezervirane samo za restorane i gourmet jelovnike. Pripremaju se brzo, često bez puno kuhanja, a najbolji dio je to što su još ukusnije nakon što se dobro ohlade u hladnjaku. Savršeno funkcioniraju kao lagani ručak, predjelo ili brzinski obrok usred sparnog dana. Poslužene u zdjelici ili čak u čaši, pravo su malo ljetno osvježenje koje će vas rashladiti bolje od mnogih klasičnih jela.

U nastavku donosimo nekoliko sjajnih recepata za hladne juhe koje su idealan izbor za vruće ljetne dane.

Gazpacho juha recept

Sastojci:

Jedan kilogram zrelih rajčica (za intenzivniji okus, koristite sorte poput volovskog srca ili šljivara)

Jedan svježi krastavac srednje veličine

Jedna zelena ili crvena paprika

Jedna manja glavica crvenog luka

Dva režnja češnjaka

Dvije kriške starog bijelog kruha, bez kore

Tri žlice kvalitetnog ekstradjevičanskog maslinovog ulja

Dvije žlice crvenog vinskog octa (ili sherry octa za autentičniji okus)

Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Hladna voda po potrebi

Priprema:

Povrće temeljito operite. Rajčice narežite na četvrtine. Krastavac ogulite, prepolovite i žličicom izvadite sjemenke, a zatim ga nasjeckajte. Paprici uklonite peteljku i sjemenke pa je također nasjeckajte. Luk i češnjak grubo narežite.

Kriške kruha namočite u malo vode na nekoliko minuta dok ne omekšaju, a zatim ih dobro ocijedite stiskanjem.

U blender stavite polovicu rajčica, krastavac, papriku, luk, češnjak i ocijeđeni kruh. Miksajte dok ne dobijete grubu smjesu.

Dodajte ostatak rajčica, maslinovo ulje, ocat, sol i papar. Nastavite miksati velikom brzinom dok juha ne postane potpuno glatka i kremasta. Ako je pregusta, dodajte malo hladne vode dok ne postignete željenu konzistenciju.

Probajte i po potrebi dodatno začinite. Okusi će se hlađenjem dodatno razviti.

Juhu prebacite u staklenu posudu, pokrijte i ostavite u hladnjaku najmanje četiri sata, a idealno preko noći.

Poslužite dobro ohlađeno, ukrašeno sitno sjeckanim povrćem (rajčica, krastavac, paprika), krutonima ili s nekoliko kapi maslinovog ulja.

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Hladna juha od krastavca

Sastojci:

Tri do četiri krastavca salatara (oko 600 g)

350 ml punomasnog grčkog jogurta

60 ml ekstradjevičanskog maslinovog ulja

Sok jednog limuna

Dvije žlice svježe nasjeckanog kopra

Jedna žlica svježe nasjeckane mente ili bosiljka

Jedan manji režanj češnjaka, sitno nasjeckan

Pola žličice meda ili agavinog sirupa (za balansiranje kiselosti)

Sol i bijeli papar po ukusu

Priprema:

Krastavce operite, ogulite i narežite na veće komade. Ako koristite domaće krastavce s velikim sjemenkama, preporučljivo ih je ukloniti. Sačuvajte nekoliko tankih kriški za ukrašavanje.

U blender stavite nasjeckane krastavce, grčki jogurt, maslinovo ulje, limunov sok, kopar, mentu, češnjak, med, sol i papar.

Miksajte sve sastojke na najjačoj brzini dok ne dobijete potpuno glatku i baršunastu smjesu.

Juhu prelijte u posudu, pokrijte je i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata da se okusi prožmu i da se juha jako dobro ohladi.

Prije posluživanja, juhu dobro promiješajte. Ulijte je u ohlađene zdjelice ili čaše, pokapajte s još malo maslinovog ulja i ukrasite kriškama krastavca i listićima svježe mente.

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Ajo Blanco (Bijeli gazpacho)

Sastojci:

150 g blanširanih badema (bez kožice)

100 g starog bijelog kruha (samo sredina)

2-3 režnja češnjaka (prema ukusu)

100 ml ekstradjevičanskog maslinovog ulja

3 žlice sherry octa

750 ml - 1 l hladne vode

Sol po ukusu

Za posluživanje: bijelo grožđe ili kockice dinje

Priprema:

Kruh namočite u hladnoj vodi na desetak minuta, a zatim ga dobro ocijedite.

U snažnom blenderu miksajte bademe i češnjak dok se ne pretvore u finu pastu.

Dodajte ocijeđeni kruh i nastavite miksati.

Dok blender radi na niskoj brzini, polako ulijevajte maslinovo ulje u tankom mlazu, kao da radite majonezu. Smjesa će postati gusta i kremasta.

Dodajte ocat i sol, a zatim postepeno dodajte hladnu vodu dok ne postignete željenu gustoću juhe.

Probajte i po potrebi dodatno začinite.

Juhu prebacite u posudu, pokrijte i dobro ohladite u hladnjaku, najmanje 4 sata.

Poslužite vrlo hladno, ukrašeno prepolovljenim bobicama grožđa ili komadićima dinje i s nekoliko kapi maslinovog ulja.

Hladna juha od cikle

Sastojci:

500 g kuhane ili ukiseljene cikle, naribane

1 litra kefira ili mlaćenice (buttermilk)

1 veliki svježi krastavac, nariban ili narezan na sitne kockice

2-3 mlada luka, sitno nasjeckana (i bijeli i zeleni dio)

Veliki svežanj svježeg kopra, sitno nasjeckan

2 tvrdo kuhana jaja

Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Za posluživanje (opcionalno): kuhani krumpir

Priprema:

U velikoj zdjeli pomiješajte naribanu ciklu, naribani krastavac, nasjeckani mladi luk i kopar.

Prelijte povrće hladnim kefirom ili mlaćenicom i dobro promiješajte.

Začinite solju i paprom po ukusu. Dobro promiješajte.

Pokrijte zdjelu i stavite juhu u hladnjak na najmanje sat vremena kako bi se okusi sjedinili i juha dobro ohladila.

Jaja ogulite i prerežite na polovice.

Juhu poslužite u dubokim tanjurima ili zdjelicama, s polovicom kuhanog jajeta u svakoj porciji. Po želji, sa strane poslužite topli kuhani krumpir.

Hladna juha od avokada

Sastojci:

2 zrela avokada

200 ml biljnog ili običnog jogurta

sok jedne limete

šaka svježeg korijandra ili peršina

maslinovo ulje

sol i papar

Priprema:

Sve sastojke stavite u blender i miksajte do kremaste teksture.

Poslužite dobro ohlađeno, uz nekoliko kapi maslinovog ulja i svježe začinsko bilje.

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Hladna juha od dinje i mente

Sastojci:

pola manje dinje

150 ml grčkog jogurta

nekoliko listića mente

sok limete

prstohvat soli

Priprema: