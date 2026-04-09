Juha od rajčice najbolji je izbor, imamo tri recepta za različite ukuse

Donosimo vam tri različita recepta koja slave rajčicu u njezinim najboljim izdanjima, od tradicionalne verzije kakvu su kuhale naše bake do modernih i zdravijih varijanti

Malo je jela koja pružaju toliko utjehe kao zdjela tople, kremaste juhe od rajčice. Bilo da je poslužena kao lagani uvod u glavni obrok, kako je to običaj u Hrvatskoj, ili kao samostalno jelo uz komad prepečenog kruha, juha od rajčice neizostavan je dio naše gastronomske tradicije. Njezina popularnost leži u jednostavnosti i svestranosti, a okus varira od slatkoće zrelih ljetnih plodova do bogate arome pečenih zimskih inačica.

Iako se na policama trgovina može naći bezbroj gotovih verzija, prava čarolija krije se u domaćoj pripremi. Upravo tada imate potpunu kontrolu nad sastojcima, izbjegavajući prekomjerne količine šećera i masti koje se često nalaze u kupovnim juhama. Donosimo vam tri različita recepta koja slave rajčicu u njezinim najboljim izdanjima, od tradicionalne verzije kakvu su kuhale naše bake do modernih i zdravijih varijanti.

Klasika koja vraća u djetinjstvo

Ovaj recept temelj je svake domaće kuhinje i oslanja se na svježe, sočne rajčice, po mogućnosti one vrtne, prepune okusa. Tradicionalno se poslužuje kao predjelo, a gustoću joj daju domaći rezanci, riža ili omiljeni žličnjaci od jaja, ukuhani izravno u juhu.

Sastojci:

1 kg zrelih rajčica

1 glavica luka

maslinovo ulje

1 žličica šećera

sol i papar po ukusu

500 ml vode ili povrtnog temeljca

tjestenina, riža ili žličnjaci (po želji)

Priprema:

1. Na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast.

2. Dodajte rajčice narezane na komade i žličicu šećera te pirjajte nekoliko minuta.

3. Podlijte vodom ili povrtnim temeljcem, posolite i kuhajte na laganoj vatri oko 30 minuta, dok rajčice potpuno ne omekšaju.

4. Kako biste dobili glatku teksturu bez koštica i kožice, juhu procijedite kroz gusto cjedilo, dobro pritiskajući povrće da izađe sav sok.

5. Vratite tekućinu na vatru, po želji dodajte tjesteninu ili rižu i kuhajte još desetak minuta dok ne bude kuhano.

Pečena juha od rajčice za gurmanski doživljaj

Ako želite podići okus na novu razinu, pečenje je ključ. Ovaj postupak karamelizira prirodne šećere u rajčicama i češnjaku, stvarajući juhu s nevjerojatnom dubinom i bogatstvom okusa. Rezultat je jelo koje će vas natjerati da zaboravite na sve kupovne inačice koje ste dosad probali.

Sastojci:

1 kg rajčica

1 glavica luka

6-8 neoguljenih češnja češnjaka

maslinovo ulje

sol i papar po ukusu

5 šalica (oko 1,2 l) povrtnog temeljca

šaka svježeg bosiljka

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 200 °C.

2. Rajčice prerežite na polovice, a češnjeve češnjaka ostavite cijele i neoguljene. Sve rasporedite na lim za pečenje.

3. Obilno pokapajte maslinovim uljem te začinite solju i paprom. Pecite 30 do 40 minuta, dok rajčice ne omekšaju i ne dobiju lagano pougljenjene rubove.

4. Dok se rajčice peku, u većem loncu na malo ulja pirjajte jednu nasjeckanu glavicu luka.

5. Kada povrće izvadite iz pećnice, pustite ga da se malo ohladi, a zatim istisnite mekanu unutrašnjost češnjaka iz ljuske.

6. Pečene rajčice i češnjak dodajte luku u lonac. Ulijte temeljac, dodajte svježi bosiljak i pustite da zavrije.

7. Kuhajte 5 minuta, a zatim štapnim mikserom sve izmiksajte do glatke i kremaste teksture.

8. Poslužite toplo, ukrašeno s nekoliko listića svježeg bosiljka i prepečenim kruhom.

Brza i kremasta juha za dane u žurbi

Ovaj recept idealno je rješenje kada nemate puno vremena, a žudite za utješnim i toplim obrokom. Korištenjem kvalitetnih konzerviranih rajčica štedite na vremenu, ali ne i na okusu. Vrhnje za kuhanje daje joj baršunastu teksturu koja će oduševiti sve ukućane.

Sastojci:

2 konzerve (po 400 g) pelata ili sjeckane rajčice

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

2 žlice maslinovog ulja

700 ml povrtnog temeljca

100 ml vrhnja za kuhanje

1 žličica sušenog origana

sol i papar po ukusu

Priprema:

1. U loncu zagrijte maslinovo ulje i pirjajte sitno sjeckani luk dok ne omekša.

2. Dodajte protisnuti češnjak i origano te pirjajte još minutu dok ne zamiriši.

3. Ubacite rajčice iz konzerve, posolite i popaprite. Kuhačom ih lagano usitnite.

4. Ulijte povrtni temeljac, pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno 15-ak minuta.

5. Juhu izmiksajte štapnim mikserom izravno u loncu dok ne postane potpuno glatka.

6. Umiješajte vrhnje za kuhanje, zagrijte još minutu-dvije pazeći da ne zavrije i poslužite odmah.