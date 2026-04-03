Goranski nadjev: Donosimo recept za jelo siromaha koje je postalo ponos uskrsnog stola

Nekad težačko jelo, ova delicija od starog kruha, jaja te pokoje kocke suhog mesa postala je gastronomska delicija koju rado viđamo na uskrsnoj trpezi

Dok se priroda Gorskog kotara budi iz zimskog sna, a Uskrs kuca na vrata, na blagdanskim stolovima diljem regije ponosno mjesto zauzima specijalitet bez kojeg je ovaj blagdan nezamisliv. Goranski nadjev, jelo duboko ukorijenjeno u tradiciju, priča je o snalažljivosti, obitelji i pretvaranju skromnih namirnica u istinsku gastronomsku dragocjenost.

Nekada je bio poznat kao jelo seljaka i kosaca. Snalažljive goranske domaćice stvorile su izdašan obrok od onoga što su imale pri ruci: starog kruha, jaja te pokoje kocke dragocjenog suhog mesa. Tim su jelom mogle nahraniti brojnu obitelj i radnike u polju. Ono što je nekoć bila hrana siromašnih, danas je pravi gastro biser i čuvar kulinarskog identiteta Gorskog kotara.

Ljubav prema ovom specijalitetu ogleda se i u brojnim lokalnim nazivima koji svjedoče o njegovoj raširenosti. Ovisno o selu ili kraju u kojem se priprema, naziva se još i želudac, budla, nadelo ili hrge. Bez obzira na ime, osnova je uvijek ista: sklad suhog kruha, jaja, šunke, špeka i mladog luka.

Kako se priprema goranski nadjev?

Iako svaka kuća čuva svoju malu tajnu, temeljna priprema slijedi provjereni recept koji se prenosi generacijama.

Osnovni sastojci i recept za goranski nadjev

Srce goranskog nadjeva čini stari kruh, narezan na kockice i osušen barem jedan dan, piše blog Gorski kotao.

Sastojci

10 do 20 jaja

250 g špeka

250 g šunke

malo više od ¼ kg kruha (starog)

sol i papar

mladi luk (zeleni dio)

ako je mokro, malo mrvica ili kukuruznog brašna

Priprema

Šunka (kuhana dan ranije ili sirova), špek, mladi luk i kruh se nasjeckaju. Neki će špek prethodno kratko popržiti kako bi otpustio aromu. U to se dodaju razmućena jaja te sol i papar. Smjesa se dobro izmiješa i ostavi da malo odstoji da se sastojci prožmu. Tradicionalno, pripremljenom smjesom punio se dimljeni svinjski želudac ili šira goveđa crijeva, no danas se najčešće pune šira crijeva za salame. Crijeva se namoče da budu elastična i pune se smjesom. Treba paziti da se ne prepune jer jaja kuhanjem udvostručuju volumen. Krajevi se dobro zavežu ili zašiju da smjesa ne bi curila.

Kuhanje ili pečenje

Nadjev se kuha u puno vode i za vrijeme kuhanja ga treba bockati da izađe višak zraka. Nakon sat do sat i pol nadjev je kuhan i treba ga izvaditi te ostaviti da se ohladi. ​

Nadjev možete peći u pećnici tako da stavite smjesu u podmazan kalup i taj kalup u veći kalup ispunjen vodom. Pecite na nekih 200 stupnjeva oko sat vremena.

Posluživanje kao kruna blagdana

Goranski nadjev uvijek se poslužuje hladan, narezan na deblje šnite. Nezaobilazan je dio uskrsnog doručka, a na pladnju mu društvo prave kuhana šunka, tvrdo kuhana jaja, mladi luk i neizostavni svježe naribani hren, čija oštrina savršeno balansira bogatstvo okusa nadjeva.

Ovo jelo više je od samog recepta; ono je simbol Uskrsa u Gorskom kotaru, spona s prošlošću i kulinarski doživljaj koji vrijedi sačuvati. Priprema nadjeva okuplja obitelj i slavi jednostavnost iz koje nastaju najljepše uspomene i okusi - a pritom i izgleda prekrasno na uskrsnoj trpezi.