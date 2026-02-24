'Dump cake' s voćem: Istresite sastojke i uživajte u prefinom desertu

"Dump cakes" su kolači u kojima sastojke zaista samo - istresete u posudu za pečenje

Naziv "dump cake" (u prijevodu "kolač na istresanje") savršeno opisuje jednostavnost pripreme. U posudu za pečenje jednostavno "istresite" konzervirano voće po izboru (breskve, višnje, jabuke), preko njega pospite suhu mješavinu za biskvit (npr. žuti kolač), a na vrh rasporedite komadiće maslaca. Tijekom pečenja, sokovi iz voća i otopljeni maslac povezat će se s mješavinom za kolač i stvoriti neodoljivu slasticu nalik na cobbler ili crumble.

Sastojci:

2 konzerve voća po izboru (npr. višnje, breskve)

1 kutija gotove mješavine za žuti ili bijeli biskvit

150 g hladnog maslaca, narezanog na listiće

Priprema: