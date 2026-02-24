403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Gastro
BRZO I UKUSNO

'Dump cake' s voćem: Istresite sastojke i uživajte u prefinom desertu

Tamara Žiger
24. veljače 2026.
'Dump cake' s voćem: Istresite sastojke i uživajte u prefinom desertu
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
"Dump cakes" su kolači u kojima sastojke zaista samo - istresete u posudu za pečenje

Naziv "dump cake" (u prijevodu "kolač na istresanje") savršeno opisuje jednostavnost pripreme. U posudu za pečenje jednostavno "istresite" konzervirano voće po izboru (breskve, višnje, jabuke), preko njega pospite suhu mješavinu za biskvit (npr. žuti kolač), a na vrh rasporedite komadiće maslaca. Tijekom pečenja, sokovi iz voća i otopljeni maslac povezat će se s mješavinom za kolač i stvoriti neodoljivu slasticu nalik na cobbler ili crumble.

Sastojci:

  • 2 konzerve voća po izboru (npr. višnje, breskve)
  • 1 kutija gotove mješavine za žuti ili bijeli biskvit
  • 150 g hladnog maslaca, narezanog na listiće

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 180°C.
  • Na dno posude za pečenje ravnomjerno rasporedite voće iz konzerve, zajedno sa sokom.
  • Preko voća ravnomjerno pospite suhu mješavinu za kolač. Nemojte miješati.
  • Po vrhu ravnomjerno rasporedite listiće hladnog maslaca.
  • Pecite 45-50 minuta, dok vrh ne postane zlatno-smeđ.
  • Ostavite da se malo ohladi prije posluživanja.

Pročitajte još o:
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRZO I UKUSNO
'Dump cake' s voćem: Istresite sastojke i uživajte u prefinom desertu