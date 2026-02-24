403 Forbidden

Lifestyle
STIŽE NAM PROLJEĆE

Uskoro će na dno ormara: Kako pravilno oprati zimsku jaknu i sačuvati joj životni vijek

Ana Ivančić
24. veljače 2026.
Uskoro će na dno ormara: Kako pravilno oprati zimsku jaknu i sačuvati joj životni vijek
Shutterstock
Pravilno održavanje zimske odjeće nije samo pitanje estetike, već i funkcionalnosti i dugoročne uštede

Dolaskom hladnijih dana, zimske jakne i kaputi postaju naši najvjerniji saveznici. No, nakon višemjesečnog nošenja, potrebno im je temeljito čišćenje. Mnogi zaziru od pranja skupe i osjetljive vanjske odjeće kod kuće, no uz pravilne upute, taj je zadatak ne samo izvediv, već i ključan za produljenje životnog vijeka i očuvanje toplinskih svojstava vaše omiljene jakne.

Priprema je pola posla

Prije nego što jakna uopće dotakne vodu, nekoliko minuta pripreme može spriječiti trajnu štetu. Prvi i apsolutno najvažniji korak jest provjera etikete za održavanje. Te male upute proizvođača su zakon, a njihovo ignoriranje najbrži je put do uništenog kaputa. Nakon što ste potvrdili da se jakna smije prati u perilici, ispraznite sve džepove, zatvorite sve patentne zatvarače, gumbe i trake na čičak. Time ćete spriječiti da oštri rubovi oštete osjetljivu tkaninu tijekom ciklusa pranja. Također, otpustite sve zategnute vezice i, ako postoje, uklonite odvojive dijelove poput kapuljače s krznenim obrubom.

Svaki materijal zahtijeva poseban pristup

Nisu sve zimske jakne stvorene jednako, a metoda pranja koja odgovara jednoj, može potpuno uništiti drugu. Ključ uspjeha leži u poznavanju materijala.

Uskoro će na dno ormara: Kako pravilno oprati zimsku jaknu i sačuvati joj životni vijek
Shutterstock

Pernate jakne: povratak volumena

Pranje pernatih jakni mnogima zadaje glavobolje, no tajna nije u pranju, već u sušenju. Za pranje koristite isključivo perilicu s prednjim punjenjem jer agitator u klasičnim perilicama može poderati osjetljive šavove. Odaberite tekući deterdžent namijenjen perju. Obični deterdženti uništavaju prirodna ulja kojima je perje obloženo, uzrokujući gubitak volumena i izolacijskih svojstava. Jaknu perite samu, na programu za osjetljivo rublje na 30°C i obavezno uključite dodatno ispiranje. Ključni korak slijedi: sušenje. Jaknu stavite u sušilicu na najnižu temperaturu zajedno s dvije do tri čiste teniske loptice. One će tijekom sušenja udarati po jakni, razbijati grudice mokrog perja i pomoći joj da vrati svoj "pufasti" izgled. Budite strpljivi, proces može potrajati i nekoliko sati, no važno je da jakna bude potpuno suha kako bi se spriječio nastanak plijesni.

Vuneni kaputi: nježnost prije svega

Vuna je materijal koji ne oprašta pogreške. Vunene kapute, ako etiketa dopušta, perite isključivo na programu za vunu ili ručno pranje u hladnoj vodi, koristeći deterdžent s neutralnim pH. Visoka temperatura i jaka centrifuga uzrokovat će nepopravljivo skupljanje i filcanje tkanine. Najveća pogreška događa se pri sušenju. Vuneni kaput nikada ne stavljajte u sušilicu niti ga vješajte da se suši. Zbog težine vode, kaput će se rastegnuti i izgubiti oblik. Umjesto toga, pažljivo ga ocijedite bez uvijanja, položite na veliki, čisti ručnik na ravnu površinu i ostavite da se tako osuši, povremeno ga okrećući.

Uskoro će na dno ormara: Kako pravilno oprati zimsku jaknu i sačuvati joj životni vijek
Shutterstock

Sintetika i sportske jakne

Jakne od poliestera, najlona ili flisa daleko su jednostavnije za održavanje. Mogu se prati na 30°C na standardnom programu za osjetljivo rublje. Kod tehničkih jakni, poput onih za skijanje, ključno je izbjegavati omekšivač jer on može začepiti mikroskopske pore membrane i time smanjiti njezinu prozračnost i vodootpornost. Sušenje na niskoj temperaturi u sušilici često je i preporučljivo jer toplina pomaže reaktivirati vodoodbojni (DWR) sloj na vanjskoj tkanini.

S nekoliko jednostavnih koraka i malo strpljenja, vaša će jakna ili kaput izgledati kao novi i, što je najvažnije, grijati vas jednako učinkovito kao i prvog dana, spremni za sve zimske avanture koje su pred vama.

