Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama

Lako se kombiniraju, djeluju chic u svakoj varijanti i savršeno se uklapaju u dnevne, ali i večernje outfite. Ove sezone bijele traperice potvrđuju status modnog klasika koji nikada ne izlazi iz trenda, a u nastavku donosimo ideje kako ih nositi te favorite iz high street ponude

S dolaskom toplije sezone, sve se više okrećemo svjetlijim tonovima i laganijim materijalima, a bijele traperice ponovno dolaze u središte modne pažnje. Ovaj bezvremenski komad unosi dozu svježine u svaki outfit i djeluje elegantno, čak i kada je stiliziran na sasvim jednostavan način. Upravo zato bijele traperice iz sezone u sezonu ostaju jedan od ključnih komada proljetno-ljetnih kolekcija.

Kako nositi bijele traperice?

Njihova najveća prednost leži u lakoći kombiniranja. Bijela boja funkcionira kao savršena neutralna podloga koja se jednako dobro slaže s pastelnim nijansama, klasičnom crnom, ali i s jarkim bojama koje su posebno popularne u proljetnim mjesecima. Uz jednostavnu košulju ili lagani pulover, bijele traperice stvaraju čist i chic dnevni look, dok u kombinaciji s elegantnim sakoom i balerinkama ili loafericama mogu postati idealan izbor i za poslovne prigode.

Za ležernije dane, bijele traperice odlično izgledaju uz basic majice, prugaste topove ili traper jakne u plavim i bež tonovima. Dodavanjem tenisica ili sandala s tankim remenčićima postiže se opušten, ali i dalje dotjeran dojam. Ako želiš naglasiti ženstvenost, kombinacija bijelih traperica s bluzom od laganog materijala i decentnim nakitom stvara skladan i profinjen outfit, savršen za šetnje gradom ili kave na suncu.

Bijele traperice posebno dolaze do izražaja u večernjim kombinacijama. Uz top od satena, košulju s naglašenim rukavima ili statement cipele, ovaj komad lako prelazi iz dnevnog u večernji stil. Upravo ta prilagodljivost čini ih neizostavnim dijelom proljetne garderobe jer omogućuju bezbroj stilskih varijacija bez puno razmišljanja.

High street favoriti

Bez imalo sumnje, bijele traperice simbol su proljetne svježine, jednostavnosti i elegancije. Riječ je o komadu koji nikad ne izlazi iz mode, a možeš ih nositi u gotovo svakoj situaciji, od opuštenih dnevnih kombinacija do sofisticiranijih večernjih izdanja. U nastavku donosimo 10 favorita iz high street ponude koji će ti pomoći da pronađeš savršen model za novu sezonu.

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

COS - 89 €