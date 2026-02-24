403 Forbidden

Moda
OBOŽAVANI KLASIK

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama

Žena.hr
24. veljače 2026.
Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
Zara
Lako se kombiniraju, djeluju chic u svakoj varijanti i savršeno se uklapaju u dnevne, ali i večernje outfite. Ove sezone bijele traperice potvrđuju status modnog klasika koji nikada ne izlazi iz trenda, a u nastavku donosimo ideje kako ih nositi te favorite iz high street ponude

S dolaskom toplije sezone, sve se više okrećemo svjetlijim tonovima i laganijim materijalima, a bijele traperice ponovno dolaze u središte modne pažnje. Ovaj bezvremenski komad unosi dozu svježine u svaki outfit i djeluje elegantno, čak i kada je stiliziran na sasvim jednostavan način. Upravo zato bijele traperice iz sezone u sezonu ostaju jedan od ključnih komada proljetno-ljetnih kolekcija.

Kako nositi bijele traperice? 

Njihova najveća prednost leži u lakoći kombiniranja. Bijela boja funkcionira kao savršena neutralna podloga koja se jednako dobro slaže s pastelnim nijansama, klasičnom crnom, ali i s jarkim bojama koje su posebno popularne u proljetnim mjesecima. Uz jednostavnu košulju ili lagani pulover, bijele traperice stvaraju čist i chic dnevni look, dok u kombinaciji s elegantnim sakoom i balerinkama ili loafericama mogu postati idealan izbor i za poslovne prigode.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Luciane Sakon (@lucianes)

Za ležernije dane, bijele traperice odlično izgledaju uz basic majice, prugaste topove ili traper jakne u plavim i bež tonovima. Dodavanjem tenisica ili sandala s tankim remenčićima postiže se opušten, ali i dalje dotjeran dojam. Ako želiš naglasiti ženstvenost, kombinacija bijelih traperica s bluzom od laganog materijala i decentnim nakitom stvara skladan i profinjen outfit, savršen za šetnje gradom ili kave na suncu.

Bijele traperice posebno dolaze do izražaja u večernjim kombinacijama. Uz top od satena, košulju s naglašenim rukavima ili statement cipele, ovaj komad lako prelazi iz dnevnog u večernji stil. Upravo ta prilagodljivost čini ih neizostavnim dijelom proljetne garderobe jer omogućuju bezbroj stilskih varijacija bez puno razmišljanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli LISSIE JUDD (@lissiejudd)

High street favoriti 

Bez imalo sumnje, bijele traperice simbol su proljetne svježine, jednostavnosti i elegancije. Riječ je o komadu koji nikad ne izlazi iz mode, a  možeš ih nositi u gotovo svakoj situaciji, od opuštenih dnevnih kombinacija do sofisticiranijih večernjih izdanja. U nastavku donosimo 10 favorita iz high street ponude koji će ti pomoći da pronađeš savršen model za novu sezonu.

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
H&M - 34,99 €

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
H&M - 29,99 €

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
H&M - 34,99 €

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
Massimo Dutti - 59,95 €

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
Massimo Dutti - 59,95 €

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
Massimo Dutti - 69,95 €

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
Zara - 35,95 €

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
Zara - 29,95 €

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
Zara - 39,95 €

Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama
COS - 89 €

OBOŽAVANI KLASIK
Najsvestraniji komad sezone: Bijele traperice u proljetnim kombinacijama