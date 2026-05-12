Burek s mesom po pravoj domaćoj recepturi. Evo kako ga napraviti kod kuće

Zašto bi išla u pekaru po burek s mesom kad ga možeš jednostavno napraviti kod kuće?

Iako danas postoje razni bureci, sa sirom, špinatom, krumpirom i miješanim povrćem, pa čak i slatki bureci, originalni burek s mesom teško je nadmašiti. Vječna je debata koja pekara ima najfiniji, no svi znamo da je najbolji onaj koji napraviš vlastitim rukama. Ima nešto posebno u tome da ti cijela kuhinja zamiriši na svježi burek kojem nitko ne može odoljeti.

Istražili smo kako napraviti originalni burek s mesom.

Kako napraviti originalni burek s mesom?

Burek se u našim pekarama radi u nekoliko oblika - okrugli u tepsiji, motan u tepsiji, mali motani kao pužići i drugo. Najčešće kad kupuješ, ako ga planiraš jesti kod kuće, uzimaš popularni "trokut". Burek u prosjeku ima oko 600 kalorija komad, tako da se ne preporučuje jesti svaki dan. Uz ovaj recept ćeš naučiti kako napraviti domaće kore, nadjev koji ne traži dinstanje i na kraju imati dovoljno za 4 porcije.

Burek s mesom sastojci za kore:

750 g mekog brašna

500 ml vode

1/2 žlice soli

3-4 žlice ulja

1 jaje (po želji može, a i ne mora)

Burek s mesom sastojci za preljev:

150 ml provrele vode

2 žlice ulja

malo bibera

malo soli

Burek s mesom sastojci za nadjev:

1 kg mljevenog mesa (najbolje junetina ili miješano)

150 g luka

1 žlica mješavine začina

1 žlica soli

1/2 žlice bibera

50 ml vode

Burek s mesom priprema:

Brašno, sol, ulje, mlaku vodu i jaje (po želji) umiješaj. Izradi glatko tijesto koje se ne lijepi i premaži maslacem. Ostavi da odstoji na toplom dok ne spremiš nadjev. Podijeli ga na tri dijela.

Izrezati luk i dodati u meso, dodati i ostale sastojke od začina te na kraju 50 ml vode.

Tijesto koje je odstajalo bar 10-ak minuta razvaljati otprilike veličine tepsije, namazati maslacem ili uljem i ostavite ih da odstoje još kojih 10-ak minuta.

Svako tijesto podijeli na tri dijela, razvuci koliko je god moguće i po jednoj strani tijesta staviti nadjev, poprskati maslacem ili uljem, te urolaj pomoću stolnjaka i savij u obliku puža te stavi u tepsiju.

Peći 45 minuta na 220°C. Pečenu pitu zaliti vrelim prokuhanim preljevom i ostaviti nekoliko minuta u isključenoj pećnici.