Gastro
OKUS TRADICIJE

Imamo fantastičan recept za brzu međimursku gibanicu s gotovim korama

Žena.hr
26. siječnja 2026.
Imamo fantastičan recept za brzu međimursku gibanicu s gotovim korama
Međimurska gibanica jedan je od najpoznatijih hrvatskih kolača. Slojevita, sočna i puna okusa tradicije, u ovoj brzoj verziji s gotovim korama postaje desert koji uspijeva baš svaki put

Međimurska gibanica nije samo kolač - ovaj ukusni desert je simbol sjevera Hrvatske, obiteljskih okupljanja i recepata koji se prenose generacijama. Iako original traži vrijeme i strpljenje, ova brza verzija s gotovim korama dokazuje da se i u užurbanom ritmu može uživati u bogatim slojevima maka, sira, oraha i jabuka. Sočna, raskošna i neodoljivo domaća, gibanica je desert koji miriše na tradiciju, a uspijeva baš svaki put.

Sastojci:

Kore

  • 1 pakiranje tankih kora za savijače (cca 500 g)

Nadjev od maka

  • 200 g mljevenog maka
  • 150 ml vrućeg mlijeka
  • 120 g šećera
  • 1 vanilin šećer

Nadjev od sira

  • 500 g svježeg kravljeg sira
  • 1 jaje
  • 100 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 2 žlice kiselog vrhnja

Nadjev od oraha

  • 200 g mljevenih oraha
  • 150 ml vrućeg mlijeka
  • 120 g šećera
  • naribana korica 1 limuna

Nadjev od jabuka

  • 800 g kiselkastih jabuka
  • 100 g šećera
  • 1 žličica cimeta
  • 2 žlice krušnih mrvica

Premaz

  • 200 ml kiselog vrhnja
  • 100 ml slatkog vrhnja
  • 2 jaja
  • 80 g otopljenog maslaca

Imamo fantastičan recept za brzu međimursku gibanicu s gotovim korama
Priprema:

1. Pripremite nadjeve: mak i orahe prelijte vrućim mlijekom, dodajte šećer (u orahe i limunovu koricu) i dobro promiješajte. Sir pomiješajte s jajetom, šećerom, vanilin šećerom i kiselim vrhnjem. Jabuke naribajte, lagano ocijedite te dodajte šećer, cimet i krušne mrvice.

2. Napravite premaz: u zdjeli sjedinite kiselo i slatko vrhnje, jaja i otopljeni maslac.

3. Složite gibanicu: pleh veličine cca 20 × 30 cm premažite maslacem.

Slažite redom:

– 2 kore, lagano premažite premazom

– nadjev od maka

– 2 kore + premaz

– nadjev od sira

– 2 kore + premaz

– nadjev od oraha

– 2 kore + premaz

– nadjev od jabuka

– 2 kore i obilno premažite premazom

4. Pecite u pećnici zagrijanoj na 170 °C oko 60 minuta, dok gibanica ne dobije zlatno-smeđu boju. Ako počne previše tamniti, zadnjih 15 minuta prekrijte aluminijskom folijom.

5. Ohladite i poslužite: prije rezanja ostavite gibanicu da se hladi najmanje 1,5 do 2 sata. Po želji pospite šećerom u prahu.

Savjet iz Međimurja: gibanica je najbolja sutradan, kad se okusi sjedine, a tekstura postane savršena. Uživajte!

OKUS TRADICIJE
Imamo fantastičan recept za brzu međimursku gibanicu s gotovim korama