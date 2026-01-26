Imamo fantastičan recept za brzu međimursku gibanicu s gotovim korama
Međimurska gibanica nije samo kolač - ovaj ukusni desert je simbol sjevera Hrvatske, obiteljskih okupljanja i recepata koji se prenose generacijama. Iako original traži vrijeme i strpljenje, ova brza verzija s gotovim korama dokazuje da se i u užurbanom ritmu može uživati u bogatim slojevima maka, sira, oraha i jabuka. Sočna, raskošna i neodoljivo domaća, gibanica je desert koji miriše na tradiciju, a uspijeva baš svaki put.
Sastojci:
Kore
- 1 pakiranje tankih kora za savijače (cca 500 g)
Nadjev od maka
- 200 g mljevenog maka
- 150 ml vrućeg mlijeka
- 120 g šećera
- 1 vanilin šećer
Nadjev od sira
- 500 g svježeg kravljeg sira
- 1 jaje
- 100 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 2 žlice kiselog vrhnja
Nadjev od oraha
- 200 g mljevenih oraha
- 150 ml vrućeg mlijeka
- 120 g šećera
- naribana korica 1 limuna
Nadjev od jabuka
- 800 g kiselkastih jabuka
- 100 g šećera
- 1 žličica cimeta
- 2 žlice krušnih mrvica
Premaz
- 200 ml kiselog vrhnja
- 100 ml slatkog vrhnja
- 2 jaja
- 80 g otopljenog maslaca
Priprema:
1. Pripremite nadjeve: mak i orahe prelijte vrućim mlijekom, dodajte šećer (u orahe i limunovu koricu) i dobro promiješajte. Sir pomiješajte s jajetom, šećerom, vanilin šećerom i kiselim vrhnjem. Jabuke naribajte, lagano ocijedite te dodajte šećer, cimet i krušne mrvice.
2. Napravite premaz: u zdjeli sjedinite kiselo i slatko vrhnje, jaja i otopljeni maslac.
3. Složite gibanicu: pleh veličine cca 20 × 30 cm premažite maslacem.
Slažite redom:
– 2 kore, lagano premažite premazom
– nadjev od maka
– 2 kore + premaz
– nadjev od sira
– 2 kore + premaz
– nadjev od oraha
– 2 kore + premaz
– nadjev od jabuka
– 2 kore i obilno premažite premazom
4. Pecite u pećnici zagrijanoj na 170 °C oko 60 minuta, dok gibanica ne dobije zlatno-smeđu boju. Ako počne previše tamniti, zadnjih 15 minuta prekrijte aluminijskom folijom.
5. Ohladite i poslužite: prije rezanja ostavite gibanicu da se hladi najmanje 1,5 do 2 sata. Po želji pospite šećerom u prahu.
Savjet iz Međimurja: gibanica je najbolja sutradan, kad se okusi sjedine, a tekstura postane savršena. Uživajte!