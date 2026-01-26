Imamo fantastičan recept za brzu međimursku gibanicu s gotovim korama

Međimurska gibanica jedan je od najpoznatijih hrvatskih kolača. Slojevita, sočna i puna okusa tradicije, u ovoj brzoj verziji s gotovim korama postaje desert koji uspijeva baš svaki put

Međimurska gibanica nije samo kolač - ovaj ukusni desert je simbol sjevera Hrvatske, obiteljskih okupljanja i recepata koji se prenose generacijama. Iako original traži vrijeme i strpljenje, ova brza verzija s gotovim korama dokazuje da se i u užurbanom ritmu može uživati u bogatim slojevima maka, sira, oraha i jabuka. Sočna, raskošna i neodoljivo domaća, gibanica je desert koji miriše na tradiciju, a uspijeva baš svaki put.

Sastojci:

Kore

1 pakiranje tankih kora za savijače (cca 500 g)

Nadjev od maka

200 g mljevenog maka

150 ml vrućeg mlijeka

120 g šećera

1 vanilin šećer

Nadjev od sira

500 g svježeg kravljeg sira

1 jaje

100 g šećera

1 vanilin šećer

2 žlice kiselog vrhnja

Nadjev od oraha

200 g mljevenih oraha

150 ml vrućeg mlijeka

120 g šećera

naribana korica 1 limuna

Nadjev od jabuka

800 g kiselkastih jabuka

100 g šećera

1 žličica cimeta

2 žlice krušnih mrvica

Premaz

200 ml kiselog vrhnja

100 ml slatkog vrhnja

2 jaja

80 g otopljenog maslaca

Unsplash

Priprema:

1. Pripremite nadjeve: mak i orahe prelijte vrućim mlijekom, dodajte šećer (u orahe i limunovu koricu) i dobro promiješajte. Sir pomiješajte s jajetom, šećerom, vanilin šećerom i kiselim vrhnjem. Jabuke naribajte, lagano ocijedite te dodajte šećer, cimet i krušne mrvice.

2. Napravite premaz: u zdjeli sjedinite kiselo i slatko vrhnje, jaja i otopljeni maslac.

3. Složite gibanicu: pleh veličine cca 20 × 30 cm premažite maslacem.

Slažite redom:

– 2 kore, lagano premažite premazom

– nadjev od maka

– 2 kore + premaz

– nadjev od sira

– 2 kore + premaz

– nadjev od oraha

– 2 kore + premaz

– nadjev od jabuka

– 2 kore i obilno premažite premazom

4. Pecite u pećnici zagrijanoj na 170 °C oko 60 minuta, dok gibanica ne dobije zlatno-smeđu boju. Ako počne previše tamniti, zadnjih 15 minuta prekrijte aluminijskom folijom.

5. Ohladite i poslužite: prije rezanja ostavite gibanicu da se hladi najmanje 1,5 do 2 sata. Po želji pospite šećerom u prahu.

Savjet iz Međimurja: gibanica je najbolja sutradan, kad se okusi sjedine, a tekstura postane savršena. Uživajte!