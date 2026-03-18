VELIKI GLUMCI

CineLady ovog mjeseca donosi dvije moćne pretpremijere: 'Drama' sa Zendayom i 'Vrag nosi Pradu 2'

18. ožujka 2026.
Zendaya i Robert Pattinson 1. travnja otvaraju mjesec hit filmom „Drama”, dok 29. travnja Miranda Priestly, Emily Blunt, Stanley Tucci i Anne Hathaway stižu s filmom „Vrag nosi Pradu 2” pretvarajući ove dvije CineLady večeri u kino-izlaske koji se ne propuštaju

Mjesec u CineStaru počinje i završava velikim pretpremijerama. Od napete ljubavne intrige u filmu „Drama” do glamuroznog povratka legendarne ekipe filma „Vrag nosi Pradu 2”, CineStar poziva publiku da mjesec započne – i završi – uz vrhunski film i nezaboravnu večer u kinu.

„Drama” inovativnog studija A24, u distribuciji Blitza, u kojoj Zendaya i Robert Pattinson donose snažnu priču o ljubavi, istini i tajnama – nečim s čime se većina nas može poistovjetiti. Radnja prati Emmu, zaposlenicu knjižare iz Louisiane, i Charlieja, ravnatelja muzeja iz Londona – naizgled savršen zaručeni par čiji se odnos počinje raspadati samo nekoliko dana prije vjenčanja. Tijekom večeri s drugim parom odluče izgovoriti najgoru stvar koju su ikada učinili, no jedna ispovijed pokrene lanac događaja koji dovodi u pitanje sve što su mislili da znaju jedno o drugome! Koliko su spremni daleko ići, otkrijte na velikom platnu! CineLady projekcije na programu su u CineStaru u Z Centru, Rijeci, Mall of Splitu i Osijeku, a partneri večeri osigurat će i poklone za najsretnije, dok sve očekuje piće dobrodošlice.

Sam kraj mjeseca, 29. travnja, rezerviran je za spektakularni povratak jednog od najvoljenijih filmskih klasika. Dvadeset godina nakon što su Miranda, Andy, Emily i Nigel osvojili publiku diljem svijeta, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se u dugo očekivanom nastavku „Vrag nosi Pradu 2” studija 20th Century Studios, u distribuciji Blitza. Film režira David Frankel, prema scenariju Aline Brosh McKenna, dok produkciju potpisuje Wendy Finerman. Povratak u zabavan svijet visoke mode, glamura i nemilosrdne uredničke moći obećava još jednu sjajnu filmsku večer u kinu, a CineLady projekcije možete pronaći u svim gradovima gdje CineStar ima kina, najsretnije očekuju pokloni partnera večeri a za je spremno piće dobrodošlice.

Pred nama su dvije potpuno različite, ali jednako uzbudljive filmske večeri – jedna napeta i intrigantna, drugu glamurozna i kultna. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme kupnjom ulaznica na blagajnama kina, putem aplikacije ili online na linkovima: „Drama” i „Vrag nosi Pradu 2”.

