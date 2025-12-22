Brza i mirisna pita od jabuka: Recept koji uvijek uspijeva

Pita od jabuka klasik je kojem se uvijek rado vraćamo, osobito kada želimo nešto provjereno i utješno, ali bez dugog zadržavanja u kuhinji. Upravo zato ova verzija donosi savršenu ravnotežu između bogatog okusa i jednostavne pripreme, idealne za svaki dan, ali i za posebne trenutke
Nema ništa bolje od mirisa svježe pečene pite koji ispuni cijelu kuću. Ova pita od jabuka je klasik koji nikad ne izlazi iz mode – jednostavna, sočna i topla, idealna za vikend druženja, popodnevnu kavu ili kada poželite nešto slatko, a ne previše zahtjevno. Tijesto je mekano i podatno, a nadjev savršeno začinjen cimetom, vanilijom i malo limuna.
Sastojci:
- 50 g glatkog brašna
- 180 g maslaca (hladnog, narezanog na kockice)
- 80 g šećera
- 1 jaje
- 1 vanilin šećer
- prstohvat soli
- 2–3 žlice hladne vode (po potrebi)
Za nadjev:
- 5–6 većih jabuka (kiselo-slatke sorte)
- 100 g šećera (može i manje, ovisno o jabukama)
- 1 vanilin šećer
- 1 žličica cimeta
- sok od pola limuna
- 2 žlice griza ili krušnih mrvica
Za završno premazivanje:
- 1 jaje (za premaz)
- šećer u prahu (po želji)
Priprema:
- U veću zdjelu stavite brašno, šećer, vanilin šećer i sol. Dodajte hladni maslac pa ga utrljajte u brašno prstima dok se ne pretvori u mrvičastu smjesu.
- Dodajte jaje i malo hladne vode, pa brzo umijesite glatko tijesto. Podijelite ga na dva dijela, zamotajte u foliju i stavite u hladnjak 30 minuta.
- Jabuke ogulite i naribajte. Dodajte šećer, vanilin šećer, cimet i limunov sok. Dodajte griz ili krušne mrvice kako bi nadjev bio kompaktniji.
- Razvaljajte prvi dio tijesta i položite ga u namašćen kalup. Rasporedite nadjev ravnomjerno. Prekrijte drugim razvaljanim dijelom tijesta.
- Rubove dobro zatvorite, površinu probodite vilicom i premažite razmućenim jajetom.
- Pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C otprilike 40–45 minuta, dok pita ne dobije zlatnu boju. Ohladite barem 20 minuta prije rezanja.