VOLJENI KLASIK

Brza i mirisna pita od jabuka: Recept koji uvijek uspijeva

Žena.hr
22. prosinca 2025.
Brza i mirisna pita od jabuka: Recept koji uvijek uspijeva
Pita od jabuka klasik je kojem se uvijek rado vraćamo, osobito kada želimo nešto provjereno i utješno, ali bez dugog zadržavanja u kuhinji. Upravo zato ova verzija donosi savršenu ravnotežu između bogatog okusa i jednostavne pripreme, idealne za svaki dan, ali i za posebne trenutke

Nema ništa bolje od mirisa svježe pečene pite koji ispuni cijelu kuću. Ova pita od jabuka je klasik koji nikad ne izlazi iz mode – jednostavna, sočna i topla, idealna za vikend druženja, popodnevnu kavu ili kada poželite nešto slatko, a ne previše zahtjevno. Tijesto je mekano i podatno, a nadjev savršeno začinjen cimetom, vanilijom i malo limuna.

Brza i mirisna pita od jabuka: Recept koji uvijek uspijeva
Sastojci: 

  • 50 g glatkog brašna
  • 180 g maslaca (hladnog, narezanog na kockice)
  • 80 g šećera
  • 1 jaje
  • 1 vanilin šećer
  • prstohvat soli
  • 2–3 žlice hladne vode (po potrebi)

Za nadjev:

  • 5–6 većih jabuka (kiselo-slatke sorte)
  • 100 g šećera (može i manje, ovisno o jabukama)
  • 1 vanilin šećer
  • 1 žličica cimeta
  • sok od pola limuna
  • 2 žlice griza ili krušnih mrvica

Za završno premazivanje:

  • 1 jaje (za premaz)
  • šećer u prahu (po želji)

Priprema:

  • U veću zdjelu stavite brašno, šećer, vanilin šećer i sol. Dodajte hladni maslac pa ga utrljajte u brašno prstima dok se ne pretvori u mrvičastu smjesu.
  • Dodajte jaje i malo hladne vode, pa brzo umijesite glatko tijesto. Podijelite ga na dva dijela, zamotajte u foliju i stavite u hladnjak 30 minuta.
  • Jabuke ogulite i naribajte. Dodajte šećer, vanilin šećer, cimet i limunov sok. Dodajte griz ili krušne mrvice kako bi nadjev bio kompaktniji.
  • Razvaljajte prvi dio tijesta i položite ga u namašćen kalup. Rasporedite nadjev ravnomjerno. Prekrijte drugim razvaljanim dijelom tijesta.
  • Rubove dobro zatvorite, površinu probodite vilicom i premažite razmućenim jajetom.
  • Pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C otprilike 40–45 minuta, dok pita ne dobije zlatnu boju. Ohladite barem 20 minuta prije rezanja.

 
Pročitajte još o:
Pita Od JabukaDesertRecept
