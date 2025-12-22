Brza i mirisna pita od jabuka: Recept koji uvijek uspijeva

Pita od jabuka klasik je kojem se uvijek rado vraćamo, osobito kada želimo nešto provjereno i utješno, ali bez dugog zadržavanja u kuhinji. Upravo zato ova verzija donosi savršenu ravnotežu između bogatog okusa i jednostavne pripreme, idealne za svaki dan, ali i za posebne trenutke

Nema ništa bolje od mirisa svježe pečene pite koji ispuni cijelu kuću. Ova pita od jabuka je klasik koji nikad ne izlazi iz mode – jednostavna, sočna i topla, idealna za vikend druženja, popodnevnu kavu ili kada poželite nešto slatko, a ne previše zahtjevno. Tijesto je mekano i podatno, a nadjev savršeno začinjen cimetom, vanilijom i malo limuna. Pexels Sastojci: 50 g glatkog brašna

180 g maslaca (hladnog, narezanog na kockice)

80 g šećera

1 jaje

1 vanilin šećer

prstohvat soli

2–3 žlice hladne vode (po potrebi) Za nadjev: 5–6 većih jabuka (kiselo-slatke sorte)

100 g šećera (može i manje, ovisno o jabukama)

1 vanilin šećer

1 žličica cimeta

sok od pola limuna

2 žlice griza ili krušnih mrvica Za završno premazivanje: 1 jaje (za premaz)

šećer u prahu (po želji) Priprema: U veću zdjelu stavite brašno, šećer, vanilin šećer i sol. Dodajte hladni maslac pa ga utrljajte u brašno prstima dok se ne pretvori u mrvičastu smjesu.

Dodajte jaje i malo hladne vode, pa brzo umijesite glatko tijesto. Podijelite ga na dva dijela, zamotajte u foliju i stavite u hladnjak 30 minuta.

Jabuke ogulite i naribajte. Dodajte šećer, vanilin šećer, cimet i limunov sok. Dodajte griz ili krušne mrvice kako bi nadjev bio kompaktniji.

Razvaljajte prvi dio tijesta i položite ga u namašćen kalup. Rasporedite nadjev ravnomjerno. Prekrijte drugim razvaljanim dijelom tijesta.

Rubove dobro zatvorite, površinu probodite vilicom i premažite razmućenim jajetom.

Pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C otprilike 40–45 minuta, dok pita ne dobije zlatnu boju. Ohladite barem 20 minuta prije rezanja. ADVENT NA ŽENA.HR Bez nje blagdani nisu potpuni: Recept za najbolju orahnjaču