Bez nje blagdani nisu potpuni: Recept za najbolju orahnjaču

Ovaj klasični kolač već desetljećima zauzima posebno mjesto na blagdanskom stolu, a njegova čar leži u savršenom spoju mekanog dizanog tijesta i bogatog, aromatičnog punjenja od oraha. Donosimo recept uz koji će vaša orahnjača ispasti sočna, mirisna i baš onakva kakvu svi s nestrpljenjem čekaju za blagdane

Dolaskom blagdana, domovima se širi prepoznatljiv miris cimeta, vanilije i topline. To je vrijeme kada se prisjećamo starih obiteljskih recepata i tradicija, a u srcu mnogih od tih uspomena nalazi se jedan blagdanski kolač, orahnjača. Više od običnog božićnog kolača, orahnjača je simbol zajedništva, utjehe i svečanosti, kolač koji ugrije prostoriju i prije nego što se otvore vrata pećnice.

Iako se danas može kupiti u gotovo svakoj pekarnici, prava čar orahnjače krije se u domaćoj pripremi. To je ritual koji zahtijeva strpljenje, od mirnog dizanja tijesta do pažljivog motanja bogatog nadjeva. No, trud se višestruko isplati kada na stol iznesete mirisnu, savršeno spiralnu štrucu koja obećava užitak u svakoj kriški.

Kolač koji priča priču

Orahnjača svoje korijene vuče iz bogate slastičarske tradicije Srednje Europe, koja se širila prostorom nekadašnjeg Habsburškog Carstva. U Hrvatskoj je pronašla svoj dom, postavši neizostavan dio blagdanskih stolova, posebice u Slavoniji i Zagorju. Ime joj, naravno, dolazi od glavnog sastojka, oraha, a svaka obitelj čuva svoju verziju recepta, često zapisanu rukom u starim bilježnicama koje se prenose s generacije na generaciju.

Priprema orahnjače često je bila obiteljski pothvat. Djeca bi učila kako razvaljati tijesto bez pucanja, kako provjeriti je li se udvostručilo laganim pritiskom prsta i, što je najvažnije, kako strpljivo čekati dok se kućom širi opojan miris pečenih oraha, ruma i limunove korice. Slične vrste mirisnih dizanih kolača popularne su diljem središnje Europe, no hrvatska se orahnjača ističe po izdašnom nadjevu i savršenoj ravnoteži između mekog tijesta i sočnog punjenja.

Orahnjača recept kao iz bakine bilježnice

Ovaj recept spaja tradicionalne korake i sastojke kako biste dobili bogatu i sočnu orahnjaču koja će danima ostati meka.

Sastojci za tijesto:

500 g glatkog brašna

30 g svježeg kvasca (ili 10 g suhog)

250 ml toplog mlijeka

80 g šećera

80 g maslaca, otopljenog

dva žumanjka

jedno cijelo jaje

naribana korica jednog limuna

prstohvat soli

jedna žlica kiselog vrhnja (po želji)

Pexels

Za nadjev:

400 g mljevenih oraha

200 g šećera

200 ml mlijeka

naribana korica pola limuna

dvije žlice ruma

jedna žličica cimeta

jedan vanilin šećer

jedno jaje za premazivanje

Priprema: