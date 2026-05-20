Horoskop za četvrtak: Vodenjaci su fokusirani na rast; strijelci, izbjegavajte svađu

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Vaša kreativna i zaigrana strana dolazi do izražaja. Mjesec u lavu budi strasti, ali budite oprezni da ne reagirate ishitreno. Moguća je zbrka u komunikaciji, pa birajte riječi. POSAO: Osjećate snažan poriv da dovršite započete projekte. Energija vam je na vrhuncu, no pripazite na moguće sukobe autoriteta s kolegama ili nadređenima. Praktičan pristup rješava sve. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate višak energije, idealan za sport. Ipak, izbjegavajte napetost i vodite računa o mogućim ozljedama zbog naglih pokreta.

Bik

LJUBAV: Težite toplini i druženju s bliskim osobama. Iako može doći do nesuglasica s članovima obitelji, vaša smirenost će pomoći da se situacija razriješi. Planiranje u pozadini donosi vam mir. POSAO: Mars na ulasku u vaš znak donosi odlučnost. Ovo je idealno vrijeme da se usredotočite na financije i dugoročne ciljeve. Mogući su manji sukobi ega s autoritetima, ostanite staloženi. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više odmora. Ne dopustite da vas vanjski pritisci izbace iz takta. Uzemljite se šetnjom u prirodi.

Blizanci

LJUBAV: Sunce u vašem znaku daje vam nevjerojatan šarm i samopouzdanje. Lako komunicirate i privlačite pažnju. Idealan je dan za druženje i ponovno povezivanje s dragim ljudima. POSAO: Vaše ideje su briljantne i sada ih možete s lakoćom predstaviti. Osjećate se nadahnuto za nove pothvate. Pripazite da ne raspršite energiju na previše stvari odjednom. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalno ste vrlo aktivni. Pronađite ravnotežu između druženja i vremena za sebe kako biste izbjegli preopterećenost.

Rak

LJUBAV: Venera i Jupiter u vašem znaku donose vam sreću i osjećaj emocionalne sigurnosti. Imate jasniji pogled na svoje odnose i znate postaviti zdrave granice. POSAO: Dan je povoljan za financije, no budite oprezni s trošenjem, osobito u društvu prijatelja. Vaša smirenost i diplomacija ključni su za uspjeh u timskom radu. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivna ravnoteža vam je prioritet. Rutina i mirne aktivnosti pomoći će vam da se osjećate najbolje.

Lav

LJUBAV: S Mjesecom u vašem znaku, vi ste u centru pažnje. Vaša hrabrost i toplina privlače druge, ali moguća je i napetost u odnosima s partnerom. Potražite podršku prijatelja. POSAO: Pitanja karijere i dugoročnih ciljeva zahtijevaju dodatno strpljenje. Mogući su sukobi s nadređenima. Vaša kreativnost je na vrhuncu, iskoristite je za pronalaženje novih rješenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se puni energije, ali i emocionalno osjetljivi. Vjerujte svojoj intuiciji, ali izbjegavajte dramatične reakcije.

Djevica

LJUBAV: Promišljena komunikacija može ojačati vaše veze. Izbjegavajte emocionalne reakcije na kritiku i usredotočite se na konstruktivne razgovore o budućnosti. POSAO: Moguće je profesionalno priznanje za vaš trud. Ipak, pripremite se na emocionalni pritisak vezan za financije ili obiteljske obveze. Zrelost i smirenost donose uspjeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dopustite da vas posao potpuno iscrpi. Vrijeme je da se odmorite i prepustite dio odgovornosti drugima.

Vaga

LJUBAV: U odnosima s partnerom ili djecom bit će potrebno više strpljenja kako biste izbjegli rasprave oko financija ili društvenih planova. Mirna komunikacija rješava sve. POSAO: Imate podršku autoriteta, što vam olakšava planiranje karijere i financija. Povećan pritisak na poslu može pojačati vašu osjetljivost, stoga ostanite pribrani. ZDRAVLJE&SAVJET: Održavanje ravnoteže između poslovnih obveza i privatnog života ključno je za vaše dobro stanje.

Škorpion

LJUBAV: Podršku pronalazite kod partnera ili bliskih prijatelja. Izbjegavajte nepotrebne rasprave s roditeljima ili šefovima; umjesto toga, posvetite se onima koji vas razumiju. POSAO: Na radnom mjestu moguća je napeta energija ili nesuglasice. Najbolje je ne ulaziti u sukobe i fokusirati se na svoje zadatke. Promjena planova mogla bi vam donijeti olakšanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša intuicija je pojačana. Izbjegavajte rizične financijske poteze i impulzivne odluke. Vjerujte svom unutarnjem glasu.

Strijelac

LJUBAV: Vaš ljubavni život može procvjetati uz dozu strpljenja i povjerenja. Otvoreni razgovori s partnerom jačaju vašu vezu. Podrška voljene osobe vam je danas najvažnija. POSAO: Iako imate podršku partnera, na poslu su mogući izazovi i rasprave, osobito s kolegama. Ostanite fokusirani i ne dopustite da vas sitne provokacije ometu. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte svađe s rodbinom i susjedima. Kanalizirajte energiju u kreativne ili fizičke aktivnosti kako biste se oslobodili stresa.

Jarac

LJUBAV: Dan bi mogao biti izazovan za romantiku i društvene izlaske. Moguće su nesuglasice, stoga je važno da ostanete strpljivi i ne donosite nagle zaključke. POSAO: Područja u kojima sve teče glatko su posao i partnerstva. Usredotočite se na suradnju i timski rad jer ćete tako najlakše ostvariti ciljeve i izbjeći napetost. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne forsirajte druženja ako se ne osjećate spremno. Posvetite vrijeme poslu i aktivnostima koje vam donose mir.

Vodenjak

LJUBAV: Fokusirani ste na osobni rast, a partner bi to mogao osjetiti. Važno je komunicirati otvoreno i s razumijevanjem kako bi se održao sklad u vezi. POSAO: Očekuje vas povećan obim posla i važni razgovori. Vaše samopouzdanje i jasna komunikacija donijet će pozitivne rezultate. Timski rad se pokazuje iznimno plodonosnim. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da vas poslovni pritisak ne iscrpi. Mirno planiranje obiteljskih i financijskih pitanja donosi stabilnost.

Ribe

LJUBAV: Vaša kreativnost i intuicija su na vrhuncu. Spremni ste za revoluciju u ljubavi i otvoreni za upoznavanje ljudi koji vas inspiriraju. Odbacite stara uvjerenja. POSAO: Imate snagu i disciplinu za započinjanje novih projekata i njihovo uspješno dovršavanje. Vjera u vlastite sposobnosti donosi vam važne uvide za budućnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na nestrpljivost u komunikaciji. Emocionalna ravnoteža je ključna, osobito u važnim razgovorima s članovima obitelji.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn