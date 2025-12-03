Advent u Zagrebu: Pogledajte gastro ponudu i cijene na Jinglingz festivalu na Kvatriću

Advent 2025. je u zamahu, a na Kvaternikovom trgu, točnije Jinglingz festival, već se komentiraju gastro favoriti - od 'zimske kraljice' germknedle s twistom do najveće kobasice na Adventu

Advent se vratio na Kvatrić, a s njim je poznati zagrebački trg ponovno oživio te ponudio zanimljivu gastronomsku ponudu po najpovoljnijim cijenama u gradu.

Drugu godinu zaredom, Jinglingz festival unio je novu energiju u prostor udaljen svega nekoliko minuta od centra grada, no dovoljno daleko od redova i gužvi, pružajući svakodnevni zabavni program za sve generacije. Uz live svirke, DJ nastupe te raznoliku ponudu hrane i zimskih koktela, svatko može pronaći nešto po svom ukusu - čak i oni najzahtjevniji.

Iven Mastin

"Feel good" osjećaj topline i zajedništva, kakav pamtimo iz prvih godina Adventa, ponovno je ispunio Kvatrić. Festival se i ove godine cijenama prilagodio Zagrepčanima, omogućujući svima da uživaju u predblagdanskom razdoblju bez straha za svoje džepove.

Već tijekom prvih dana ovogodišnjeg Adventa na Kvatriću izdvojilo se nekoliko jela koja su brzo osvojila brojne posjetitelje, a među favoritima očekivano se našla „zimska kraljica“ - germknedla. Ove godine dolazi u posebno maštovitoj verziji Bakinih slastica: poslužuje se u kremastom umaku od bijele čokolade, uz dodatak vruće čokolade s pistacijom. Neobično slatki doživljaj izgleda jednako dobro kao što i miriše, a pritom ostaje pristupačan po cijeni od 6 eura, što ga čini jednim od najtraženijih deserata.

Iven Mastin

No kakav bi to Advent bio bez fritula? Za one koji ne mogu bez njih i kojima je klasični čokoladni preljev pomalo dosadio, Jinglingz ove godine donosi originalnu i bogatu varijantu - fritule s preljevom od bijele čokolade i pistacija. Cijene se kreću od 4 eura nadalje, što dokazuje da omiljeni adventski zalogaji ne moraju biti luksuz, već dostupni svima.

"Najjači" sendvič Adventa pronaći ćete u kućici Vaya con Cobaya. Teško ga je riječima opisati, ali njihov Zege Cheese Steak ostat će još dugo zapamćen, kako zbog impresivne veličine, tako i zbog savršeno zapečenog mesa i bogate kombinacije sastojaka koji ga već sada čine jednim od najprepoznatljivijih hitova adventske sezone. A kad smo već kod veličine - za sve koji dolaze stvarno gladni pripremljen je pravi gurmanski izazov: najveća kobasica Adventa. Debrecinka duga čak 35 centimetara privlači poglede i prije nego što stigne do stola.

Iven Mastin

Za one najhrabrije i istinske ljubitelje tradicionalnih okusa, tu je zvijezda ponude - trgani buncek s čvarcima, zeljem i senfom, poslužen u mekanoj krafni by Crofna. Neobična kombinacija koju nećete pronaći nigdje drugdje na Adventu osvojila je i poznate domaće food blogere, koji su jednoglasno zaključili: fantastična ideja, vrhunski okus i nula kompromisa po pitanju štednje na sastojcima. Cijena mu je 10 eura.