Advent u Zagrebu: Najfotogeničnije Instagram lokacije koje ne smiješ propustiti

Od trgova i velikih ulica do skrivenih prolaza, Zagreb Advent 2025. nudi mjesta koja oduzimaju dah i stvaraju nezaboravne blagdanske uspomene - kao idealna kulisa za fotke

Advent u Zagrebu ove godine vraća se u svojoj najraskošnijoj verziji, od 29. studenog 2025. do 7. siječnja 2026. grad će zasjati u blagdanskom ruhu, nudeći Zagrepčanima i turistima bajkovitu scenografiju na trgovima i glavnim ulicama - ali i skrivene, intimne kutke koje treba malo potražiti. Za sve koji planiraju Instagram-friendly rutu, donosimo lokacije koje spajaju svjetlosne instalacije, arhitekturu, glazbu i atmosferu, idealne za fotografije koje oduzimaju dah.

Orašari & HNK – Trg Republike Hrvatske

Ovog adventa, Hrvatsko narodno kazalište spaja umjetnost i svjetlo, oblačeći svoju fasadu u blagdansko ruho s impresivnim svjetlosnim dekoracijama. Trg Republike Hrvatske, s bogatom umjetničkom poviješću, pretvara se u savršenu lokaciju za uživanje u čarobnoj blagdanskoj atmosferi - uz neizostavno fotografiranje.

Bijeli Zagreb – Trg bana Josipa Jelačića

Središnji gradski trg pretvara se u zimsku bajku: tisuće lampica, borovi prekriveni snijegom i velika božićna jelka čine savršenu kulisu za fotografije i topli blagdanski užitak uz kuhano vino ili čaj.

Layers of Christmas – Masarykova ulica

Ovog Božića Masarykova ulica pretvara se u čarobnu svjetleću šumu. Veliki borovi od prozračne tkanine, obasjani toplom rasvjetom, nježno se njišu na povjetarcu, stvarajući interaktivnu i fotogeničnu scenografiju koja oduzima dah. Savršeno mjesto za Instagram fotke, blagdanske uspomene i šetnju kroz magični ugođaj grada.

Geometrija tišine – Lapidarij Arheološkog muzeja

U Lapidariju Arheološkog muzeja, Nenad Sovilj donosi impresivnu skulpturu koja spaja oblik pahuljice i sjaj brušenog dragog kamena. Instalacija mijenja svoje lice danju i noću, stvarajući prostor za kontemplaciju i igru svjetla i sjena. Savršena je za one koji traže mirnu, umjetničku oazu usred blagdanskog Zagreba, ali i malo drugačiju lokaciju za Instagram.

Čudesni Božić – Cvjetni trg

Zimske instalacije s predimenzioniranim božićnim ukrasima i staklenim kuglicama kroz koje se može prošetati nude fotogeničnu i interaktivnu scenu, odličnu za obiteljske ili solo blagdanske fotografije.

'Prvi snijeg' - Oktogon

U Prolazu Oktogon postavljena je središnja svjetlosno-zvučna instalacija inspirirana pjesmom 'Prvi snijeg'. Svjetlosni natpisi oblikuju bor visok oko deset metara, dok glazbena kulisa pjesme koju izvodi Gabi Novak dodatno oživljava prostor. Tekst pjesme potpisuje Ivica Krajač, a glazbu Nikica Kalogjera. Prostor okružuju crteži i skice zimskog Zagreba – od glazbenih paviljona i dimnjaka do krošnji i drugih detalja koji dočaravaju pripreme grada za blagdane. Ova instalacija predstavlja poklon gradu i posvetu Gabi Novak, stvarajući impresivnu kombinaciju svjetla, zvuka i blagdanske atmosfere.

Veliki, veliki Božić – Trg kralja Petra Svačića

Ovog prosinca Trg kralja Petra Svačića pretvara se u pravu zimsku bajku. Predimenzionirane skulpture božićnih ukrasa – stakleni zvončići, pahuljice i kuglice – narasle su do impresivnih veličina, stvarajući čudesnu dekoraciju kroz koju se može prošetati. Uz laganu božićnu glazbu, prostor nudi savršenu kulisu za fotke koje oduzimaju dah i trenutke čiste blagdanske čarolije.

Mjesečev vrt – Strossmayerovo šetalište

Mjesečev vrt donosi čaroliju na Gornji grad koju nikako ne smiješ propustiti. Prošeći ispod tisuća “zvjezdanih krošnji” i svjetlećih padalica, uživaj u pogledu na grad i zaželi svoju posebnu želju u ovom intimnom, romantičnom ugođaju. Savršeno mjesto za nezaboravne fotke i stvaranje blagdanskih uspomena.

Zvona zvone – Tunel Grič

Tunel Grič ove godine oživljava uz adventsku instalaciju 'Na sva zvona'. Osam brončanih zvona simbolizira zajedništvo, a automatizirani mehanizmi izvode melodiju pjesme 'Zvončići, zvončići' – od nježno smirene do razigrane. Tunel se pretvara u glazbeni kontrapunkt vizualnim čarolijama grada, stvarajući atmosferu koju ne želiš propustiti – savršeno mjesto za fotku, Instagram story ili jednostavno nezaboravan blagdanski doživljaj.

Zimski nokturno – Park Grič

Jedan od najromantičnijih kutaka zagrebačkog adventa: šetnja pod lampicama i lagani sjaj uz Chopinove nokturne stvara idealnu Instagram scenu za parove ili mirne trenutke kad trebaš predah od brojnih impresija.

Ove godine advent u Zagrebu nudi više od samo ukrašenih ulica i trgova – to je pravi festival svjetla, glazbe i umjetnosti. Bilo da planiraš fotografsku turu kroz grad ili jednostavno želiš uživati u atmosferi, ove lokacije garantiraju blagdanske uspomene koje će trajati cijelu godinu.