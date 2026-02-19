7 brzinskih ideja za večeru za sve koji nemaju vremena

Brzo, jednostavno i na stolu dok trepneš okom, donosimo ideje za večeru za koju je potrebno samo 20-ak minuta

Planiranje večere može biti izazov, pogotovo nakon dugog dana kada želite nešto brzo, zdravo i ukusno. Bez obzira na to jeste li u potrazi za laganim obrokom, nečim što će oduševiti cijelu obitelj ili jednostavno želite isprobati nešto novo, imamo nekoliko sjajnih ideja koje će vam olakšati svakodnevno planiranje večere.

Ideje za večeru

Nakon dugog dana na poslu, posljednja stvar koju želite je provesti još sat vremena ili više kuhajući večeru. Stoga smo pronašli sedam ideja za večere koje možete napraviti za najviše 20 minuta.

Hranjive, ukusne i jednostavne - ove večere i oni najumorniji mogu napraviti!

Mašnice s brokulom

Sastojci:

tjestenina mašnice

450 g brokule (ili smrznute brokule)

3 žlice maslaca

3 žlice naribanog parmezana ili nekog drgog sira po izboru

sol, papar, chili po želji

Priprema: 1. Zagrij vodu do vrenja, dodaj tjesteninu. Kuhaj tjesteninu 7-10 minuta. Ako koristiš smrznute brokule, dodaj ih na kraju u kipuću vodu s tjesteninom, ugasi vatru i pusti da ostojje 1-2 minute, a zatim sve skupa ocijedi.2. Prebaci tjesteninu ii brokule u tavicu ili lončić pa dodaj maslac i sve skupa proomiješaj dok se maslac ne rastopi. Na kraju dodaj parmezan, sol, papar i chili po želji i još jednom sve proomiješaj.

Jaja na oko s batatima

Sastojci:

2 žlice kokosovog ili maslinovog ulja

1 veći batat

3 veća jaja

naribani cheddar ili drugi tvrdi sir po izboru

sol, papar

Priprema: 1. Batatu odreži vrhove, dobro ga operi i naribaj. Zagrij tavu i dodaj ulje. Zatim dodaj naribani batat i kuhaj na srednjoj vatri 8-12 minuta. 2. Između batata stvori tri male rupe za jaja. Razbij jaja jedno po jedno i dodaj u rupe. Sve skupa kuhaj još 2-3 minute, zatim dodaj naribani sir i začine po želji.

Salata s piletinom, krastavcima i avokadom

Sastojci:

pileća prsa

svježi krastavac

4 veće rajčice

pola ljubičastog luka

2 avokada

pola šalice peršina

3 žlice maslinovog ulja

3 žlice limunovog soka (ili soka od limete)

sol, papar, drugi začini po želji

Priprema: 1. Pileća prsa stavi na zagrijanu tavu i za to vrijeme nareži krastavce, rajčice i avokado na kockice i usitni luk i peršin. 2. Kad je meso ispečeno, nareži ga na kockice i dodaj u zdjelu s povrćem. Sve polij s maslinovim uljem, limunovim sokom i začinima i dobro promiješaj.

Tortilje s batatom i umakom od limete

Sastojci:

kiselo vrhnje ili grčki jogurt

1 limeta

pola žličice soli

1 režanj češnjaka

1 žlica maslinovog ulja

2 režnja češnjaka450 g batata

konzerva crvenog graha

2 mlada luka

sol, papar, kumin

8 malih tortilja

Priprema: 1. Pripremi umak: Usitni češnjak, dodaj sok od limete, kiselo vrhnje i sol i sve dobro pomiješaj. 2. Ogulii batate, a zatim ih nareži na male kockice. Na zagrijanu tavicu dodaj maslinovo ulje i usitnjeni češnjak. Nakon minute dodaj batat i par žlica vode. Pirjaj batat dok ne omekša. Za vrijeme kuhanja dodaj još par žlica vode ako tava postane suha, a prije engo batat ne omkeša.3. Ocijedi konzervu s grahom. Kada batat omekša, dodaj dodaj grah, a zatim i sol, papr i začine po želji.4. Nareži mladi luk i dodaj zajedno s batatom i grahom u tavu i još jednom sve pomiješaj. 5. Prije punjenja, tortilje zagrij u tavici dok ne dobiju lagano smeđu boju sa svake strane. Preko tortilja namaži umak, a zatim dodaj i punjenje.

Pizza na baguette kruhu

Sastojci:

konzerva sa sjeckanim rajčicama

pola žličice nasjecakanog češnjaka ili češnjaka u prahu

pola žličice origana

pola žličice soli

1 veliki francuz - baguette kruh

naribani mozzarela sir

par kriški sira po izboru

par kriški salame po izboru

1/4 šalice nariibanog parmezana

bosiljak, chili po izboru

Priprema: 1. Zagrij pećnicu na 220 stupnjeva. 2. U maloj zdjeli pomiješaj sjeckane rajčice, češnjak, origano i sol. 3. Prereži kruh po širini i dužini kako bi dobila, četiri 'kriške pizze'. Sve četiri stavi na pleh za pečenje obložen papirom za pečenje. Na njih stavi umak, zatim sireve i salamu te na kraju još malo mozzarelle i parmezana. 4. Peci 10 minuta dok ne kruh ne dobije zlatno smeđu boju ili dok sir ne posmeđi.5. Kad se ohladi, dodaj bosiljak i chili po želji ii serviraj.

Piletina s limunom, medom i šparogama

Sastojci:

450 g pilećih prsa

1/4 šalice brašna

sol, papar

2 žlice maslaca

1-2 šalice nasjeckanih šparoga

2 limuna

2 žlice meda

peršin po želji

Priprema: 1. Istuci pileća prsa dok svaki komad ne bude debljine 1,5-2 cm. Meso stavi u zdjelicu s brašnom i soli pa dobro promiješaj. 2. U zagrijanu tavu dodaj maslac, a zatim i piletinu pa pirjaj 3-5 minuta sa svake strane. Kada piletina postane zaltno smeđa i dovoljno kuhana, premjesti je na tanjur. 3. Dodaj nasjeckane šparoge u tavu. Pirjaj nekoliko minuta i stavi ih sa strane. U tu istu tavu dodaj kriške limuna i dvije žlice meda i kuhaj nekoliko minuta. Sve zajedno posluži.

Grčka couscous salata

Sastojci:

4 šalice kuhanog couscousa

1 svježi krastavac

2 šalice cherry rajčica

1/4 šalice nasjeckanog peršina

2 žlice nasjeckanog bosiljka

1 ljubičasti luk

1/2 šalice feta sira

3 žlice maslinovog ulja

2 žlice vinskog octa (ili octa po izboru)

1 žlica limunovog soka

1 režanj češnjaka

sol, papar

Priprema za dressing:1. Skuhaj couscous prema uputama na pakiranju i dodaj ga u veliiku zdjelu zajedno s nasjeckanim krastavcem, rajčicama, peršinom, bosiljkom, lukom i fetom.2. U maloj zdjelici pomiješaj maslinovo ulje, ocat, limunov sok, nasjeckani češnjak i sol i papar. Prelij dressing preko salate i sve zajedno promiješaj.