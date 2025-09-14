Avokado recepti za svaki ukus. Pripremite ovih 9 brzih kombinacija

Avokado je jedna od onih namirnica koja se može uklopiti u gotovo svako jelo – od brzog doručka do kremastog deserta. Izuzetno je hranjiv i bogat zdravim mastima, a sjajno se spaja i sa slanim i sa slatkim kombinacijama. Ako ti treba inspiracija, donosimo par avokado recepata koji su jednostavni, brzi i savršeni za svaku priliku

Avokado je zasta posebna vrsta voća, a pošto se slaže i sa slatkim i slanim namirnicama, postoji mnogo ukusnih avokado recepata. Osim što je avokado bogat vitaminima B skupine, sadrži vitamin E i K. Također, riznica je mnogih minerala pa tako ima dvostruko više kalija od banana i ujedno više vlakana od, na primjer, jabuke. Ipak, avokado je najpoznatiji po nečem drugom – zdravim masnoćama. U tom smislu zauzima drugo mjesto, odmah iza masline. Zelenu boju ovom plodu daju sastojci poput fitosterola i karotenoida.

Konzumacija avokada pokazala se odličnom za zdravlje: pomaže kardiovaskularnih bolesti, smanjuje rizik od metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2, ali također je dobar izbor za one koji planiraju skinuti višak kilograma – a u tom se slučaju preporučuje ograničiti na pola do jednog avokada dnevno.

Jedine osobe koje bi trebale izbjegavati avokado su one koje su alergične na lateks jer je moguće da će imati alergijsku reakciju i na ovo egzotično voće koje sadrži puno histamina. Od avokada se pravi ulje slično maslinovom, ali naravno i sam plod vrlo je prisutan u kulinarstvu te je i sve popularniji kod nas.

Velika prednost avokada je upravo ta što dobro paše u slatkim i slanim kombinacijama pa se može poslužiti za doručak, užinu, ručak ili večeru. Postoji mnoštvo recepata za avokado, od onih za doručak pa do zanimljivih deserata s avokadom.

Unsplash

S obzirom na to da nam je prva asocijacija na avokado doručak, krećemo s avokado receptima za prvi obrok u danu:

Avokado recepti za doručak

Postoje mnogi recepti za namaze od avokada, a popularan je i kao sastojak osvježavajućih salata. U svakom slučaju, avokado je izvrstan izbor za doručak, u kojem god obliku ga konzumiraš.

Namaz od avokada i jaja

Sastojci

2 velika jaja

1 veliki zreli avokado

1 mal glavica luka

malo vode

2 žlice tartar umaka ili majoneze (umjesto toga možeš koristiti svježi ili posni sir)

1 žličica senfa

1 češanj češnjaka

sol i papar

par kapi maslinovog ulja

par kapi balzamičnog octa

po želji začinsko bilje (poput bosiljka, peršina, korijandera ili mažurana)

paprika u prahu

Priprema:

Jaja skuhaj, isperi hladnom vodom, oguli i ostavi sa strane. Avokado oguli i izvadi košticu, nareži na komade i izgnječi u zdjeli vilicom.

Pomiješaj protisnuti češnjak i nasjeckani luk sa soli, paprom i malo maslinovog ulja.

Tvrdo kuhana jaja nareži na komadiće. Dodaj u smjesu avokada s majonezom i/ili tartar umakom.

Začini po želji senfom, paprikom, balzamičnim octom i po mogućnosti svježim ili smrznutim začinskim biljem.

Ovaj namaz ide uz sve vrste kruha i krekera, a držati ga možeš u teglici u hladnjaku.

Ukusna salata s avokadom i rajčicama

Sastojci:

1 avokado

12 manjih rajčica

8 kuglica sira mozzarella

1 glavica luka ili 2 mlada luka (po želji)

2 žlice maslinovog ulja

4 žlice balzamičnog octa

1 žlica agavinog sirupa ili meda

1 češanj češnjaka

1 prstohvat morske soli i crnog papra

Priprema:

U zdjeli za salatu dobro izmiješaj maslinovo ulje, balzamični ocat i agavin sirup.

Meso avokada, režanj češnjaka i glavicu luka nareži na sitne kockice, ali luk i češnjak nasjeckaj na sitnije.

Nareži rajčice na četvrtine. Dodaj mozzarellu.

Sve zajedno dodaj u zdjelu, promiješaj i začini s malo soli i papra – i imaš super zdravi i lagani doručak, idealan i za one na na dijeti.

Pexels

Avokado punjen tunom

Sastojci

2 komada avokada

2 manje glavice luka

1 konzerva tune od 160 grama

1 limun za sok

1 žlica soli

prstohvat papra

Priprema:

Avokado prepolovi, izvadi košticu i malom žličicom pažljivo izvadi meso avokada iz kore.

Luk sitno nasjeckaj i stavi u zdjelu.

Zgnječi pulpu vilicom i dodaj luku. Ocijedi tunjevinu i zatim ju dodaj u smjesu.

Začini limunovim sokom, solju i paprom i sve dobro promiješaj.

Napuni polovice avokada smjesom i uživaj u ovom proteinskom obroku koji sadrži zdrave masti. Idealan je izbor za one koji prate keto način prehrane.

Avokado tost s jajetom na oko

Sastojci:

Integralni tost

½ avokada (zgnječenog s malo limunovog soka, soli i papra)

Jaje pečeno na oko

Par kapi maslinovog ulja ili posip sjemenki (chia, sezam, lan)

Pexels

Smoothie zdjela s avokadom i bananom

Sastojci:

½ avokada

1 banana

200 ml bademovog mlijeka (ili drugog biljnog mlijeka)

Žlica zobenih pahuljica

Malo meda ili datulje za slatkoću

Priprema:

Sve izmiksaj u kremasti smoothie, ulij u zdjelu i dodaj granolu, svježe voće ili orašaste plodove.

Avokado slatki recepti

Zbog svoje strukture, meso avokada idealno je za kremaste slastice, ali i kao sastojak za kolače i pudinge. Probaj ove zanimljive slatke recepte s avokadom.

Brownie od avokada

Sastojci

2 zrela avokada

1 1⁄2 šalica sjeckane tamne čokolade

1 šalica šećera

2 jaja

1 žličica ekstrakta vanilije

3⁄4 šalice brašna

1⁄4 šalice kakao praha

1⁄2 žličice praška za pecivo

1⁄4 žličice soli

3 žlice ulja

Priprema:

Avokado prepolovi, izvadi košticu. Zgnječi ga vilicom i dodaj mu jaja, šećer, vaniliju i ulje.

Pomiješaj sve suhe sastojke pa ih postepeno dodaj mokrima i sve dobro pomiješaj.

Na kraju u smjesu dodaj otopljenu čokoladu.

Namasti kalup za pečenje ili ga prekrij papirom za pečenje pa u njega ulij smjesu. Peci pola sata na 180C.

Puding od avokada, čokolade i kikiriki maslaca

Sastojci

1 1⁄2 zrelog avokada

1 velika zrela banana

1⁄2 šalice kakao praha

1⁄2 šalice kikiriki maslaca

1⁄2 šalice agavinog sirupa, meda, javorovog sirupa ili datulja

1⁄4 šalice bademovog mlijeka

Priprema:

Avokado prereži na pola, izvadi mu žlicom.

Sve sastojke stavi u multipraktik te ih miksaj dok ne dobiješ glatku smjesu.

Puding podjeli u 4 do 6 manjih posudica.

Čokoladni mousse s avokadom

Sastojci

200 g avokada

20 g kakaa u prahu ili 70 g tamne čokolade

1 žličica kokosovog ulja

2 žlice meda ili agavinog sirupa

prstohvat soli

prstohvat stevije (po želji)

Priprema:

Avokado očisti i stavi u blender.

Dodaj kakao ili naribanu čokoladu, kokosovo ulje, med (ili drugi zaslađivač) te soli.

Ako želiš slađi desert, dodaj prstohvat stevije.

Sve sastojke miksaj dok ne dobiješ kremasti čokoladni namaz.

Neka se mousse s avokadom dobro ohladi prije serviranja, a ukrasiti ga možeš listićima mente, karameliziranim bademima, bananom ili šumskim voćem.

Sladoled od avokada i kokosa

Sastojci:

2 zrela avokada

200 ml kokosovog mlijeka iz konzerve (punomasnog)

3 žlice meda ili agavinog sirupa

Sok pola limete

Priprema:

Sve izmiksaj u blenderu do kremaste teksture, ulij u posudu i stavi u zamrzivač na par sati (miješaj svakih sat vremena da ne nastanu kristali). Dobiješ lagani, tropski sladoled.

Unsplash

Avokado cheesecake u čaši (bez pečenja)

Sastojci:

100 g keksa (digestivi ili zobeni) + žlica otopljenog maslaca (ili kokosovog ulja) → baza

1 zreli avokado

200 g grčkog jogurta ili mascarponea

2 žlice meda ili javorovog sirupa

Sok pola limete

Bobičasto voće za dekoraciju

Priprema:

Na dno čaše stavi smjesu od keksa i maslaca, na to kremu od avokada i jogurta (izmiksano), pa sve ukrasi voćem.