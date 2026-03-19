Lisa Kudrow požalila zbog botoksa: Prvi tretman u 60-ima završio katastrofom

Lisa Kudrow, glumica koja je osvojila svijet kao ekscentrična Phoebe Buffay u "Prijateljima", nedavno je javno otkrila zašto je odlučila reći "zbogom" estetskim tretmanima. U 62. godini, nakon što je prvi put isprobala botoks, doživjela je šokantne nuspojave zbog kojih je, kako kaže, vjerojatno zauvijek gotova s popularnim injekcijama protiv bora.

Čudan uzorak na čelu i upaljene oči

U intervjuu za The Hollywood Reporter, Kudrow je opisala neugodne posljedice. "Mislim da je doprinio iritaciji mojih očiju i ovom čudnom uzorku koji mi se stvorio na čelu", izjavila je, dodavši kako su joj oči postale upaljene. Ova negativna reakcija bila je dovoljna da preispita cijeli koncept. "Vjerojatno sam sada gotova s tim", zaključila je, ističući da rizici nadmašuju željene rezultate.

Prvi put po iglu u 60. godini

Ono što njezinu priču čini posebno zanimljivom jest činjenica da je, za razliku od mnogih kolegica, estetskim tretmanima dala priliku tek u zreloj dobi, za svoj 60. rođendan. U gostovanju na podcastu 'Armchair Expert', prisjetila se simpatične anegdote. "Otišla sam liječniku, a on me pogledao i rekao: 'Čekajte malo, mislim da nikad u Los Angelesu nisam označio kućicu 'prvi put' za nekoga u vašim godinama. Vi ste jedinstveni'", ispričala je kroz smijeh, dodavši kako je riječ "jedinstven" odmah protumačila kao eufemizam za "idiot".

Iskrena borba sa starenjem i pritiskom Hollywooda

Iza ove duhovite priče krije se dublja borba s pritiscima koje nameće industrija zabave. Kudrow je otvoreno priznala da se često pitala ima li kao glumica "obvezu" podvrgnuti se zahvatima. "Svi osim mene kao da to rade, pa trebam li i ja? Je li mi dopušteno da to ne učinim?" pitala se, otkrivajući unutarnju dilemu. Njezin najveći strah, kako je objasnila, nije samo starenje, već mogućnost da zahvat pođe po zlu i ostavi je "starijom i izmijenjenom". "Bojim se da neće dobro zacijeliti", rekla je, ističući da ne osuđuje nikoga, ali da za sebe bira drugi put. U toj odluci ima i podršku supruga Michela Sterna, koji se protivi ideji da bilo što "radi na svom licu".

Jedna operacija joj je ipak promijenila život

Iako je danas zagovornica prirodnijeg izgleda, Kudrow nikada nije skrivala da je u prošlosti ipak potražila pomoć estetske kirurgije. Sa samo 16 godina podvrgnula se operaciji nosa, odluku koju i danas naziva jednom od najboljih u životu. "U svojoj glavi, prešla sam put od ružne do ne-ružne", iskreno je priznala. Zahvat je napravila tijekom ljeta prije prelaska u novu srednju školu, što joj je omogućilo novi početak s obnovljenim samopouzdanjem. "To je bila dobra, dobra, dobra promjena", zaključila je.