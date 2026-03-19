Dua Lipa pridružuje se Nespressu

Svjetska pop superzvijezda imenovana je globalnom ambasadoricom brenda, otvarajući novo poglavlje utemeljeno na kulturi, kreativnosti i odvažnim izborima kave

Nespresso s ponosom predstavlja Dua Lipu svojom novom globalnom ambasadoricom brenda, čime započinje uzbudljivo novo poglavlje brenda. Nakon 40 godina revolucioniranja načina na koji pijemo kavu, Nespresso nastavlja pomicati granice – ovoga puta u suradnji s jednom od najutjecajnijih kulturnih ikona svoje generacije.

Globalna pop superzvijezda Dua Lipa cijenjena je ne samo zbog svog prepoznatljivog zvuka i impresivnih nastupa, već i zbog svog utjecaja kao suvremena trendseterica u području stila i kulture. Neprestano se razvijajući, utjelovljuje duh znatiželje i eksperimentiranja – vrijednosti koje su u samom središtu Nespresso filozofije. Snažno povezan s umjetnošću i zabavom, Nespresso oduvijek slavi trenutke inspiracije u kojima se rađaju ideje, a svakodnevica pretvara u nešto posebno.

„Uzbuđeni smo što možemo poželjeti dobrodošlicu Dua Lipi u Nespresso obitelj. Ona je istinska istraživačica – uvijek znatiželjna, uvijek spremna isprobati nešto novo – i ta energija savršeno se uklapa u smjer u kojem razvijamo naš brend. Naša je svrha potaknuti beskrajno istraživanje kroz iznimnu kavu, a Dua Lipa taj način razmišljanja oživljava na moderan i prirodan način. Zajedno želimo inspirirati novu generaciju da s povjerenjem otkriva nove okuse i prepozna kako trenutak uz kavu može postati nešto uistinu posebno.” – izjavio je Leonardo Aizpuru, direktor marketinga u Nespressu.

Osim glazbe, Dua Lipa otvara i važne prostore posvećene pričama, kreativnom osnaživanju, otkrivanju kultura i ritmova koji oblikuju našu svakodnevicu. Od knjiga koje preporučuje do razgovora koje potiče, Dua poziva publiku na razmišljanje i dublje povezivanje. Ti trenutci odražavaju i Nespressovu predanost kreativnosti i kulturi. Njezine suradnje s raznolikim umjetnicima dodatno naglašavaju njezinu znatiželju, svestranost i predanost stalnom širenju kreativnih horizonata.

Povodom ove suradnje, Dua Lipa ističe: „Imam osjećaj da sam odrasla uz Nespresso. Uvijek je negdje u blizini bio Nespresso aparat – kod kuće s obitelji, na snimanju ili u hotelskoj sobi – pa je odluka o suradnji bila vrlo jednostavna. Obožavam to što stalno istražuju nove okuse i pronalaze načine kako se razvijati kao brend. Suradnja je već sada bila jako zabavna, a ovo je tek početak.”

Uskoro stiže nova globalna kampanja

Nespresso će 14. travnja predstaviti Vertuo World, novu globalnu kampanju na svim platformama, čime započinje novo kreativno razdoblje za brend. Predvođena Duom Lipom, kampanja donosi suvremeni izraz Nespressove predanosti istraživanju i vrhunskom iskustvu ispijanja kave. Uz Dua Lipu kao zaštitno lice ove nove faze, kampanja će uključivati i kratko pojavljivanje dugogodišnjeg ambasadora Georgea Clooneyja, pružajući prepoznatljivu poveznicu s nasljeđem brenda.

O Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso SA predvodnik je i široko prepoznat kao jedan od vodećih referentnih brendova u području visokokvalitetne kave u kapsulama. Tvrtka surađuje s više od 168.550 uzgajivača kave u 18 zemalja kroz svoj program AAA Sustainable Quality™, s ciljem uvođenja održivih praksi na farmama i u okolnim krajolicima. Pokrenut 2003. godine u suradnji s nevladinom organizacijom Rainforest Alliance, program pomaže u povećanju prinosa i kvalitete uroda, osigurava održivu opskrbu visokokvalitetnom kavom te poboljšava životne uvjete uzgajivača i njihovih zajednica.

Godine 2022., Nespresso stekao je B Corp™ certifikat, pridruživši se međunarodnom pokretu s više od 9.700 kompanija usmjerenih na svrhu koja zadovoljava visoke standarde B Corp-a u području društvene i okolišne odgovornosti te transparentnosti.

Sa sjedištem u Veveyju u Švicarskoj, Nespresso posluje na 96 tržišta i zapošljava više od 14.000 ljudi. U 2024. godini upravljao je globalnom maloprodajnom mrežom od 818 poslovnica. Za više informacija posjetite službenu web stranicu: www.nestle-nespresso.com